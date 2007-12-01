SCF643/17
لإطعام صحي ونشط
تستخدم رضّاعة Avent Airflex من Philips حلمة Avent Airflex الفريدة التي تروّج للرضاعة الصحية والنشطة وتعمل مع إيقاع رضاعة الطفل الطبيعية. تسهّل حلمة Airflex على الطفل التبديل بين الثدي والرضّاعة.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تقوم الحلمة ذات شكل الثدي العريضة بتفعيل عملية التقام الحلمة بطريقة طبيعية كما في حال الرضاعة الطبيعية ما يسهّل على الطفل الجمع ما بين الرضاعة بواسطة القنينة والرضاعة الطبيعية.
تستخدم رضّاعة Avent Airflex صمام Airflex الذي يعمل مع حركة رضاعة الطفل الطبيعية.
أثبت اختبار سريري أن الأطفال في عمر الأسبوعين والذين يتم إطعامهم بواسطة رضّاعة Avent عانوا مغصًا أقل من الأطفال الذين تم إطعامهم بواسطة رضّاعة تقليدية. (www.philips.com/Avent).
تصميم
محتويات العبوة
الزجاجة
مراحل التنمية
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