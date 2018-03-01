SCF618/10
تخزين حليب الأم بطريقة آمنة
يمكنك شفط الحليب وتخزينه وتقديمه لطفلك بطريقة فعالة، بفضل كوب التخزين الجديد الذي نقدمه لك. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تعقيم كوب التخزين واستخدامه من جديد مع شافطة حليب الأم أو الحلمات من Philips Avent، فهو نظام واحد يقدّم خيارات متعددة!إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تتميّز أكواب التخزين من Philips Avent بغطاء يشكّل غلافًا آمنًا لعملية تخزين ونقل آمنة.
لتعقب التواريخ والمحتويات بسهولة.
ليكون البراد وثلاجة منظمين.
لشفط الحليب وإرضاع الأطفال.
متوافق مع شافطات حليب الأم من Philips Avent، وحلمات Classic وClassic + وNatural.
لمرونة قصوى.
يمكن الاستخدام بأمان في جهاز تسخين الرضّاعات والميكروويف والجلاية وجهاز التعقيم.
لتخزين سهل.
الوزن والأبعاد
محتويات العبوة
مراحل التنمية
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