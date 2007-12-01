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  • مثبتة سريريًا على أنها مخفّفة للمغص والانزعاج* مثبتة سريريًا على أنها مخفّفة للمغص والانزعاج* مثبتة سريريًا على أنها مخفّفة للمغص والانزعاج*

    Philips Avent حلمة Classic+‎

    SCF635/42

    مثبتة سريريًا على أنها مخفّفة للمغص والانزعاج*

    يمكن لطفلك التحكّم بتدفق الحليب بفضل حلمة Avent Classic+‎ من Philips، مما يساعد على تخفيض كمية الشرب الزائدة والتقيؤ. يلتوي الصمام الفريد من نوعه للسماح للهواء بالدخول إلى الرضّاعة من أجل تعزيز الرضاعة الصحية والنشطة والتخفيف من نسبة الاضطراب والمغص.*

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Avent حلمة Classic+‎

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    مثبتة سريريًا على أنها مخفّفة للمغص والانزعاج*

    تثق بها الأمهات على مدار 30 سنة

    • قطعتان
    • تدفق متغيّر
    • الأطفال بعمر ثلاثة أشهر أو أكثر
    مثبتة علميًا بأنها قادرة على التخفيف من حالة الاضطراب بشكل ملحوظ

    مثبتة علميًا بأنها قادرة على التخفيف من حالة الاضطراب بشكل ملحوظ

    يُعتبر النوم والتغذية من العناصر الحيوية لصحة طفلك وسعادته. وقد تم إجراء دراسة سريرية عشوائية لمعرفة ما إذا كان تصميم الرضّاعة يؤثر في "سلوك الطفل". وقد أثبتت رضّاعة Philips Avent من نوع Classic قدرتها على تخفيض مدة الاضطراب بـ 28 دقيقة تقريبًا في اليوم مقارنة بالرضّاعات الأخرى (46 دقيقة مقابل 74 دقيقة، p=0.05). وكان ذلك واضحًا بشكل خاص أثناء الليل.**

    نظام فريد مضاد للمغص

    نظام فريد مضاد للمغص

    عندما يرضع الطفل، يلتوي الصمام الفريد على الحلمة للسماع للهواء بالدخول إلى الرضّاعة بدلاً من دخوله إلى بطن الطفل.

    حلمة خالية من مادة الـ BPA

    حلمة خالية من مادة الـ BPA

    هذه الحلمة مصنوعة من السيليكون - وهي مادة خالية من BPA (بموجب توجيه الاتحاد الأوروبي 2011‎/8/EU

    تتوفر الحلمات بمعدلات تدفق مختلفة

    تتوفر الحلمات بمعدلات تدفق مختلفة

    تتوفر رضّاعة Philips Avent من نوع Classic بمعدلات تدفق مختلفة لتتوافق مع نمو طفلك. تذكري أن مؤشرات العمر هي مؤشرات تقريبية بما أن الأطفال ينمون بمعدلات مختلفة. تتوفر كل الحلمات في حزم مزدوجة.

    ضبط معدل التدفق لراحة الطفل

    ضبط معدل التدفق لراحة الطفل

    باستخدام حلمة التدفّق المتغير، يمكنك تعديل معدل التدفق بحسب كثافة السائل لملاءمة وتيرة رضاعة طفلك بشكل مثالي. نوصي باستخدام هذه الحلمة للسوائل التي تتمتع بكثافة أكثر مثل الحليب بمعادلة مقاومة التقيؤ (AR) (المكثّف) أو الحليب المخلوط مع أرز الأطفال أو الحليب المخلوط مع طعام الأطفال أو الحساء... عندما يصبح طفلك جاهزًا لتناول طعام أكثر كثافة، نوصي باستخدام حلمة الرضاعة الكثيفة من Philips Avent.

    رضاعة سهلة بفضل الصمام الفريد على الحلمة

    يتكيّف الصمام الفريد على الحلمة وفقًا لوتيرة رضاعة الطفل. كذلك، يتدفق الحليب بحسب السرعة التي يختارها طفلك فقط، لتخفيض احتمال رضاعة كمية حليب زائدة والتقيؤ والتجشؤ والغازات

    تتوافق مع الرضّاعة الكلاسيكية

    ننصح باستخدام حلمات Classic مع رضّاعات Classic فقط.

    المواصفات التقنية

    • تصميم

      تصميم الحلمة
      واسع

    • المادة

      حلمة
      • سيليكون
      • خالٍ من مادة BPA*

    • محتويات العبوة

      حلمة طرية تتيح التدفق المتغير
      2  قطعة

    • حلمة

      سرعة التدفق
      تدفق متغيّر
      أشهر
      الأطفال بعمر ثلاثة أشهر أو أكثر (variflo)
      الثقوب
      ثقب الفتحة

    • الوظائف

      صمام مضاد للمغص
      نظام مضاد للمغص مكون من قطعتين
      رضاعة
      رضاعة سهلة
      حلمة
      Flexes to feeding rhythm

    • مراحل التنمية

      المرحلة
      الأطفال بين 0 و6 أشهر

    Badge-D2C

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    الآراء

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    • 0% من مادة BPA، تتوافق مع أنظمة الاتحاد الأوروبي 10/2011
    • أظهرت إحدى الدراسات السريريّة أن نسبة الاضطراب لدى الأطفال بعمر الأسبوعين الذين يرضعون الحليب من رضّاعة أفنت أقل مما هي عليه لدى الأطفال الذين يرضعون الحليب من رضّاعة أخرى. (تم إجراء الدراسة من قِبل Institute of Child Health, London. 2008.‎)
    • ** أظهرت إحدى الدراسات العلمية أن نسبة المغص لدى الأطفال بعمر الأسبوعين الذين يرضعون الحليب من رضّاعة Avent أقل مما هي عليه لدى الأطفال الذين يرضعون الحليب من رضّاعة أخرى معروفة في الأسواق.
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