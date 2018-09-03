شفرات قوية جدًا مزوّدة بميزة الشحذ الذاتي لدقة قصوى

تزوّدك شفرات NanoTech Dual Precision بنتائج دقيقة جدًا على مستوى البشرة، مع ما يصل إلى 150000 إجراء قص في الدقيقة. تتوفر 72 شفرة بميزة الشحذ الذاتي وقد تمت تقويتها بجزيئات صغيرة جدًا، وهي تتميّز بأطراف حادة قوية جدًا وتدوم طويلاً لدقة قصوى في كل الأوقات.