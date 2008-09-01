SCF666/17
رضاعة كاملة، نوم وفير
إن حالة الاضطراب لدى الأطفال هي من أكثر الحالات الشائعة التي تحثّهم على البكاء. تساهم رضّاعة Classic المتطورة من Philips Avent في التخفيف من المغص*** والاضطراب بشكل ملحوظ. وتنخفض نسبة الاضطراب في الليل تحديدًا.**إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يُعتبر النوم والتغذية من العناصر الحيوية لصحة طفلك وسعادته. وقد تم إجراء دراسة سريرية عشوائية لمعرفة ما إذا كان تصميم الرضّاعة يؤثر في "سلوك الطفل". وقد أثبتت رضّاعة Philips Avent من نوع Classic قدرتها على تخفيض مدة الاضطراب بـ 28 دقيقة تقريبًا في اليوم مقارنة بالرضّاعات الأخرى (46 دقيقة مقابل 74 دقيقة، p=0.05). وكان ذلك واضحًا بشكل خاص أثناء الليل.**
أثناء رضاعة طفلك، تنثني الشفة الفريدة على حلمة Avent للسماح للهواء بالدخول إلى الرضّاعة بدلاً من دخوله إلى بطن الطفل. وبالتالي يتحكم طفلك في تدفق الحليب تمامًا كالرّضاعة الطبيعية.
تتوفر الحلمات ب 5 معدلات تدفق مختلفة.
تتكوّن الرضّاعة من Philips Avent من ثلاثة مكونات فقط لتسهيل التنظيف كما تتكوّن من غطاء مستدير لتخزينها ونقلها بطريقة تضمن نظافتها. وقد تم إجراء دراسة سريرية عشوائية تمت فيها مقارنة تصميم رضّاعة Philips Avent مع تصميم رضّاعة تحمل علامة تجارية رائدة أخرى على مدى 12 شهرًا. وقد تبيّن أن رضى الأمهات من ناحية سهولة التنظيف (p=0.04) وسهولة التجميع (p=0.02) أفضل بكثير عندما يتعلق الأمر برضّاعة Philips Avent.
هذه الرضّاعة الخالية من مادة الBPA (خالية من مادة بيسفينول أ) مصنوعة من مواد PES عسلية اللون لتأمين متانة إضافية
تصميم
المادة
محتويات العبوة
الزجاجة
الوظائف
مراحل التنمية
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