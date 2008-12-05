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  • يبقي المشروبات طازجة لفترة أطول يبقي المشروبات طازجة لفترة أطول يبقي المشروبات طازجة لفترة أطول

    Philips Avent كوب معزول

    SCF670/01

    يبقي المشروبات طازجة لفترة أطول

    يُعدّ كوب Avent من Philips المعزول مثاليًا أثناء التنقل. يساعد هذا الكوب الأنيق المتوفر بصور الحيوانات على إبقاء المشروبات طازجة لفترة أطول. وهو يأتي مزوّدًا بقمع مقاوم للعضّ وصمام مانع للتسرب.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Avent كوب معزول

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    مراجعة كل أكواب مع قمع

    يبقي المشروبات طازجة لفترة أطول

    قمع مقاوم للعضّ ومانع للتسرب

    • سعة 260 مل
    • للأطفال بعمر 12 شهراً أو أكثر
    مثالي أثناء التنقل، يبقي المشروبات طازجة

    مثالي أثناء التنقل، يبقي المشروبات طازجة

    يساعد هذا الكوب الأنيق على إبقاء مشروبات الطفل ما بين السنة الأولى والثانية من العمر طازجة لفترة أطول أثناء التنقل

    قمع مانع للتسرب مع صمام مبتكر

    قمع مانع للتسرب مع صمام مبتكر

    يتحكّم الصمام المبتكر في التدفق لمنع التسرب، حتى لو تم وضعه بطريقة مقلوبة أو تركه على جانبه.

    تدفق أسرع وقمع مقاوم للعضّ

    تدفق أسرع وقمع مقاوم للعضّ

    تم تصميم القمع بحيث يكون مقاوماً للعضّ ويتيح تدفقاً أسرع، وتكون سعة الكوب أكبر للأطفال ما بين السنة الأولى والثانية من العمر الكثيري الحركة

    غطاء يبقى موصولاً بالكوب عند فتحه لضمان نقل الكوب من دون حدوث أي تسرّب

    غطاء يبقى موصولاً بالكوب عند فتحه لضمان نقل الكوب من دون حدوث أي تسرّب

    يحافظ الغطاء الذي يبقى موصولاً بالكوب عند فتحه على نظافة القمع أثناء التنقل ويضمن نقل الكوب من دون حدوث أي تسرّب

    قاعدة طرية مصنوعة من المطاط ومقاومة للانزلاق لمزيد من الثبات

    قاعدة طرية مصنوعة من المطاط ومقاومة للانزلاق لمزيد من الثبات

    تم تصميم الكوب بواسطة قاعدة طرية مصنوعة من المطاط ومقاومة للانزلاق لمزيد من الثبات

    يمكن تنظيف جميع القطع في غسالة الأطباق بسهولة وأمان

    يمكن تنظيف جميع القطع في غسالة الأطباق بسهولة وأمان

    المواصفات التقنية

    • بلد المنشأ

      المكسيك
      نعم

    • محتويات العبوة

      كوب معزول سعة 260 مل / 9 أونصات
      1  قطعة
      غطاء يبقى موصولاً بالكوب عند فتحه
      1  قطعة
      قمع رياضي
      1  قطعة

    • مراحل التنمية

      المرحلة
      الأطفال بعمر 12 شهراً أو أكثر

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    • لا يمكن تبديله مع أكواب Philips Avent الأخرى الخاصة بالأطفال ما بين السنة الأولى والثانية من العمر
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