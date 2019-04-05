SCF810/00
مثبتة سريريًا على أنها مخفّفة للمغص والانزعاج*
تم تصميم الرضّاعة المضادة للمغص لمنع الهواء من الدخول إلى معدة طفلك وتخفيف المغص والانزعاج، وفي الوقت ذاته، تقليل نسبة المقاطعات أثناء تناوله الطعام. وبفضل الصمام المدمج المضاد للمغص، يتم توجيه الهواء بعيدًا عن معدة طفلك.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تم تصميم الصمام المضاد للمغص الذي نقدّمه لمنع الهواء من الدخول إلى معدة طفلك وتخفيف المغص والانزعاج. ففيما يقوم طفلك بتناول الطعام من الرضّاعة، ينثني الصمام المدمج في الحلمة ليسمح بدخول الهواء إلى الرضّاعة ومنع تشكل فراغ هوائي، ويطرد الهواء باتجاه أسفل الرضّاعة، فيحتبس الهواء في الرضّاعة ويمنعه من التسلل إلى معدة الطفل، مما يساعد في تخفيف المغص والانزعاج.
إن رضّاعة Philips Avent المضادة للمغص تخفف الاضطراب. فيختبر الأطفال الذين يتناولون الطعام بواسطة رضّاعة Philips Avent المضادة للمغص مستوى اضطراب أقل في الليل بنسبة 60% مقارنة بالأطفال الذين يتناولون الطعام بواسطة رضّاعة مضادة للمغص من علامة تجارية منافسة.*
يسمح شكل الحلمة بالتقام آمن ويساعد ملمسها المضلّع في منع الانقباض لرضاعة متواصلة ومريحة.
تتميّز الرضّاعة المضادة للمغص التي نقدّمها بعدد قطع أقل لتجميع سريع وسهل.
يسهل حمل هذه الرضّاعة والإمساك بها من أي اتجاه، بفضل شكلها الفريد.
تتميّز الرضّاعة التي نقدّمها بفتحة عريضة وقطع أقل، لعملية تجميع أسهل ولتنظيف سريع ودقيق.
تم تصميم الرضّاعة المضادة للمغص التي نقدّمها لمنع تسرّب الحليب أثناء الرضاعة وللاستمتاع بتجربة رضاعة ممتعة.
يمكنك المزج بين شافطة الحليب والرضّاعة وأجزاء الكوب التي نقدمها وابتكار المنتج الذي يناسبك، عند الحاجة!
إن رضّاعة Philips Avent المضادة للمغص مصنوعة من مواد خالية من مادة BPA (بوليبروبيلين).
توفر مجموعة رضّاعات Philips Avent المضادة للمغص حلمات بمعدلات تدفق مختلفة لمواكبة نمو طفلك. تذكري أن مؤشرات العمر هي مؤشرات تقريبية بما أن الأطفال ينمون بمعدلات مختلفة. تتوفر كل الحلمات في حزم مزدوجة: معدل تدفق لحديثي الولادة ومعدل تدفق بطيء ومتوسط وسريع ومتغيّر، وللطعام السميك.
تصميم
المادة
محتويات العبوة
سهولة الاستخدام
الزجاجة
الوظائف
مراحل التنمية
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