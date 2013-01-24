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Philips Avent

رضّاعة Classic للأطفال من مادة PES

SCF666/17
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
Avent
  • رضاعة كاملة، نوم وفير رضاعة كاملة، نوم وفير رضاعة كاملة، نوم وفير
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    Philips Avent رضّاعة Classic للأطفال من مادة PES

    SCF666/17
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    رضاعة كاملة، نوم وفير

    إن حالة الاضطراب لدى الأطفال هي من أكثر الحالات الشائعة التي تحثّهم على البكاء. تساهم رضّاعة Classic المتطورة من Philips Avent في التخفيف من المغص*** والاضطراب بشكل ملحوظ. وتنخفض نسبة الاضطراب في الليل تحديدًا.** إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Philips Avent رضّاعة Classic للأطفال من مادة PES

    رضاعة كاملة، نوم وفير

    إن حالة الاضطراب لدى الأطفال هي من أكثر الحالات الشائعة التي تحثّهم على البكاء. تساهم رضّاعة Classic المتطورة من Philips Avent في التخفيف من المغص*** والاضطراب بشكل ملحوظ. وتنخفض نسبة الاضطراب في الليل تحديدًا.** إكتشف كلّ المميزات

    رضاعة كاملة، نوم وفير

    إن حالة الاضطراب لدى الأطفال هي من أكثر الحالات الشائعة التي تحثّهم على البكاء. تساهم رضّاعة Classic المتطورة من Philips Avent في التخفيف من المغص*** والاضطراب بشكل ملحوظ. وتنخفض نسبة الاضطراب في الليل تحديدًا.** إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Philips Avent رضّاعة Classic للأطفال من مادة PES

    رضاعة كاملة، نوم وفير

    إن حالة الاضطراب لدى الأطفال هي من أكثر الحالات الشائعة التي تحثّهم على البكاء. تساهم رضّاعة Classic المتطورة من Philips Avent في التخفيف من المغص*** والاضطراب بشكل ملحوظ. وتنخفض نسبة الاضطراب في الليل تحديدًا.** إكتشف كلّ المميزات

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      رضاعة كاملة، نوم وفير

      تساعد على تهدئة الطفل، خاصة خلال الليل**

      • رضّاعة
      • 11 أونصة/330 مل
      • حلمة تدفّق متغير
      • الأطفال بعمر ثلاثة أشهر أو أكثر
      مثبتة علميًا بأنها قادرة على التخفيف من حالة الاضطراب بشكل ملحوظ

      مثبتة علميًا بأنها قادرة على التخفيف من حالة الاضطراب بشكل ملحوظ

      يُعتبر النوم والتغذية من العناصر الحيوية لصحة طفلك وسعادته. وقد تم إجراء دراسة سريرية عشوائية لمعرفة ما إذا كان تصميم الرضّاعة يؤثر في "سلوك الطفل". وقد أثبتت رضّاعة Philips Avent من نوع Classic قدرتها على تخفيض مدة الاضطراب بـ 28 دقيقة تقريبًا في اليوم مقارنة بالرضّاعات الأخرى (46 دقيقة مقابل 74 دقيقة، p=0.05). وكان ذلك واضحًا بشكل خاص أثناء الليل.**

      يسمح بدخول الهواء إلى الرضّاعة بدلاً من دخوله إلى بطن الطفل

      يسمح بدخول الهواء إلى الرضّاعة بدلاً من دخوله إلى بطن الطفل

      أثناء رضاعة طفلك، تنثني الشفة الفريدة على حلمة Avent للسماح للهواء بالدخول إلى الرضّاعة بدلاً من دخوله إلى بطن الطفل. وبالتالي يتحكم طفلك في تدفق الحليب تمامًا كالرّضاعة الطبيعية.

      تتوفر الحلمات بـ 5 معدلات تدفق مختلفة

      تتوفر الحلمات بـ 5 معدلات تدفق مختلفة

      تتوفر الحلمات ب 5 معدلات تدفق مختلفة.

      هذه الرضّاعة مصنوعة من مواد PES الخالية من مادة الBPA

      هذه الرضّاعة مصنوعة من مواد PES الخالية من مادة الBPA

      ثلاثة مكونات فقط لتسهيل تنظيفها

      تتكوّن الرضّاعة من Philips Avent من ثلاثة مكونات فقط لتسهيل التنظيف كما تتكوّن من غطاء مستدير لتخزينها ونقلها بطريقة تضمن نظافتها. وقد تم إجراء دراسة سريرية عشوائية تمت فيها مقارنة تصميم رضّاعة Philips Avent مع تصميم رضّاعة تحمل علامة تجارية رائدة أخرى على مدى 12 شهرًا. وقد تبيّن أن رضى الأمهات من ناحية سهولة التنظيف (p=0.04) وسهولة التجميع (p=0.02) أفضل بكثير عندما يتعلق الأمر برضّاعة Philips Avent.

      مواد PES عسلية اللون خالية من مادة الBPA لتأمين متانة إضافية

      هذه الرضّاعة الخالية من مادة الBPA (خالية من مادة بيسفينول أ) مصنوعة من مواد PES عسلية اللون لتأمين متانة إضافية

      المواصفات التقنية

      • الرضّاعة

        المواد
        • متينة للغاية
        • خالية من مادة الـ BPA
        المرحلة
        الأطفال بين 0 و6 أشهر

      • التصميم

        تصميم الرضّاعة
        • سهل التنظيف
        • سهلة التجميع
        • سهلة الحمل
        • عنق عريض
        خالية من مادة BPA*
        نعم

      • المحتويات

        رضّاعة Classic متطورة
        1  قطعة
        حلمة تدفق متغيّر Classic
        1  قطعة

      • الرضّاعة

        السعة
        330  أونصة

      • الوظائف

        7صمام مضاد للمغص
        صمام من قطعة واحدة

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            الجوائز

            الآراء

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            • أظهرت إحدى الدراسات السريريّة أن نسبة الاضطراب لدى الأطفال بعمر الأسبوعين الذين يرضعون الحليب من رضّاعة أفنت أقل مما هي عليه لدى الأطفال الذين يرضعون الحليب من رضّاعة أخرى. (تم إجراء الدراسة من قِبل Institute of Child Health, London. 2008.‎)
            • ** أظهرت إحدى الدراسات العلمية أن نسبة المغص لدى الأطفال بعمر الأسبوعين الذين يرضعون الحليب من رضّاعة Avent أقل مما هي عليه لدى الأطفال الذين يرضعون الحليب من رضّاعة أخرى معروفة في الأسواق.