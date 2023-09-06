تدعم إيقاع الرضاعة الفردي لدى الطفل
تسمح حلمة Natural Response بتدفق الحليب فقط عندما يبدأ الطفل بالشرب بشكل نشط. وتتيح للأطفال الشرب والابتلاع والتنفس بحسب إيقاعهم الطبيعي، كما هو الحال عند الرضاعة الطبيعية، الأمر الذي يسهل الجمع بين الرضاعة الطبيعية والرضّاعة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تدعم إيقاع الرضاعة الفردي لدى الطفل
تسمح حلمة Natural Response بتدفق الحليب فقط عندما يبدأ الطفل بالشرب بشكل نشط. وتتيح للأطفال الشرب والابتلاع والتنفس بحسب إيقاعهم الطبيعي، كما هو الحال عند الرضاعة الطبيعية، الأمر الذي يسهل الجمع بين الرضاعة الطبيعية والرضّاعة. إكتشف كلّ المميزات
تدعم إيقاع الرضاعة الفردي لدى الطفل
تسمح حلمة Natural Response بتدفق الحليب فقط عندما يبدأ الطفل بالشرب بشكل نشط. وتتيح للأطفال الشرب والابتلاع والتنفس بحسب إيقاعهم الطبيعي، كما هو الحال عند الرضاعة الطبيعية، الأمر الذي يسهل الجمع بين الرضاعة الطبيعية والرضّاعة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تدعم إيقاع الرضاعة الفردي لدى الطفل
تسمح حلمة Natural Response بتدفق الحليب فقط عندما يبدأ الطفل بالشرب بشكل نشط. وتتيح للأطفال الشرب والابتلاع والتنفس بحسب إيقاعهم الطبيعي، كما هو الحال عند الرضاعة الطبيعية، الأمر الذي يسهل الجمع بين الرضاعة الطبيعية والرضّاعة. إكتشف كلّ المميزات
تعمل حلمة Natural Response بالتزامن مع إيقاع رضاعة طفلك الطبيعي، ما يسهل الدمج بين الرضاعة الطبيعية والرضاعة بواسطة الرضّاعة. تأتي الحلمة مزوّدة بفتحة فريدة تدرّ الحليب فقط عندما يشرب الطفل بشكل نشط. وبالتالي، عندما يتوقف الطفل عن البلع مؤقتًا ليتنفس، يتوقف الحليب مؤقتًا أيضًا.
تم تصميم الحلمة الواسعة والناعمة والمرنة لمحاكاة شكل الصدر وملمسه، الأمر الذي يساعد طفلك على الالتقام والرضاعة بشكل مريح.
تم تصميم الصمام المضاد للمغص لمنع الهواء من الدخول إلى معدة طفلك في أثناء الرضاعة وللمساعدة في تخفيف المغص والانزعاج.
تم تصميم فتحة الحلمة لدرّ الحليب فقط عندما يقوم الطفل بالرضاعة، لذا يمكنك الاطمئنان إلى أن الحليب لن يتم هدره، سواءٌ أكنت في المنزل أم أثناء التنقل.
إن رضّاعات وحلمات Natural من Philips Avent مصنوعة من مواد خالية من مادة BPA*.
يقوم كل طفل بالرضاعة بشكل مختلف، وينمو بسرعته الخاصة. من هنا، صممنا مجموعة من معدلات التدفق لتعثري على التدفق المثالي لطفلك وتخصصي رضّاعتك. كل حلمات Natural Response مصنوعة من السيليكون الناعم.
تختلف رضّاعات الأطفال Natural Response الجديدة التي نقدمها عن رضّاعات الأطفال ذات التدفق الحر. وتمامًا مثل الرضاعة الطبيعية، يمكن أن يتطلب الأمر بضع محاولات للإرضاع بطريقة صحيحة. وهذا أمرٌ طبيعي للغاية.
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