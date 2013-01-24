الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية
AR
EN
1

مصطلحات البحث

سماعات رأس HiFi لاسلكية

SHC5200/10
التصنيف الإجمالي / 5
  • حرية لاسلكية حرية لاسلكية حرية لاسلكية
    -{discount-value}

    سماعات رأس HiFi لاسلكية

    SHC5200/10
    التصنيف الإجمالي / 5

    حرية لاسلكية

    لا عناء بعد الآن مع الأسلاك، فقد أصبح بإمكانك التنقل بحرية في أرجاء المنزل للاستمتاع بالموسيقى. تتميّز سماعات الرأس SHC5200/10 هذه من Philips بأنها قابلة لإعادة الشحن وخفيفة الوزن، كي لا تشعر بالانزعاج بسبب ارتدائها لوقت طويل. إكتشف كلّ المميزات

    سماعات رأس HiFi لاسلكية

    حرية لاسلكية

    لا عناء بعد الآن مع الأسلاك، فقد أصبح بإمكانك التنقل بحرية في أرجاء المنزل للاستمتاع بالموسيقى. تتميّز سماعات الرأس SHC5200/10 هذه من Philips بأنها قابلة لإعادة الشحن وخفيفة الوزن، كي لا تشعر بالانزعاج بسبب ارتدائها لوقت طويل. إكتشف كلّ المميزات

    حرية لاسلكية

    لا عناء بعد الآن مع الأسلاك، فقد أصبح بإمكانك التنقل بحرية في أرجاء المنزل للاستمتاع بالموسيقى. تتميّز سماعات الرأس SHC5200/10 هذه من Philips بأنها قابلة لإعادة الشحن وخفيفة الوزن، كي لا تشعر بالانزعاج بسبب ارتدائها لوقت طويل. إكتشف كلّ المميزات

    سماعات رأس HiFi لاسلكية

    حرية لاسلكية

    لا عناء بعد الآن مع الأسلاك، فقد أصبح بإمكانك التنقل بحرية في أرجاء المنزل للاستمتاع بالموسيقى. تتميّز سماعات الرأس SHC5200/10 هذه من Philips بأنها قابلة لإعادة الشحن وخفيفة الوزن، كي لا تشعر بالانزعاج بسبب ارتدائها لوقت طويل. إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل tv-headphones

      حرية لاسلكية

      سماعات رأس لاسلكية قابلة للشحن بشكل كامل

      • مشغلات حجم 32 مم/ جزء خلفي مغلق
      • مثبتة فوق الأذن

      يوفًر مشغّل السماعة بقياس 32 ملم أداءً صوتياً عالياً

      إن مشغّل السماعة بقياس 32 ملم هو عنصر صغير ولكن قوي يوفّر صوتاً نقياً بدون تشويش مهما كانت طاقة الإدخال.

      سماعة مثبتة على الرأس داخلية قابلة للتعديل التلقائي

      يمكن ضبط سماعات الرأس المستخدمة في الخارج عبر تمرير السماعة المثبتة على الرأس إلى مكانها المناسب. يمكن لهذا الأمر أن يكون مرهقاً لأنه يجب القيام بهذه الخطوة عند كل استخدام. احصل على الموسيقى التي تريدها بسرعة أكبر مستخدماً سماعات الرأس ذات السماعة الداخلية المثبتة على الرأس المرنة والقابلة للضبط التلقائي. سيتم ضبطها تلقائياً وفقاً لشكل رأسك وحجمه.

      يحسّن التصميم الخفيف الوزن الراحة أثناء الاستخدام لفترة طويلة.

      تعمل المواد الخفيفة الوزن والتي تدوم طويلاً المستخدمة في سماعات الرأس تلك من Philips بتعزيز مستوى الراحة لفترات استخدام مطوّلة.

      إرسال FM لاسلكي لحرية مطلقة في التنقل

      مع إرسال FM اللاسلكي ذات التردد العالي الذي يمكنه اختراق الجدران حتى، تستطيع الاستماع إلى موسيقاك أثناء تواجدك في غرفة أخرى.

      قابلة للشحن بشكل كامل

      صُممت سماعات الرأس لتُستخدم مع بطاريات قابلة لإعادة الشحن. لذا لا داعي للقلق من كلفة البطاريات ذات الاستخدام المتكرر.

      اختر من ضمن قناتين للحد من التداخل

      مع قناتَي الإرسال المتوفّرتين، يتم حفظ متعة الاستماع لأنك تستطيع الانتقال إلى القناة ذات الاستقبال الأفضل.

      المواصفات التقنية

      • الصوت

        نظام الصوت
        مغلق
        الاستجابة للتردد
        10 - 000 20  هرتز
        نوع المغناطيس
        النيوديميوم
        الحساسية
        100 ديسيبل
        قطر السماعة
        32 ملم
        المقاومة
        24  أوم

      • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

        فصل القنوات
        < 30 ديسيبل
        تردد الإشارة الدليلية
        19  كيلو هرتز
        النطاق الفعلي
        100 م
        نطاق تردد الحامل
        863.0 - 865.0 ميغاهرتز
        تضمين
        FM
        عدد القنوات
        2

      • الراحة

        إشارة شحن البطارية
        نعم
        PLL مضاعف
        نعم
        فترة التشغيل
        حوالى 14 ساعة
        إيقاف تشغيل الطاقة التلقائي
        نعم

      • الطاقة

        سماعة رأس وحدة التزويد بالطاقة
        2 x‏ 1.5 فولط NiMH R03/AAA
        جهاز إرسال وحدة التزويد بالطاقة
        محوّل تيار مستمر/تيار متردد 8 فولت/200 مللي أمبير

      • أبعاد العلبة

        EAN
        69‎ 23410 73294 8
        العمق
        10  سم
        الوزن الإجمالي
        0,754  كلغ
        الارتفاع
        32  سم
        الوزن الصافي
        0.42  كلغ
        عدد المنتجات المضمّنة
        1
        نوع العلبة
        شاشة عرض
        وزن العلبة فارغة
        0.334  كلغ
        طريقة العرض على الرف
        كلاهما
        العرض
        24  سم

      • الملحقات

        كبل الصوت
        نعم
        الملحقات المتضمّنة
        محوّل الطاقة

      • الكرتون الخارجي

        الوزن الإجمالي
        2,87  كلغ
        GTIN
        5 73294 23410 69 1
        الارتفاع
        32.5  سم
        الطول
        32.5  سم
        الوزن الصافي
        1.26  كلغ
        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        3
        وزن العلبة فارغة
        1,61  كلغ
        العرض
        26  سم

      • أبعاد المنتج

        العمق
        8.5  سم
        الارتفاع
        22  سم
        الوزن
        0,178  كلغ
        العرض
        19.5  سم

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • بطاريات
      • محوّل الطاقة

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          الآراء

          كن أول من يراجع هذا البند