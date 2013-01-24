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مقبس امتداد

SPN1844WB/56
التصنيف الإجمالي / 5
  • مآخذ متعددة مآخذ متعددة مآخذ متعددة
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    مقبس امتداد

    SPN1844WB/56
    التصنيف الإجمالي / 5

    مآخذ متعددة

    سلك بطول 3 م مع تحكّم بمفتاح الطاقة الأساسي إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    مآخذ متعددة

    سلك بطول 3 م مع تحكّم بمفتاح الطاقة الأساسي إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    مآخذ متعددة

    سلك بطول 3 م مع تحكّم بمفتاح الطاقة الأساسي إكتشف كلّ المميزات

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      مآخذ متعددة

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      • أجهزة إلكترونية منزلية
      • 4 مآخذ
      • 3 م

      مآخذ مضمّنة تضمن سلامة الأطفال تلقائيًا

      يساعد في الحفاظ على سلامة الأطفال وتفادي تعرضهم لصدمة كهربائية.

      سلك طاقة بطول 3 م

      يؤمن الطاقة لوحدة يمكن أن تكون على بعد 3 م من مأخذ التيار المتردد.

      يمدد مأخذًا مؤرضًا واحدًا إلى 4 مآخذ

      مضاعف طاقة يمدد مأخذًا مؤرضًا واحدًا إلى 4 مآخذ مؤرضة من خلال وصله مباشرة بالحائط

      مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل الأساسي

      يتحكّم هذا المفتاح الأساسي بالطاقة التي تصل إلى المآخذ في مضاعف الطاقة

      المواصفات التقنية

      • أبعاد العلبة

        EAN
        ‎48 95185 62328 3
        العمق
        4.8  سم
        الوزن الإجمالي
        0,687  كلغ
        الارتفاع
        36  سم
        الوزن الصافي
        0.601  كلغ
        عدد المنتجات المضمّنة
        1
        نوع العلبة
        الكرتون
        وزن العلبة فارغة
        0.086  كلغ
        طريقة العرض على الرف
        كلاهما
        العرض
        12  سم

      • الكرتون الخارجي

        الوزن الإجمالي
        14,84  كلغ
        GTIN
        ‎1 48 95185 62328 0
        الارتفاع
        29  سم
        الطول
        65  سم
        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        20
        وزن العلبة فارغة
        2.82  كلغ
        العرض
        26.5  سم
        الوزن الصافي
        12,02  كلغ

      • أبعاد المنتج

        العمق
        4  سم
        الارتفاع
        29  سم
        الوزن
        0.601  كلغ
        العرض
        10  سم

      • الكرتون الداخلي

        الوزن الإجمالي
        7,17  كلغ
        GTIN
        ‎2 48 95185 62328 7
        الارتفاع
        13.5  سم
        الطول
        63,5  سم
        الوزن الصافي
        6,01  كلغ
        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        10
        وزن العلبة فارغة
        1.16  كلغ
        العرض
        25  سم

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