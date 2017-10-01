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  • حرية لاسلكية حرية لاسلكية حرية لاسلكية

    سماعات رأس HiFi لاسلكية

    SHC5200/10

    حرية لاسلكية

    لا عناء بعد الآن مع الأسلاك، فقد أصبح بإمكانك التنقل بحرية في أرجاء المنزل للاستمتاع بالموسيقى. تتميّز سماعات الرأس SHC5200/10 هذه من Philips بأنها قابلة لإعادة الشحن وخفيفة الوزن، كي لا تشعر بالانزعاج بسبب ارتدائها لوقت طويل.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    سماعات رأس HiFi لاسلكية

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    حرية لاسلكية

    سماعات رأس لاسلكية قابلة للشحن بشكل كامل

    • بث FM
    • ضمان الراحة
    • وقت تشغيل لغاية 14 ساعة

    يوفًر مشغّل السماعة بقياس 32 ملم أداءً صوتياً عالياً

    إن مشغّل السماعة بقياس 32 ملم هو عنصر صغير ولكن قوي يوفّر صوتاً نقياً بدون تشويش مهما كانت طاقة الإدخال.

    سماعة مثبتة على الرأس داخلية قابلة للتعديل التلقائي

    يمكن ضبط سماعات الرأس المستخدمة في الخارج عبر تمرير السماعة المثبتة على الرأس إلى مكانها المناسب. يمكن لهذا الأمر أن يكون مرهقاً لأنه يجب القيام بهذه الخطوة عند كل استخدام. احصل على الموسيقى التي تريدها بسرعة أكبر مستخدماً سماعات الرأس ذات السماعة الداخلية المثبتة على الرأس المرنة والقابلة للضبط التلقائي. سيتم ضبطها تلقائياً وفقاً لشكل رأسك وحجمه.

    يحسّن التصميم الخفيف الوزن الراحة أثناء الاستخدام لفترة طويلة.

    تعمل المواد الخفيفة الوزن والتي تدوم طويلاً المستخدمة في سماعات الرأس تلك من Philips بتعزيز مستوى الراحة لفترات استخدام مطوّلة.

    إرسال FM لاسلكي لحرية مطلقة في التنقل

    مع إرسال FM اللاسلكي ذات التردد العالي الذي يمكنه اختراق الجدران حتى، تستطيع الاستماع إلى موسيقاك أثناء تواجدك في غرفة أخرى.

    قابلة للشحن بشكل كامل

    صُممت سماعات الرأس لتُستخدم مع بطاريات قابلة لإعادة الشحن. لذا لا داعي للقلق من كلفة البطاريات ذات الاستخدام المتكرر.

    اختر من ضمن قناتين للحد من التداخل

    مع قناتَي الإرسال المتوفّرتين، يتم حفظ متعة الاستماع لأنك تستطيع الانتقال إلى القناة ذات الاستقبال الأفضل.

    المواصفات التقنية

    • الصوت

      نطاق التردد
      10 - 20000 هرتز
      قطر السماعة
      32 ملم
      المقاومة
      24 أوم
      الحساسية
      96 ديسيبل (1 كيلوهرتز)
      نسبة الضوضاء
      55  ديسيبل
      التشويش (THD)
      < 2%
      نوع المشغل
      ديناميكي

    • إمكانية الاتصال

      لاسلكي
      نعم
      الحد الأقصى للنطاق
      لغاية 100  أمتار
      نوع الإرسال اللاسلكي
      FM
      مأخذ سماعات الرأس
      3.5  ملليمترًا

    • الكرتونة الخارجية

      الطول
      32.5  سم
      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      3
      العرض
      26  سم
      الوزن الإجمالي
      2.87  كلغ
      الارتفاع
      32.5  سم
      GTIN
      1 69 23410 73294 5
      الوزن الصافي
      1.26  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      1.61  كلغ

    • الملاءمة

      إيقاف تشغيل الطاقة التلقائي
      نعم

    • الطاقة

      قابلة للشحن
      نعم
      عدد البطاريات
      AAA (عدد 2) قدرة 1,5 فولت
      وقت تشغيل الموسيقى
      14  ساعة (ساعات)
      نوع البطارية (سماعات الرأس)
      بطاريات من نيكل-هيدريد المعدن قابلة لإعادة الشحن

    • أبعاد العلبة

      الارتفاع
      32  سم
      نوع العلبة
      صندوق
      طريقة العرض على الرف
      تعليق
      العرض
      24  سم
      العمق
      10  سم
      عدد المنتجات المضمّنة
      1
      EAN
      69 23410 73294 8
      الوزن الإجمالي
      0.754  كلغ
      الوزن الصافي
      0.42  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.334  كلغ

    • أبعاد المنتج

      الارتفاع
      22  سم
      العرض
      19.5  سم
      العمق
      8.5  سم
      الوزن
      0.178  كلغ

    • الملحقات

      غير ذلك
      • أنبوب الهوائي
      • بطاريتان AAA من نيكل-هيدريد المعدن
      قاعدة إرساء (جهاز إرسال)
      نعم
      المحوّلات المضمّنة
      محوّل التيار المتردد/التيار المستمر

    • تصميم

      اللون
      أسود
      طريقة الارتداء
      سماعة مثبتة على الرأس
      مادة وصلة الأذن
      قماش
      الملاءمة على الأذن
      مثبتة فوق الأذن
      نوع غطاء الأذن
      جزء خلفي مغلق

    ما محتويات الصندوق؟

    صورة عن التغليف

    العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

    • بطاريات
    • محوّل الطاقة
    Badge-D2C

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