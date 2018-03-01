SCF654/27
الطريقة الطبيعية لإرضاع الطفل من الرضّاعة
تساعد الحلمة الجديدة على جعل الرضاعة بالرضّاعة أمرًا طبيعيًا أكثر بالنسبة لكِ ولطفلك. إذ تتميز الحلمة بتصميم البتلة المبتكر لتوفير رضاعة طبيعية تشبه الرضاعة من الثدي، وبالتالي تسهل على طفلك الجمع ما بين الرضاعة بالرضّاعة والرضاعة الطبيعية.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تقوم الحلمة العريضة على شكل الثدي بتعزيز الالتقام بطريقة طبيعية كما في حال الرضاعة الطبيعية، ما يسهّل على الطفل الجمع ما بين الرضاعة بواسطة الرضّاعة والرضاعة الطبيعية.
تزيد البتلات الموجودة داخل الحلمة من طراوة هذه الأخيرة ومرونتها من دون أن تؤدي إلى انقباضها. سيستمتع طفلك برضاعة مريحة بشكل أكبر.
يساهم التصميم المبتكر المزوّد بصمام مزدوج في تخفيف المغص والانزعاج من خلال إدخال الهواء في الرضّاعة وليس في بطن الطفل.
هذه الحلمة مصنوعة من السيليكون - وهي مادة خالية من BPA (بموجب توجيه الاتحاد الأوروبي 2011/8/EU
تقدّم Philips Avent أربعة معدلات تدفق مختلفة لتتوافق مع نمو طفلك. تذكري أن مؤشرات العمر هي مؤشرات تقريبية بما أن الأطفال ينمون بمعدلات مختلفة. تقدّم Philips Avent حلمة تدفق لحديثي الولادة بثقب واحد (من تاريخ الولادة وما فوق) وحلمة تدفق بطيء بثقبين (للأطفال بعمر شهر واحد وما فوق) وحلمة تدفق متوسط بثلاثة ثقوب (للأطفال بعمر ثلاثة أشهر وما فوق) وحلمة تدفق سريع بأربعة ثقوب (للأطفال بعمر ستة أشهر وما فوق). تتوفر كل الحلمات في حزم مزدوجة.
إننا ننصح باستخدام حلمات الرضاعة من نوع Natural فقط مع الرضّاعات من نوع Natural.
تصميم
المادة
محتويات العبوة
حلمة
الوظائف
مراحل التنمية
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