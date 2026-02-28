تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.
ضمان لمدة عامين
سمّاعات رأس
جميع السلاسل
سماعات رأس لاسلكية مزوّدة بميكروفون
تم إيقافه
SHM5178BK/00
محادثات واضحة وتصميم خفيف الوزن.
إن Philips SHM5178 عبارة عن سماعات رأس لاسلكية خفيفة الوزن تزوّدك بأعلى مستوى من الراحة.
مكالمات واضحة
العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح
المراجعات
كن أول من يراجع هذا البند
أرغب في تلقي رسائل ترويجية—استنادًا إلى تفضيلاتي وسلوكي—حول منتجات Philips وخدماتها وفعالياتها وعروضها. يمكنني إلغاء الاشتراك بسهولة في أي وقت! ما معنى ذلك؟