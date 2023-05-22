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Shaver S9000 Prestige

آلة حلاقة كهربائية لحلاقة رطبة وجافة، Series 9000

SP9871/22
التصنيف الإجمالي / 5
1 جائزة
  • دقة قصوى وراحة للبشرة دقة قصوى وراحة للبشرة دقة قصوى وراحة للبشرة
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    Shaver S9000 Prestige آلة حلاقة كهربائية لحلاقة رطبة وجافة، Series 9000

    SP9871/22
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 جائزة

    دقة قصوى وراحة للبشرة

    اختبر حلاقة دقيقة ومريدة للبشرة، حتى على لحية نامية لمدة 7 أيام، بفضل S9000 Prestige من Philips. تأتي آلة الحلاقة مزوّدة بتقنية SkinIQ لتستشعر حركاتك وتتكيّف معك ولتزويدك بتجربة الحلاقة التي لطالما كنت ترغب فيها. إكتشف كلّ المميزات

    Shaver S9000 Prestige آلة حلاقة كهربائية لحلاقة رطبة وجافة، Series 9000

    دقة قصوى وراحة للبشرة

    اختبر حلاقة دقيقة ومريدة للبشرة، حتى على لحية نامية لمدة 7 أيام، بفضل S9000 Prestige من Philips. تأتي آلة الحلاقة مزوّدة بتقنية SkinIQ لتستشعر حركاتك وتتكيّف معك ولتزويدك بتجربة الحلاقة التي لطالما كنت ترغب فيها. إكتشف كلّ المميزات

    دقة قصوى وراحة للبشرة

    اختبر حلاقة دقيقة ومريدة للبشرة، حتى على لحية نامية لمدة 7 أيام، بفضل S9000 Prestige من Philips. تأتي آلة الحلاقة مزوّدة بتقنية SkinIQ لتستشعر حركاتك وتتكيّف معك ولتزويدك بتجربة الحلاقة التي لطالما كنت ترغب فيها. إكتشف كلّ المميزات

    Shaver S9000 Prestige آلة حلاقة كهربائية لحلاقة رطبة وجافة، Series 9000

    دقة قصوى وراحة للبشرة

    اختبر حلاقة دقيقة ومريدة للبشرة، حتى على لحية نامية لمدة 7 أيام، بفضل S9000 Prestige من Philips. تأتي آلة الحلاقة مزوّدة بتقنية SkinIQ لتستشعر حركاتك وتتكيّف معك ولتزويدك بتجربة الحلاقة التي لطالما كنت ترغب فيها. إكتشف كلّ المميزات

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      دقة قصوى وراحة للبشرة

      مع تقنية SkinIQ

      • شفرات NanoTech Dual Precision
      • غلاف Hydro SkinGlide
      • نظام التعليق Ultraflex
      • محرك رقمي بأفضل مستوى دوران
      • فترة استهلاك المحرك والبطارية تبلغ 7 سنوات
      شفرات مزوّدة بحواف قوية جدًا وحادة لأعلى مستوى من الدقة

      شفرات مزوّدة بحواف قوية جدًا وحادة لأعلى مستوى من الدقة

      تزوّدك شفرات NanoTech Dual Precision بنتائج دقيقة للغاية على مستوى البشرة مع ما يصل إلى 165000 إجراء قص في الدقيقة. تتوفّر 72 شفرة بميزة الشحذ الذاتي وقد تمت الآن تقويتها بجزيئات صغيرة جدًا وهندستها مع نظام Guide & Cut، وهي تتميّز بأطراف حادة قوية جدًا وتدوم طويلاً لدقة قصوى في كل الأوقات.

      تتكيّف مع كل منحنيات الوجه لالتقاط أصعب الشعيرات

      تتكيّف مع كل منحنيات الوجه لالتقاط أصعب الشعيرات

      تتكيّف الرؤوس المرنة بالكامل مع كل منحنيات الوجه لالتقاط حتى أصعب الشعيرات. وتكون النتيجة حلاقة مرنة ومريحة بشكل استثنائي.

      انزلاق أسلس* بنسبة 50% مع غلاف Hydro SkinGlide

      انزلاق أسلس* بنسبة 50% مع غلاف Hydro SkinGlide

      يقع الغلاف الواقي الأفضل لدينا ما بين رأس آلة الحلاقة وبشرتك. تم صنعه مما يصل إلى 500000 حبيبة تقنية مع خصائص ماصة للمياه لكل سنتمتر مربع، ما يوفّر انزلاقًا على البشرة أسلس بنسبة 50%* لتحصل على بشرة مرتاحة إلى أقصى حد.

      ضبط كثافة اللحية مع مستشعر Power Adapt

      ضبط كثافة اللحية مع مستشعر Power Adapt

      تتميز آلة الحلاقة الكهربائية بمستشعر شعر وجه ذكي يقرأ كثافة الشعر 500 مرة في الثانية. وتتكيّف التقنية تلقائيًا مع قوة القص، لحلاقة لطيفة وبدون مجهود.

      فعالية حلاقة فائقة السرعة

      فعالية حلاقة فائقة السرعة

      يضمن المحرك الرقمي الأكثر تطورًا من Philips، الذي يوفر دورات فائقة لتحقيق أعلى مستوى من الفعالية، حلاقة دقيقة بغض النظر عن تقاسيم الوجه أو كثافة الشعر.

