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  • تدعم إيقاع الرضاعة الفردي لدى الطفل تدعم إيقاع الرضاعة الفردي لدى الطفل تدعم إيقاع الرضاعة الفردي لدى الطفل

    Philips Avent Natural Response حلمة

    SCY963/02

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    تدعم إيقاع الرضاعة الفردي لدى الطفل

    لا تدرّ حلمة Natural Response الحليب إلا عندما يشرب الطفل بفعالية. يمكن للأطفال الشرب بحسب إيقاعيهم الخاص كما لو كانوا يرضعون من الثدي، بحيث يسهل الدمج ما بين الرضاعة الطبيعية والرضاعة بواسطة الرضّاعة. يُعتبر إيجاد الحلمة الصحيحة أمرًا غاية في الأهمية. راجعي أدناه للحصول على مزيد من المعلومات.

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    Philips Avent Natural Response حلمة

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    حلمة تعمل بكفاءة الثدي نفسها

    • حلمة Natural Response
    • قطعتان
    • حلمة تتيح التدفق المتوسط
    حلمة تدرّ الحليب عندما يقوم الطفل بالشرب بشكل نشط

    حلمة تدرّ الحليب عندما يقوم الطفل بالشرب بشكل نشط

    تعمل حلمة Natural Response بالتزامن مع إيقاع رضاعة طفلك الطبيعي، ما يسهل الدمج بين الرضاعة الطبيعية والرضاعة بواسطة الرضّاعة. تأتي الحلمة مزوّدة بفتحة فريدة تدرّ الحليب فقط عندما يشرب الطفل بشكل نشط. وبالتالي، عندما يتوقف الطفل عن البلع مؤقتًا ليتنفس، يتوقف الحليب مؤقتًا أيضًا.

    التقام بطريقة طبيعية بفضل الحلمة على شكل الصدر

    التقام بطريقة طبيعية بفضل الحلمة على شكل الصدر

    تم تصميم الحلمة الواسعة والناعمة والمرنة لمحاكاة شكل الصدر وملمسه، الأمر الذي يساعد طفلك على الالتقام والرضاعة بشكل مريح.

    مصممة لتخفيف المغص والانزعاج

    مصممة لتخفيف المغص والانزعاج

    تم تصميم الصمام المضاد للمغص لمنع الهواء من الدخول إلى معدة طفلك في أثناء الرضاعة وللمساعدة في تخفيف المغص والانزعاج.

    يُعتبر إيجاد الحلمة الصحيحة أمرًا غاية في الأهمية

    يُعتبر إيجاد الحلمة الصحيحة أمرًا غاية في الأهمية

    نتعلم جميعًا وفق وتيرتنا الخاصة. الرضاعة مهارة، وبعض الأطفال يطورونها أسرع من غيرهم. لهذا السبب، قد يستفيد بعض الأطفال في البداية من حلمة "First Flow" (الحلمة رقم 0 (Nipple 0)) قبل الانتقال إلى حلمات Natural Response. استخدمي حلمة "First Flow" إذا استغرق طفلك أكثر من 20 دقيقة لرضاعة 50 مل/1,7 أونصات باستخدام حلمات Natural Response. جربي حلمة Natural Response ذات معدل تد­­فق أ­على إذا كان طفلك يلعب بالحلمة بدل الرضاعة منها أو إذا بدا متضايقًا. إذا استمرت صعوبات الرضاعة، فاستشيري أخصائي الرعاية الصحية.

    يمنع تصميم الحلمة المانع للتقطير انسكاب الحليب أو هدره

    يمنع تصميم الحلمة المانع للتقطير انسكاب الحليب أو هدره

    تم تصميم فتحة الحلمة لدرّ الحليب فقط عندما يقوم الطفل بالرضاعة، لذا يمكنك الاطمئنان إلى أن الحليب لن يتم هدره، سواءٌ أكنت في المنزل أم أثناء التنقل.

    تتوفر مجموعة من معدلات تدفق مختلفة

    تتوفر مجموعة من معدلات تدفق مختلفة

    يقوم كل طفل بالرضاعة بشكل مختلف، وينمو بسرعته الخاصة. من هنا، صممنا مجموعة من معدلات التدفق لتعثري على التدفق المثالي لطفلك وتخصصي رضّاعتك. كل حلمات Natural Response مصنوعة من السيليكون الناعم.

    المنتجات نفسها، ولكن بنظام توجيه جديد

    المنتجات نفسها، ولكن بنظام توجيه جديد

    لقد انتقلنا إلى نظام توجيه التدفق القائم على التحكم في السرعة. ابدأ بالحلمة التي تأتي مع الرضّاعة. جرب تخفيف سرعة التدفق إذا كان الحليب يتسرب من فم الطفل أو إذا كان الطفل يبتلعه بكميات كبيرة. أما إذا كان الطفل يلعب بالحلمة بدل الرضاعة منها أو إذا بدا متضايقًا فجرب تسريع سرعة التدفق. بينما نصنع هذا التحديث، يمكنك الحصول على أيٍّ من تصميمي الرضّاعة.

    تغليف ورقي يحد من انبعاثات الكربون بنسبة 80%*

    تغليف ورقي يحد من انبعاثات الكربون بنسبة 80%*

    ونجحنا في تقليل بصمتنا الكربونية من خلال تحويل عبوات الحلمات الخاصة بنا إلى عبوات ورقية تم الحصول عليها بشكل مسؤول بنسبة 100%. وما كانت النتيجة؟ 300 طن أقل من البلاستيك سنويًا ** واستخدام 88% أقل من الوقود الأحفوري* ما يقلل من التأثير على كوكبنا حيثما أمكن ذلك.

    تحلّي بالصبر حتى يعتاد طفلك على الأمر

    تحلّي بالصبر حتى يعتاد طفلك على الأمر

    تختلف رضّاعات الأطفال Natural Response الجديدة التي نقدمها عن رضّاعات الأطفال ذات التدفق الحر. وتمامًا مثل الرضاعة الطبيعية، يمكن أن يتطلب الأمر بضع محاولات للإرضاع بطريقة صحيحة. وهذا أمرٌ طبيعي للغاية.

    إن حلمات ورضّاعات Natural Response خالية من مادة BPA***

    إن حلمات ورضّاعات Natural Response خالية من مادة BPA***

    إن رضّاعات وحلمات Natural من Philips Avent مصنوعة من مواد خالية من مادة BPA***.

    المواصفات التقنية

    • المادة

      حلمة
      • سيليكون
      • خالية من مادة BPA***

    • محتويات العبوة

      حلمة بحجم متوسط
      قطعتين

    • الوظائف

      ميزات الحلمة
      • التقام بطريقة طبيعية
      • تصميم مانع للتقطير
      • ناعمة ومرنة
      • صمام مضاد للمغص

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    الآراء

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    • مقارنةً بالتغليف السابق.
    • *استنادًا إلى المبيعات السنوية العالمية لحزم الحلمات، باستخدام الوزن الصافي لعلب الحلمات البلاستيكية.
    • **0% من مادة BPA، بما يتوافق مع نظام الاتحاد الأوروبي 10/2011.
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