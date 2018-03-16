هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
Saeco PicoBaristo Deluxe آلة تحضير الإسبريسو الأوتوماتيكية الممتازة
20000 كوب من أجود أنواع القهوة مع مطاحن متينة من السيراميك
إن مطاحن القهوة لدينا مصنوعة من سيراميك عالي التقنية: يتم طحن حبوب القهوة الطازجة بلطف، من دون خطر ارتفاع حرارة الجهاز، ما يتيح استخراج كل النكهات والروائح الغنية، وتقديم مذاق قهوة أرقى لما لا يقل عن 20000 كوب.
شارة CSA: تستخلص Saeco أفضل ما في حبوب القهوة
تُتيح لك تقنية Saeco استخلاص أفضل النكهات من حبوب القهوة المفضلة لديك، لتستمتع برائحة غنية ومذاق أصيل (يتنوّع بين التحميص والشوكولاته والبندق والفواكه والزهور والتوابل)
تحضير سريع مع غلاية مياه عالية الأداء
تتطلب القهوة المثالية درجات حرارة مثالية. تم تصنيع نظام Thermoblock العالي الأداء من ألومنيوم خفيف الوزن وبنية من الفولاذ المقاوم للصدأ، بحيث يبلغ بسرعة درجات الحرارة المثلى.
مُزود بتقنية AquaClean لتحضير ما يصل إلى 5000* كوب من دون الحاجة لإزالة الترسبات الكلسية
AquaClean هو فلتر المياه المصمَّم لتعزيز جودة قهوتك عن طريق تنقية المياه. وهو يمنع أيضًا تراكم الترسبات الكلسية في دائرة المياه داخل آلة القهوة، فتتمكن بالتالي من تحضير ما يصل إلى 5000* كوب من دون الحاجة إلى إزالة الترسبات الكلسية عند استبدال الفلتر بانتظام.
LattePerfetto لرغوة حليب كثيفة وقوامٍ ناعمٍ
تقلّل تقنية LattePerfetto حجم مسام رغوة الحليب وتنتج رغوة كثيفة ذات قوامٍ ناعمٍ لمشروبات القهوة المعتمدة على الحليب. وتضمن الهندسة الدقيقة لنظام إعداد الرغوة درجة حرارة مثالية ونسبة ممتازة بين الرغوة والحليب.
تضمن لك وحدة التخمير القابلة للفك راحة البال من حيث النظافة المرئية
تضمن لك وحدة التخمير القابلة للفك راحة البال من حيث النظافة المرئية. بخلاف ذلك، توفر وحدة التخمير Saeco تنظيفًا تلقائيًا باستخدام أقراص التنظيف المتخصصة.
12 نوعًا من أشهر أنواع المشروبات في العالم بضغطة واحدة
اكتشف عالم القهوة من خلال وصفات معروفة مثل الإسبريسو والكابوتشينو، وأيضًا من خلال مشروبات القهوة المميّزة مثل الأميريكانو أو الإسبريسو ماكياتو.
4 ملفات تعريف: بكل بساطة، احفظ تفضيلات الطعم الخاصة بك
يمكن حفظ التفضيلات المخصصة للجميع في ما يصل إلى 4 ملفات تعريف المستخدمين من خلال الشاشة الملائمة.
تعمل وظيفة التنظيف السريع للحليب على تنظيف فوهة الحليب بالمياه الساخنة
لضمان مستوى جيد من النظافة، توفر الآلة وظيفة التنظيف السريع للحليب: بعد تحضير المشروبات، يتم تنظيف فوهة الحليب بالمياه الساخنة.
شاشة متطورة ورموز تعمل باللمس للوصول السريع إلى مشروباتك
الوصول بضغطة واحدة إلى 7 وصفات قهوة وملفات تعريف المستخدمين للاستمتاع بتجربة سلسة. حضّر قهوتك بطريقتك المفضلة من خلال تخصيص الحجم أو درجة الحرارة أو النكهة أو القوة وغيرها.
CaféDuo: حضّر حصتين من أي وصفة قهوة واستمتع بهما
حضّر حصة واحدة أو مزدوجة من مشروبات القهوة المختلفة واستمتع بها بضغطة واحدة.