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Saeco PicoBaristo Deluxe

آلة تحضير الإسبرسو أوتوماتيكية بامتياز

SM5573/10
Saeco
العثور على الدعم لهذا المنتج
Saeco
  • قهوة بمذاق رائع، ومُعدّة بسهولة بحسب ذوقك قهوة بمذاق رائع، ومُعدّة بسهولة بحسب ذوقك قهوة بمذاق رائع، ومُعدّة بسهولة بحسب ذوقك
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    Saeco PicoBaristo Deluxe آلة تحضير الإسبرسو أوتوماتيكية بامتياز

    SM5573/10
    العثور على الدعم لهذا المنتج

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      قهوة بمذاق رائع، ومُعدّة بسهولة بحسب ذوقك

      • 13 نوعًا
      • إبريق حليب مميز مضمّن
      • واجهة من الفولاذ المقاوم للصدأ
      • مطحنة قابلة للضبط بـ 12 خطوة
      تضمن Thermoblock تزويد عائلتك بقهوة وكابتشينو ساخنَين وبدرجة حرارة ومثالية دائمًا. ويكمن السر في هيكلها الخفيف الوزن والمصنوع من الألمنيوم والفولاذ المقاوم للصدأ الذي يصل إلى درجات حرارة عالية بسرعة تامة.

      تضمن Thermoblock تزويد عائلتك بقهوة وكابتشينو ساخنَين وبدرجة حرارة ومثالية دائمًا. ويكمن السر في هيكلها الخفيف الوزن والمصنوع من الألمنيوم والفولاذ المقاوم للصدأ الذي يصل إلى درجات حرارة عالية بسرعة تامة.

      تم تصنيع المطاحن التي نقدّمها من السيراميك العالي الجودة: فهي متينة ودقيقة بشكل استثنائي. تقوم بطحن الحبوب الطازجة بطريقة ناعمة، بدون خطر الإحماء المفرط مع استخلاص أفضل النكهات والطعمات للحصول على قهوة بطعم لذيذ ومتميّز لتحضير 20000. كوب كحد أدنى.

      شارة CSA: تستخلص Saeco أفضل الأجزاء من حبوب القهوة

      شارة CSA: تستخلص Saeco أفضل الأجزاء من حبوب القهوة

      تسمح تقنية Saeco باستخراج أفضل النكهات من حبوب القهوة المفضلة لديك للحصول على طعم ورائحة قويين وأصليين (محمصة، بطعم الشوكولاتة، بالمكسرات، بطعم الفاكهة، بطعم الأزهار، حارة)

      تحضير سريع بواسطة غلاية المياه عالية الأداء

      تحضير سريع بواسطة غلاية المياه عالية الأداء

      تتطلّب القهوة المثالية درجات الحرارة المثالية. تم تصنيع Thermoblock عالية الأداء التي نقدّمها من هيكل خفيف الوزن من الألومنيوم والفولاذ المقاوم للصدأ، الذي يحمى ليصل إلى درجات الحرارة المثالية، بسرعة تامة

      مع فلتر AquaClean لتحضير ما يصل إلى 5000* فنجان من دون إزالة الترسبات

      مع فلتر AquaClean لتحضير ما يصل إلى 5000* فنجان من دون إزالة الترسبات

      AquaClean هو فلتر المياه الذي نقدّمه الحائز براءة اختراع، والمصمم لتحسين جودة القهوة من خلال تنقية المياه. يمنع أيضًا تراكم الترسبات الكلسية في دورة المياه لآلة تحضير القهوة لديك: حضّر ما يصل إلى 5000* فنجان من دون إزالة الترسبات من خلال استبدال الفلتر بشكل منتظم.

      تضمن وحدة التخمير القابلة للفك الطمأنينة لوجود معايير نظافة مرئية

      تضمن وحدة التخمير القابلة للفك الطمأنينة لوجود معايير نظافة مرئية

      تضمن وحدة التخمير القابلة للفك الطمأنينة لوجود معايير نظافة مرئية. بدلاً من ذلك، توفر وحدة التخمير Saeco خدمة التنظيف التلقائي بفضل أقراص التنظيف المتخصصة الخاصة بنا.

      12 من أشهر المشروبات بلمسة واحدة

      12 من أشهر المشروبات بلمسة واحدة

      اكتشف عالم القهوة من خلال وصفات معروفة مثل الإسبريسو والكابوتشينو، وأيضًا من خلال مشروبات القهوة المميّزة مثل الأميريكانو أو الإسبريسو ماكياتو.

