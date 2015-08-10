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رؤوس حلاقة

SH70/50
التصنيف الإجمالي / 5
1 جائزة
  • أعِد آلة الحلاقة إلى حالتها الجديدة أعِد آلة الحلاقة إلى حالتها الجديدة أعِد آلة الحلاقة إلى حالتها الجديدة
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    رؤوس حلاقة

    SH70/50
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 جائزة

    أعِد آلة الحلاقة إلى حالتها الجديدة

    في غضون سنتَين، تقص رؤوس آلة الحلاقة 9 ملايين شعرة على وجهك. استبدل رؤوس آلة الحلاقة واسترجع الأداء الفعال 100%. متوافق مع آلة الحلاقة Series 7000 Shaver. إكتشف كلّ المميزات

    رؤوس حلاقة

    أعِد آلة الحلاقة إلى حالتها الجديدة

    في غضون سنتَين، تقص رؤوس آلة الحلاقة 9 ملايين شعرة على وجهك. استبدل رؤوس آلة الحلاقة واسترجع الأداء الفعال 100%. متوافق مع آلة الحلاقة Series 7000 Shaver. إكتشف كلّ المميزات

    أعِد آلة الحلاقة إلى حالتها الجديدة

    في غضون سنتَين، تقص رؤوس آلة الحلاقة 9 ملايين شعرة على وجهك. استبدل رؤوس آلة الحلاقة واسترجع الأداء الفعال 100%. متوافق مع آلة الحلاقة Series 7000 Shaver. إكتشف كلّ المميزات

    رؤوس حلاقة

    أعِد آلة الحلاقة إلى حالتها الجديدة

    في غضون سنتَين، تقص رؤوس آلة الحلاقة 9 ملايين شعرة على وجهك. استبدل رؤوس آلة الحلاقة واسترجع الأداء الفعال 100%. متوافق مع آلة الحلاقة Series 7000 Shaver. إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل شفرات بديلة لآلة الحلاقة

      أعِد آلة الحلاقة إلى حالتها الجديدة

      قم بتغيير رؤوس الحلاقة مرّة كل سنتين لنتائج أفضل

      • متوقف عن الإنتاج
      • يمكن شراء SH71 كخيار بديل
      رؤوس بديلة لآلة الحلاقة series 7000

      رؤوس بديلة لآلة الحلاقة series 7000

      تتوافق رؤوس SH70 البديلة مع آلة الحلاقة series 7000‏ (S7xxx) وآلة الحلاقة SW7700 من إصدار Star Wars.

      تمكّنك شفرات GentleTrack من الحلاقة بطريقة دقيقة ولطيفة على البشرة

      تمكّنك شفرات GentleTrack من الحلاقة بطريقة دقيقة ولطيفة على البشرة

      تقصّ الشفرات المصممة بطريقة جديدة الشعر براحة مع وضعية قص مثالية، مما يقلل تهيّج البشرة بسبب السحب والشد.

      آلية Lift & Cut المتميّزة لحلاقة دقيقة ومريحة

      آلية Lift & Cut المتميّزة لحلاقة دقيقة ومريحة

      يعمد نظام الشفرات المزدوج المضمّن في آلة الحلاقة الكهربائية التي نقدّمها إلى رفع الشعيرات ليتم قصها براحة تحت مستوى البشرة، للحصول على حلاقة أدقّ.

      استبدال رؤوس آلة الحلاقة بخطوتَين فقط

      استبدال رؤوس آلة الحلاقة بخطوتَين فقط

      تتميّز آلات الحلاقة من Philips بتذكير مضمن على شكل رمز وحدة حلاقة. سيضيء هذا الرمز للإشارة إلى موعد استبدال رؤوس الحلاقة.

      رؤوس حلاقة سهلة الاستبدال

      رؤوس حلاقة سهلة الاستبدال

      1. افتح آلة الحلاقة من خلال الضغط على زر "التحرير"؛ 2. أزل المثبّت عبر تدوير القفل بعكس اتجاه عقارب الساعة؛ 3. أخرج رؤوس الحلاقة القديمة وأدخل الرؤوس البديلة بحذر؛ تأكد من محاذاة الرؤوس بدقة مع الإعداد؛ 4. استبدل المثبّت وأحكم تثبيته عبر تدوير القفل باتجاه عقارب الساعة؛ 5. عند إغلاق رأس الحلاقة بالطريقة المناسبة، ستسمع صوت طقطقة.

      إعادة تعيين آلة الحلاقة بعد استبدال رؤوس الحلاقة

      إعادة تعيين آلة الحلاقة بعد استبدال رؤوس الحلاقة

      بعد استبدال رؤوس الحلاقة، يمكنك إعادة تعيين تذكير الاستبدال عبر الضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل لأكثر من 7 ثوانٍ وإلا، سيتوقف مشغّل الاستبدال تلقائيًا بعد 9 عمليات حلاقة متتالية.

      أعِد آلة الحلاقة إلى حالتها الجديدة

      أعِد آلة الحلاقة إلى حالتها الجديدة

      للاستمتاع بأداء كامل 100% من جديد، استبدل رؤوس الحلاقة كل سنتَين.

      المواصفات التقنية

      • رؤوس حلاقة

        رؤوس الحلاقة بكل حزمة
        3
        رؤوس حلاقة محسنة
        تم استبدال SH70 بـ SH71

      • تنظيف

        الاستخدام
        استخدام رذاذ تنظيف HQ110

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