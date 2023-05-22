دقة قصوى وراحة للبشرة
اختبر حلاقة دقيقة ومريدة للبشرة، حتى على لحية نامية لمدة 7 أيام، بفضل S9000 Prestige من Philips. تأتي آلة الحلاقة مزوّدة بتقنية SkinIQ لتستشعر حركاتك وتتكيّف معك ولتزويدك بتجربة الحلاقة التي لطالما كنت ترغب فيها. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
دقة قصوى وراحة للبشرة
اختبر حلاقة دقيقة ومريدة للبشرة، حتى على لحية نامية لمدة 7 أيام، بفضل S9000 Prestige من Philips. تأتي آلة الحلاقة مزوّدة بتقنية SkinIQ لتستشعر حركاتك وتتكيّف معك ولتزويدك بتجربة الحلاقة التي لطالما كنت ترغب فيها. إكتشف كلّ المميزات
دقة قصوى وراحة للبشرة
اختبر حلاقة دقيقة ومريدة للبشرة، حتى على لحية نامية لمدة 7 أيام، بفضل S9000 Prestige من Philips. تأتي آلة الحلاقة مزوّدة بتقنية SkinIQ لتستشعر حركاتك وتتكيّف معك ولتزويدك بتجربة الحلاقة التي لطالما كنت ترغب فيها. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
دقة قصوى وراحة للبشرة
اختبر حلاقة دقيقة ومريدة للبشرة، حتى على لحية نامية لمدة 7 أيام، بفضل S9000 Prestige من Philips. تأتي آلة الحلاقة مزوّدة بتقنية SkinIQ لتستشعر حركاتك وتتكيّف معك ولتزويدك بتجربة الحلاقة التي لطالما كنت ترغب فيها. إكتشف كلّ المميزات
تزوّدك شفرات NanoTech Dual Precision بنتائج دقيقة للغاية على مستوى البشرة مع ما يصل إلى 165000 إجراء قص في الدقيقة. تتوفّر 72 شفرة بميزة الشحذ الذاتي وقد تمت الآن تقويتها بجزيئات صغيرة جدًا وهندستها مع نظام Guide & Cut، وهي تتميّز بأطراف حادة قوية جدًا وتدوم طويلاً لدقة قصوى في كل الأوقات.
تتكيّف الرؤوس المرنة بالكامل مع كل منحنيات الوجه لالتقاط حتى أصعب الشعيرات. وتكون النتيجة حلاقة مرنة ومريحة بشكل استثنائي.
يقع الغلاف الواقي الأفضل لدينا ما بين رأس آلة الحلاقة وبشرتك. تم صنعه مما يصل إلى 500000 حبيبة تقنية مع خصائص ماصة للمياه لكل سنتمتر مربع، ما يوفّر انزلاقًا على البشرة أسلس بنسبة 50%* لتحصل على بشرة مرتاحة إلى أقصى حد.
تتميز آلة الحلاقة الكهربائية بمستشعر شعر وجه ذكي يقرأ كثافة الشعر 500 مرة في الثانية. وتتكيّف التقنية تلقائيًا مع قوة القص، لحلاقة لطيفة وبدون مجهود.
يضمن المحرك الرقمي الأكثر تطورًا من Philips، الذي يوفر دورات فائقة لتحقيق أعلى مستوى من الفعالية، حلاقة دقيقة بغض النظر عن تقاسيم الوجه أو كثافة الشعر.
اضبط سرعة آلة الحلاقة وخصّص روتين الحلاقة بحسب بشرتك وتفضيلاتك الخاصة.
وداعًا لتوصيل الأسلاك في المناطق الرطبة. ما عليك سوى وضع آلة الحلاقة الكهربائية اللاسلكية على لوحة الشحن اللاسلكي Qi لشحنها لاسلكيًا.
آلة حلاقة رطبة ومنعشة تتكيّف مع تفضيلاتك. اختر من بين الحلاقة الجافة المناسبة أو استخدم الرغوة أو الجل المفضل لديك للحصول على حلاقة رطبة ومنعشة.
غيّر مظهرك بفضل ملحق أداة تحديد اللحية بميزة SmartClick. اختر من بين 5 إعدادات طول للحصول على أي مظهر تريده، بدءًا من لحية خفيفة مثالية ووصولاً إلى لحية قصيرة ومشذبة ومرتبة. كذلك، إن الرؤوس والأمشاط المستديرة الخاصة بأداة تحديد اللحية مصممة خصيصًا لتفادي تهيّج البشرة.
تأتي آلة الحلاقة S9000 Prestige موضّبة بشكل مرتّب في حقيبة تخزين فاخرة مع الملحقات القابلة للتثبيت. وهي تُعدّ مثالية للسفر أو للحفاظ على سلامة الآلة عند عدم استخدامها.
نظّف آلة الحلاقة الكهربائية بلمسة زر. ما عليك سوى فتح رأس آلة الحلاقة وغسله بالمياه.
تُظهر الشاشة البسيطة معلومات ذات صلة تمكّنك من الحصول على أفضل أداء لآلة الحلاقة: - مؤشر مستوى البطارية بثلاثة أرقام (%) - مؤشر التنظيف - مؤشر مستوى البطارية المنخفض - مؤشر الرأس البديل - مؤشر قفل السفر
تزيل الأداة شعر الأنف والأذن. تضمن كل من تقنية ProtecTrim وزاوية أداة التشذيب المصممة خصيصًا عملية تشذيب سهلة ومريحة.
استخدم لوحة الشحن Qi لشحن آلة الحلاقة في ثلاث ساعات. تحافظ بطارية الليثيوم أيون القوية على قوة آلة الحلاقة على مرّ السنين.
تمت هندسة محرّك آلة الحلاقة وبطاريتها ليدومان طويلاً مع فترة استهلاك تبلغ 7 سنوات لتحصل على طاقة تدوم طويلاً من أجل حلاقة فعالة. وتبقى الشفرات بتقنية الشحذ التلقائي جديدة لمدة سنتَين.
الملحقات
الطاقة
تصميم
الخدمة
أداء الحلاقة
سهولة الاستخدام
متانة
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