      4 ملفات تعريف: بكل بساطة، احفظ تفضيلات الطعم الخاصة بك

      4 ملفات تعريف: بكل بساطة، احفظ تفضيلات الطعم الخاصة بك

      يمكن حفظ التفضيلات المخصصة للجميع في ما يصل إلى 4 ملفات تعريف للمستخدمين، باستخدام الشاشة الملائمة.

      ينظف التنظيف السريع لترسبات الحليب قمع الحليب بالمياه الساخنة

      ينظف التنظيف السريع لترسبات الحليب قمع الحليب بالمياه الساخنة

      لتوفير نظافة جيدة، تقدم الآلة وظيفة تنظيف سريع للحليب: فبعد تحضير المشروب، يتم تنظيف قمع الحليب بالمياه الساخنة.

      برنامج LattePerfetto للحصول على رغوة حليب كثيفة بقوام ناعم

      برنامج LattePerfetto للحصول على رغوة حليب كثيفة بقوام ناعم

      شاشة متقدمة ورموز لمس للوصول إلى مشروبك بسرعة

      يمكنك الوصول إلى 7 وصفات لتحضير القهوة وملفات تعريف المستخدمين بلمسة واحدة فقط من أجل تجربة سلسة. حضّر قهوتك كما تحبها من خلال تخصيص الحجم أو درجة الحرارة أو النكهة أو القوة وغيرها الكثير.

      برنامج CaffeDuo: حضّر واستمتع بتناول دفعتين من أي وصفة قهوة

      حضّر واستمتع بتناول دفعة واحدة أو دفعتين من مشروبات القهوة المختلفة بلمسة واحدة.

      المواصفات التقنية

      • الملحقات

        مضمنة
        • ملعقة قياس
        • شريط اختبار عسر المياه
        • فرشاة التنظيف
        • شحم تزييت مجموعة التخمير
        • فلتر AquaClean

      • اللون الخارجي

        مواد الهيكل الرئيسي
        بلاستيك ABS

      • المواصفات العامّة

        تخصيص لكل مشروب
        • إمكانية ضبط حدة القهوة
        • حجم الكوب قابل للضبط
        • درجة حرارة قابلة للضبط
        نوع الإبريق
        إبريق مميز
        نوع الشاشة
        LCD
        ذوبان الحليب
        • إبريق حليب مضمن
        • التنظيف السريع لترسبات الحليب
        سهولة التنظيف والصيانة
        متوافقة مع فلتر AquaClean
        سهولة الاستخدام وراحة تامة
        قمع قابلة للفك
        وظائف مميزة
        خيار القهوة المطحونة

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

      • الاستدامة

        ملصق الطاقة
        التصنيف أ
        استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
        < 0,5  واط

      • المواصفات التقنية

        سعة إبريق الحليب
        0.5  لتر
        سعة وعاء المخلفات
        15  حصص
        خزان ماء ذو سعة
        1.8  لتر
        التردد
        50  هرتز
        ارتفاع الكوب الأقصى
        163  ملليمترًا
        فولتية
        230  فولت
        سعة حبوب القهوة
        250  غ
        طول سلك الطاقة
        >100  سم
        توافق الفلتر
        AquaClean
        أبعاد المنتج
        221 x ‏340 x‏ 430  ملليمترًا
        حاوية المخلفات
        إمكانية وصول من الجهة الأمامية
        خزان الماء
        إمكانية وصول من الجهة العلوية
        وزن المنتج
        9.1  كلغ
        بلد المنشأ
        رومانيا

      • التخصيص

        إعدادات قوة النكهة
        5
        مدة تحضير القهوة والحليب
        قابلة للتعديل
        إعدادات المطحنة
        12
        تحكم بالنكهة قبل التخمير
        نعم
        إعدادات درجة الحرارة
        3
        ملفات تعريف المستخدمين
        4

      • ميزات أخرى

        تنظيف تلقائي وإزالة موجّهة للترسبات الكلسية
        نعم
        Gusto perfetto
        نعم
        زر التشغيل/إيقاف التشغيل الأساسي
        نعم
        غلاية مزوّدة بوظيفة التسخين السريع
        نعم
        مجموعة تخمير قابلة للفك
        نعم

      • مجموعة متنوعة

        المشروبات
        • إسبرسو
        • القهوة
        • أميريكانو
        • إسبرسو دابل
        • ريسترتو
        • كافيه كريما
        • ماء ساخنة
        • إسبرسو لونجو
        • كابوتشينو
        • لاتيه ماكياتو
        • رغوة حليب
        • كافيه أو ليه
        • إسبرسو ماكياتو
        • ميلانج
        خيار استخدام مسحوق القهوة
        نعم
        كوب مزدوج
        نعم
        كوب حليب مزدوج
        لا

      • التصميم

        اللون
        فولاذ لا يصدأ وأسود

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