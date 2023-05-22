شفرات مزوّدة بحواف قوية جدًا وحادة لأعلى مستوى من الدقة

تزوّدك شفرات NanoTech Dual Precision بنتائج دقيقة للغاية على مستوى البشرة مع ما يصل إلى 165000 إجراء قص في الدقيقة. تتوفّر 72 شفرة بميزة الشحذ الذاتي وقد تمت الآن تقويتها بجزيئات صغيرة جدًا وهندستها مع نظام Guide & Cut، وهي تتميّز بأطراف حادة قوية جدًا وتدوم طويلاً لدقة قصوى في كل الأوقات.