وجبات مغذية للأطفال وسهلة التحضير
يمكنك بكل سهولة تحضير وجبات مغذية للأطفال في المنزل باستخدام جهاز تحضير الطعام الصحي للأطفال 2 في 1 من Philips Avent. أولاً، قم بطهو الفاكهة أو الخضار أو السمك أو اللحوم بالبخار، ثم بكل بساطة، ارفع الدورق واقلبه لخلط المكونات من دون الحاجة إلى نقلها! إكتشف كلّ المميزات
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وجبات مغذية للأطفال وسهلة التحضير
يمكنك بكل سهولة تحضير وجبات مغذية للأطفال في المنزل باستخدام جهاز تحضير الطعام الصحي للأطفال 2 في 1 من Philips Avent. أولاً، قم بطهو الفاكهة أو الخضار أو السمك أو اللحوم بالبخار، ثم بكل بساطة، ارفع الدورق واقلبه لخلط المكونات من دون الحاجة إلى نقلها! إكتشف كلّ المميزات
يُعتبر الطهو بالبخار طريقة صحية لتحضير الطعام. وتسمح التقنية الفريدة التي نقدمها بتوزيع البخار من الأسفل إلى الأعلى، للحرص على طهو كل المكونات بطريقة متساوية بدون غليها.بالإضافة إلى ذلك، يتم الحفاظ على المواد المغذية والملمس وسوائل الطهو لعملية الخلط.
يمكنك العثور على كل ما تحتاجين إليه لتحضير طعام مغذٍّ لطفلك في دورق واحد. بعد طهو المكونات بالبخار، ما عليك سوى رفع الدورق وقلبه وتثبيته في مكانه لتتمكني من خلط الطعام والحصول على القوام الذي تريدينه.
بدءًا من الفاكهة والخضار المخلوطة خلطًا ناعمًا ومرورًا بمزج اللحمة والسمك والحبوب ووصولاً إلى تقديم قوام يتضمن قطعًا أكبر. يساعد جهاز تحضير الطعام الصحي للأطفال 2 في 1 الذي نقدمه في تحضير مجموعة متنوعة من الطعام لكل مراحل الفطام والتغذية.
لقد تعاونّا مع اختصاصي بتغذية الأطفال وطبيب نفسي للأطفال، لابتكار 12 وصفة مناسبة لمختلف الأعمار ونصائح حول مرحلة الفطام لمساعدتك في تزويد طفلك بانطلاقة صحية في الحياة ولبدء عادات جيدة لتناول الطعام ترافقه لمدى الحياة.
قم بتنزيل التطبيق للحصول على نصائح حول فطام طفلك واعثر على وصفات مغذية وسهلة التحضير تساعدك في مجاراة طفلك في مراحل نموه. اقرأ دلائل الطهو خطوة بخطوة وشاهد مقاطع الفيديو الممتعة والمفيدة واعثر على تلميحات ونصائح عدة مفيدة لمساعدتك في جعل مرحلة الفطام سهلة قدر الإمكان.
تم تصميم جهاز تحضير الطعام الصحي للأطفال 2 في 1 ليكون سهل الاستخدام وعمليًا. فالإعدادات بسيطة ومن السهل تعبئته بالمياه، وهو يتألف من قطع قليلة جدًا، مما يسهّل عملية تنظيفه وتخزينه.
لا يتطلب جهاز تحضير الطعام للأطفال هذا مساحة كبيرة في المطبخ أو على سطح طاولة العمل أو عند وضعه في الخزانة.
لا حاجة إلى الانتظار أو مراقبة الطعام. فسيعلمك تنبيه صوتي فريد عندما يصبح الطعام جاهزًا بطريقة مثالية. ما عليك سوى قلب الدورق وخلط المكونات وتقديمها أو تخزيها لاستخدامها في وقت لاحق.
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