SCF635/42
مثبتة سريريًا على أنها مخفّفة للمغص والانزعاج*
يمكن لطفلك التحكّم بتدفق الحليب بفضل حلمة Avent Classic+ من Philips، مما يساعد على تخفيض كمية الشرب الزائدة والتقيؤ. يلتوي الصمام الفريد من نوعه للسماح للهواء بالدخول إلى الرضّاعة من أجل تعزيز الرضاعة الصحية والنشطة والتخفيف من نسبة الاضطراب والمغص.*إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يُعتبر النوم والتغذية من العناصر الحيوية لصحة طفلك وسعادته. وقد تم إجراء دراسة سريرية عشوائية لمعرفة ما إذا كان تصميم الرضّاعة يؤثر في "سلوك الطفل". وقد أثبتت رضّاعة Philips Avent من نوع Classic قدرتها على تخفيض مدة الاضطراب بـ 28 دقيقة تقريبًا في اليوم مقارنة بالرضّاعات الأخرى (46 دقيقة مقابل 74 دقيقة، p=0.05). وكان ذلك واضحًا بشكل خاص أثناء الليل.**
عندما يرضع الطفل، يلتوي الصمام الفريد على الحلمة للسماع للهواء بالدخول إلى الرضّاعة بدلاً من دخوله إلى بطن الطفل.
هذه الحلمة مصنوعة من السيليكون - وهي مادة خالية من BPA (بموجب توجيه الاتحاد الأوروبي 2011/8/EU
تتوفر رضّاعة Philips Avent من نوع Classic بمعدلات تدفق مختلفة لتتوافق مع نمو طفلك. تذكري أن مؤشرات العمر هي مؤشرات تقريبية بما أن الأطفال ينمون بمعدلات مختلفة. تتوفر كل الحلمات في حزم مزدوجة.
باستخدام حلمة التدفّق المتغير، يمكنك تعديل معدل التدفق بحسب كثافة السائل لملاءمة وتيرة رضاعة طفلك بشكل مثالي. نوصي باستخدام هذه الحلمة للسوائل التي تتمتع بكثافة أكثر مثل الحليب بمعادلة مقاومة التقيؤ (AR) (المكثّف) أو الحليب المخلوط مع أرز الأطفال أو الحليب المخلوط مع طعام الأطفال أو الحساء... عندما يصبح طفلك جاهزًا لتناول طعام أكثر كثافة، نوصي باستخدام حلمة الرضاعة الكثيفة من Philips Avent.
يتكيّف الصمام الفريد على الحلمة وفقًا لوتيرة رضاعة الطفل. كذلك، يتدفق الحليب بحسب السرعة التي يختارها طفلك فقط، لتخفيض احتمال رضاعة كمية حليب زائدة والتقيؤ والتجشؤ والغازات
ننصح باستخدام حلمات Classic مع رضّاعات Classic فقط.
تصميم
المادة
محتويات العبوة
حلمة
الوظائف
مراحل التنمية
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