      خصِّص عملية الحلاقة

      خصِّص عملية الحلاقة

      اضبط سرعة آلة الحلاقة وخصّص روتين الحلاقة بحسب بشرتك وتفضيلاتك الخاصة.

      شحن لاسلكي مريح

      شحن لاسلكي مريح

      وداعًا لتوصيل الأسلاك في المناطق الرطبة. ما عليك سوى وضع آلة الحلاقة الكهربائية اللاسلكية على لوحة الشحن اللاسلكي Qi لشحنها لاسلكيًا.

      اختر من بين الحلاقة الجافة المناسبة أو الرطبة المنعشة

      اختر من بين الحلاقة الجافة المناسبة أو الرطبة المنعشة

      آلة حلاقة رطبة ومنعشة تتكيّف مع تفضيلاتك. اختر من بين الحلاقة الجافة المناسبة أو استخدم الرغوة أو الجل المفضل لديك للحصول على حلاقة رطبة ومنعشة.

      أداة تسريح اللحية تعمل بالضغط مع 5 إعدادات طول

      أداة تسريح اللحية تعمل بالضغط مع 5 إعدادات طول

      غيّر مظهرك بفضل ملحق أداة تحديد اللحية بميزة SmartClick. اختر من بين 5 إعدادات طول للحصول على أي مظهر تريده، بدءًا من لحية خفيفة مثالية ووصولاً إلى لحية قصيرة ومشذبة ومرتبة. كذلك، إن الرؤوس والأمشاط المستديرة الخاصة بأداة تحديد اللحية مصممة خصيصًا لتفادي تهيّج البشرة.

      حافظ على كل العناصر منظّمة ومحمية

      حافظ على كل العناصر منظّمة ومحمية

      تأتي آلة الحلاقة S9000 Prestige موضّبة بشكل مرتّب في حقيبة تخزين فاخرة مع الملحقات القابلة للتثبيت. وهي تُعدّ مثالية للسفر أو للحفاظ على سلامة الآلة عند عدم استخدامها.

      فتح بلمسة واحدة لتنظيف سهل

      فتح بلمسة واحدة لتنظيف سهل

      نظّف آلة الحلاقة الكهربائية بلمسة زر. ما عليك سوى فتح رأس آلة الحلاقة وغسله بالمياه.

      شاشة رقمية مع أيقونات بسيطة للراحة والسهولة

      شاشة رقمية مع أيقونات بسيطة للراحة والسهولة

      تُظهر الشاشة البسيطة معلومات ذات صلة تمكّنك من الحصول على أفضل أداء لآلة الحلاقة: - مؤشر مستوى البطارية بثلاثة أرقام (%) - مؤشر التنظيف - مؤشر مستوى البطارية المنخفض - مؤشر الرأس البديل - مؤشر قفل السفر

      أداة تشذيب شعر الأنف والأذن القابلة للتثبيت

      أداة تشذيب شعر الأنف والأذن القابلة للتثبيت

      تزيل الأداة شعر الأنف والأذن. تضمن كل من تقنية ProtecTrim وزاوية أداة التشذيب المصممة خصيصًا عملية تشذيب سهلة ومريحة.

      اشحن آلة الحلاقة بالكامل في ثلاث ساعات باستخدام لوحة شحن Qi

      اشحن آلة الحلاقة بالكامل في ثلاث ساعات باستخدام لوحة شحن Qi

      استخدم لوحة الشحن Qi لشحن آلة الحلاقة في ثلاث ساعات. تحافظ بطارية الليثيوم أيون القوية على قوة آلة الحلاقة على مرّ السنين.

      مصممة لتدوم طويلاً: فترة استهلاك المحرك والبطارية تبلغ 7 سنوات

      تمت هندسة محرّك آلة الحلاقة وبطاريتها ليدومان طويلاً مع فترة استهلاك تبلغ 7 سنوات لتحصل على طاقة تدوم طويلاً من أجل حلاقة فعالة. وتبقى الشفرات بتقنية الشحذ التلقائي جديدة لمدة سنتَين.

      المواصفات التقنية

      • الملحقات

        SmartClick
        • أداة تسريح اللحية
        • أداة تشذيب شعيرات الأنف
        حقيبة صغيرة
        حقيبة صغيرة مميّزة

      • الطاقة

        وقت التشغيل
        60 دقيقة
        جاري الشحن
        • لوحة شحن Qi
        • شحن كامل لمدة 3 ساعات
        • شحن سريع لمدة 18 دقيقة
        نوع البطارية
        ليثيوم أيون

      • تصميم

        اللمسات النهائية
        أناقة عصرية
        المقبض
        مقبض مريح واستخدام سهل
        اللون
        الكروم اللامع

      • الخدمة

        رأس بديل
        استبدلها كل سنتين بـ SH91
        ضمان لسنتين
        نعم

      • أداء الحلاقة

        نظام الحلاقة
        • شفرات NanoTech Dual Precision
        • غلاف Hydro SkinGlide
        تتبع دقيق
        نظام التعليق Ultraflex
        تقنية SkinIQ
        • محرك رقمي بأفضل مستوى دوران
        • مستشعر Power Adapt
        • إعدادات الراحة الشخصية

      • سهولة الاستخدام

        التنظيف
        • فتح بلمسة واحدة
        • قابلة للغسل بالكامل
        شاشة العرض
        مؤشر مستوى البطارية (%)
        رطب وجاف
        الاستخدام الجافّ والرطب

      • متانة

        فترة استهلاك المحرك والبطارية تبلغ 7 سنوات
        نعم

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