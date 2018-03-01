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  • يمكن استبدال القشّة بسهولة عند الحاجة يمكن استبدال القشّة بسهولة عند الحاجة يمكن استبدال القشّة بسهولة عند الحاجة

    Philips Avent أكواب مزوّدة بقشة

    SCF797/00

    يمكن استبدال القشّة بسهولة عند الحاجة

    تتضمّن مجموعة القشّات البديلة لكوب Bendy من Philips Avent قشتَين. وهي مثالية لاستبدال جزء مفقود أو لتحديث القشّة، للحفاظ على الكوب نظيفًا وصحيًا لاستخدامه في أي وقت!

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Avent أكواب مزوّدة بقشة

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    يمكن استبدال القشّة بسهولة عند الحاجة

    حافظ على الشكل المثالي للكوب المزوّد بقشّة!

    • مجموعة القشّات البديلة
    • 2 قمع وصمام
    مناسبة لكل أكواب Bendy المزوّدة بقشّة

    مناسبة لكل أكواب Bendy المزوّدة بقشّة

    استخدمها كما هي متوفرة في الحزمة لأكواب Bendy المزوّدة بقشّة سعة 10 أونصات. أما بالنسبة إلى الأكواب المزوّدة بقشّة سعة 7 أونصات، فاستعِن بمقص من المنزل لتقصير القشّة 3 سم. لإمكانية قياس سهل، تحقق من جانب العلبة.

    الجزء الأسفل من القشّة مثني لتسهيل شرب السوائل حتى النقطة الأخيرة

    الجزء الأسفل من القشّة مثني لتسهيل شرب السوائل حتى النقطة الأخيرة

    إن الجزء الأسفل من القشّة مثني لتصل القشّة بسهولة إلى السائل، ممّا يسمح بالشرب بالوضعية الطبيعية.

    قابلة للغسل في غسالة الأطباق

    قابلة للغسل في غسالة الأطباق

    يمكن غسل القشّة البديلة في الجلاية لراحة قصوى.

    تتابع أكواب Philips Avent نمو طفلك

    يعتبر تعلّم شرب السوائل بشكل مستقل خطوة أساسية في نمو أي طفل. ونحن ندعم رحلة الأطفال نحو تحقيق هذا الهدف، فنساعد في تمكين عملية انتقال سهلة من الرضاعة الطبيعية أو الرضّاعة إلى الكوب المفتوح. ومن خلال التعلّم من المتخصصين في مجال الرعاية الصحية، تساعد الحلول المختلفة التي نقدمها، مع الحلمات والأقماع الطرية والقاسية والقشّات والحواف المناسبة للشرب بمقدار 360 درجة، في تتبع نمو طفلك وتحفيز مهارات شرب السوائل والحركة التي اكتسبها حديثًا. وقد تم تطويل الحلول التي نقدمها والتي تضمن أفضل مستوى من الجودة لضمان الراحة والصحة.

    المواصفات التقنية

    • بلد المنشأ

      إندونيسيا
      نعم

    • محتويات العبوة

      ماصّتان بديلتان
      مناسبتان للأكواب سعة 7 أونصات وسعة 10 أونصات
    Badge-D2C

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