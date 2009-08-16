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  • وجبات مغذية للأطفال وسهلة التحضير وجبات مغذية للأطفال وسهلة التحضير وجبات مغذية للأطفال وسهلة التحضير
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    جهاز تحضير الطعام الصحي للأطفال 2 في 1

    SCF870/20

    وجبات مغذية للأطفال وسهلة التحضير

    يمكنك بكل سهولة تحضير وجبات مغذية للأطفال في المنزل باستخدام جهاز تحضير الطعام الصحي للأطفال 2 في 1 من Philips Avent. أولاً، قم بطهو الفاكهة أو الخضار أو السمك أو اللحوم بالبخار، ثم بكل بساطة، ارفع الدورق واقلبه لخلط المكونات من دون الحاجة إلى نقلها!

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    جهاز تحضير الطعام الصحي للأطفال 2 في 1

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    وجبات مغذية للأطفال وسهلة التحضير

    • طهو صحي على البخار
    • طهو بالبخار وخلط في دورق واحد
    • نصائح حول الفطام والوصفات الخاصة به
    طريقة فريدة للتبخير تتيح لكِ الطهي بطريقة صحية

    طريقة فريدة للتبخير تتيح لكِ الطهي بطريقة صحية

    يشكّل الطهو بالبخار طريقة صحية للطهو. وتسمح تقنيتنا الفريدة للبخار بالتحرّك في دائرة من الأسفل نحو الأعلى، والتأكد من طهو كل المكونات بشكل متساوٍ من دون الغليان. ويتم الحفاظ على المغذيات والقوام وسوائل الطهو للخلط.

    من الطهو بالبخار إلى الخلط، كل هذا في دورق واحد مفيد

    من الطهو بالبخار إلى الخلط، كل هذا في دورق واحد مفيد

    ستجدين كل ما تحتاجين إليه لتحضير الطعام المغذي للأطفال في دورق واحد. عند طهو المكونات بالبخار، ما عليك سوى رفع الدورق، وقلبه وتثبيته في مكانه، لتتمكني من الخلط حتى الحصول على القوام الذي تريدينه.

    من الطعام المهروس إلى المقطّع، لكل مرحلة من المراحل

    من الطعام المهروس إلى المقطّع، لكل مرحلة من المراحل

    من خلط الفاكهة والخضار بطريقة ناعمة جدًا إلى مزج مكونات اللحمة والسمك والبقول وأخيرًا تقديم قوام مع قطعٍ أكبر حجمًا. يساعد جهاز تحضير الطعام الصحي للأطفال 2 في 1 في تحضير أطعمة متنوعة لكل مرحلة من مراحل الفطام والتغذية.

    12 وصفة مناسبة لعمر الطفل لدعم مرحلة الفطام

    12 وصفة مناسبة لعمر الطفل لدعم مرحلة الفطام

    يمكنك الاطّلاع على 12 وصفة مناسبة لعمر الطفل ونصائح لمرحلة الفطام بهدف مساعدتك في تزويد طفلك بانطلاقة صحية في الحياة ولبدء عادات جيدة لتناول الطعام ترافقه مدى الحياة.

    اكتشفي وصفات صحية ومقاطع فيديو ممتعة ونصائح وتلميحات

    اكتشفي وصفات صحية ومقاطع فيديو ممتعة ونصائح وتلميحات

    يمكنك تنزيل التطبيق للحصول على نصائح حول فطام طفلك. اعثري على وصفات مغذية وسهلة التحضير تواكب طفلك أثناء نموه. اقرأي دلائل الطهو المفصّلة، وشاهدي مقاطع فيديو ممتعة وغنية بالمعلومات، واعثري على العديد من النصائح والتلميحات المفيدة لمساعدتك في تسيير عملية الفطام بسلاسة تامة.

    ملء خزان المياه بسهولة وإعدادات سهلة وقطع قليلة للتنظيف

    ملء خزان المياه بسهولة وإعدادات سهلة وقطع قليلة للتنظيف

    تم تصميم جهاز تحضير الطعام الصحي للأطفال 2 في 1 مع مراعاة السهولة والعملية. تتميّز الإعدادات بالسهولة ويسهل تعبئته بالمياه ويتألف من قطع قليلة، مما يسهّل تنظيفه وتخزينه.

    حجم صغير يشغل أقل مساحة ممكنة في المطبخ

    حجم صغير يشغل أقل مساحة ممكنة في المطبخ

    يشغل جهاز تحضير طعام الأطفال هذا مساحةً صغيرة جدًا في مطبخك، على سطح العمل أو عند تخزينه في خزانة.

    إشعار بتنبيه صوتي

    إشعار بتنبيه صوتي

    لا داعي للانتظار أو المراقبة. ستعلمك إشارة صوتية مميزة عند طهو الطعام بطريقة مثالية. ما عليك سوى قلب الدورق، وخلط الطعام وتقديمه أو تخزينه لاستخدامه في وقت لاحق.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات الفنية

      طول سلك الطاقة
      70  أمتار
      الطاقة
      400  واط
      الفولتية
      220-240  فولت
      اللون/اللون الخارجي
      أبيض/أخضر
      السرعة
      1
      التردد
      50 - 60  هرتز
      السعة
      800 (أطعمة صلبة) / 450 (سوائل)  مل
      تصنيف السلامة
      Class 1
      السلامة
      Safety lock system for lid & bowl detection
      سعة حاوية المياه
      200 مل

    • الوزن والأبعاد

      أبعاد الصندوق F
      193 (عمق) × 243 (عرض) × 344 (ارتفاع)  ملليمترًا
      وزن المنتج
      2  كلغ
      أبعاد المنتج
      16.50 (قاعدة مستديرة)‏ 30.8 (ارتفاع)  سم
      عدد الصناديق F في الصندوق A
      2

    • بلد المنشأ

      تركيا
      Yes

    • محتويات العبوة

      كوب قياس
      1
      كتيّب وصفات
      1
      الملعقة
      1
      جهاز التبخير/الخلاط
      1

    • مراحل التنمية

      المرحلة
      • الأطفال بعمر 6 أشهر أو أكثر
      • الأطفال بعمر سنة واحدة أو أكثر
      • الأطفال بين 6 و12 شهراً

    Badge-D2C

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