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  • الطهو بالبخار والخلط وإذابة الجليد وإعادة التسخين الطهو بالبخار والخلط وإذابة الجليد وإعادة التسخين الطهو بالبخار والخلط وإذابة الجليد وإعادة التسخين

    Philips Avent Premium جهاز الخلط والطهو بالبخار 4 في 1

    SCF883/02

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    الطهو بالبخار والخلط وإذابة الجليد وإعادة التسخين

    نحن ندرك أن الطعام المغذّي أساسي لنموّ طفلك بطريقة صحية. يساعدك جهاز تحضير طعام الأطفال من Philips Avent في تحضير وجبات شهية في المنزل، تكون مخصصة بحسب تجربة الفطام الخاصة بطفلك، بطريقة بسيطة.

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    Philips Avent Premium جهاز الخلط والطهو بالبخار 4 في 1

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    الطهو بالبخار والخلط وإذابة الجليد وإعادة التسخين

    تحضير وجبات أطفال مغذية ومتعددة

    • غلي بالبخار صحي
    • طهو بالبخار وخلط في دورق واحد
    • إذابة الجليد وإعادة التسخين بسهولة
    • سهلة الاستخدام والتنظيف
    • نصائح حول الفطام والوصفات الخاصة به
    طريقة فريدة للطهو بالبخار للحفاظ على العناصر الغذائية

    طريقة فريدة للطهو بالبخار للحفاظ على العناصر الغذائية

    يشكّل الطهو بالبخار طريقة صحية للطهو. وتسمح تقنيتنا الفريدة للبخار بالتحرّك في دائرة من الأسفل نحو الأعلى، والتأكد من طهو كل المكونات بشكل متساوٍ من دون الغليان. ويتم الحفاظ على المغذيات والقوام وسوائل الطهو للخلط.

    من الطهو بالبخار إلى الخلط، كل هذا في دورق واحد مفيد

    من الطهو بالبخار إلى الخلط، كل هذا في دورق واحد مفيد

    ستجدين كل ما تحتاجين إليه لتحضير الطعام المغذي للأطفال في دورق واحد. عند طهو المكونات بالبخار، ما عليك سوى رفع الدورق، وقلبه وتثبيته في مكانه، لتتمكني من الخلط حتى الحصول على القوام الذي تريدينه.

    من الطعام المهروس إلى المقطّع، لكل مرحلة من المراحل

    من الطعام المهروس إلى المقطّع، لكل مرحلة من المراحل

    من خلط الفاكهة والخضار بطريقة ناعمة جدًا إلى مزج مكونات اللحمة والسمك والبقول وأخيرًا تقديم قوام مع قطعٍ أكبر حجمًا. يدعم جهاز تحضير الطعام الصحي للأطفال 4 في 1 كل مرحلة من هذه المراحل.

    طهو وجبات الطعام المنزلية بالبخار وخلطها وإذابة الجليد عنها وإعادة تسخينها

    طهو وجبات الطعام المنزلية بالبخار وخلطها وإذابة الجليد عنها وإعادة تسخينها

    يمكّنك جهاز تحضير الطعام الصحي للأطفال 4 في 1 من تحضير وجبات مغذية في المنزل، وكل هذا في الدورق ذاته. يمكنك تقديم الطعام على الفور أو تخزينه في الحاوية المضمّنة، وإعادة تسخينه لاحقًا بواسطة وظيفة إعادة التسخين أو إذابة الجليد سهلة الاستخدام.

    وصفات شهية لمرحلة الفطام

    وصفات شهية لمرحلة الفطام

    اكتشفي وصفات مغذية وسهلة التحضير، وتتبعي خطوات نمو طفلك خطوة بخطوة. اقرئي دلائل الطبخ خطوة بخطوة، واكتشفي العديد من النصائح والحيل المفيدة لتسهيل عملية الفطام قدر الإمكان.

    طهو لغاية أربع وجبات في الوقت نفسه بواسطة الدورق الذي تبلغ سعته 1000 مل

    طهو لغاية أربع وجبات في الوقت نفسه بواسطة الدورق الذي تبلغ سعته 1000 مل

    يساعدك جهاز تحضير الطعام الصحي للأطفال 4 في 1 أيضًا في توفير وقتك الثمين والتخطيط مسبقًا. تبلغ سعة الدورق 1000 مل، فيمكنك طهو لغاية أربع وجبات في الوقت نفسه. ويمكنك تقديم وجبة وتخزين ثلاث وجبات في البراد أو الثلاجة لتناولها لاحقًا.

    دورق وشفرة يمكن غسلهما في الجلاية وخزان مياه يمكن الوصول إليه بسهولة

    دورق وشفرة يمكن غسلهما في الجلاية وخزان مياه يمكن الوصول إليه بسهولة

    حتى عند الانتهاء من طهو الوجبات، يتميّز جهاز تحضير الطعام الصحي للأطفال 4 في 1 بأنه عملي جدًا. يمكن غسل الدورق والشفرة في الجلاية، وبفضل تصميمه المفتوح، يسهل تنظيف خزان المياه وإعادة تعبئته، مما يسمح لك بالطهو ببخار نظيف، في كل مرة.

    إشعار بتنبيه صوتي

    إشعار بتنبيه صوتي

    لا داعي للانتظار أو المراقبة. ستعلمك إشارة صوتية مميزة عند طهو الطعام بطريقة مثالية. ما عليك سوى قلب الدورق، وخلط الطعام وتقديمه أو تخزينه لاستخدامه في وقت لاحق.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات الفنية

      طول سلك الطاقة
      70  أمتار
      السعة
      • 1 ليتر للطهو بواسطة البخار، الأطعمة الصلبة
      • 720 مل للخلط، السوائل
      استهلاك الطاقة
      400  واط
      استهلاك الطاقة (وضع الاستعداد)
      <0,5 واط (يصل إلى وضع الاستعداد تلقائيًا بعد <دقيقة واحدة)
      الفولتية
      220-240 فولت، 50/60 هرتز
      تصنيف السلامة
      الفئة 1

    • بلد المنشأ

      الصين
      نعم

    • الإكسسوارات المضمنة

      الملعقة
      نعم
      كتيّب وصفات
      نعم
      وعاء تخزين (120 مل)
      نعم

    • مراحل التنمية

      المرحلة
      • الأطفال بعمر سنة واحدة أو أكثر
      • الأطفال بين 6 و12 شهراً
      • الأطفال بعمر 6 أشهر أو أكثر

    • مواصفات التغليف

      تغليف ورقي*
      نعم

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