SCF648/01
لرضاعة صحية ومريحة
استمتعي براحة أكبر وبالطمأنينة كونك توفرين رضاعة صحية لطفلك بواسطة رضّاعة الرضاعة الطبيعية Tempo من Avent. تنطوي حاويات Tempo بينما يقوم الطفل بشرب الحليب، ما يسمح له بالتحكّم بتدفق الحليب، وما يؤدّي بالتالي إلى تقليص كمية الهواء في معدته.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
حاويات Tempo معقّمة مسبقاً وقابلة للاستخدام مرة واحدة ومصممة بشكل أعرض لتسهيل عمليتَي الملء والإطعام.
حاويات Tempo صلبة وعريضة ومصممة مسبقاً لجعل عمليتَي الملء والإطعام أسهل. تمتعي في كل عملية إطعام براحة الحاويات المعقّمة مسبقاً والقابلة للاستخدام مرةً واحدةً.
تنطوي حاويات Tempo أثناء إطعام الطفل لتقليص كمية الهواء في بطن الطفل.
تعزز قنينة الرضاعة الطبيعية Tempo الإطعام الصحي والنشط عن طريق السماح للطفل بالتحكم بتدفق الحليب مثل الرضاعة الطبيعية ما يساعد على تخفيف الأكل الزائد والتقيؤ.
حلمة رضاعة مصممة بشكل طبيعي لتعزيز الاتصال المناسب للطفل بها وتسهيل عملية خلط الرضاعة بالقنينة والرضاعة بالثدي.
تصميم
بلد المنشأ
محتويات العبوة
الزجاجة
مراحل التنمية
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.