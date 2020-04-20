مقبس امتداد
مع 4 مآخذ مؤرّضة ومفاتيح فردية لكل مأخذ تيار متردد. سلك طاقة طول 5 أمتار مع مصهر. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مقبس امتداد
مع 4 مآخذ مؤرّضة ومفاتيح فردية لكل مأخذ تيار متردد. سلك طاقة طول 5 أمتار مع مصهر. إكتشف كلّ المميزات
مقبس امتداد
مع 4 مآخذ مؤرّضة ومفاتيح فردية لكل مأخذ تيار متردد. سلك طاقة طول 5 أمتار مع مصهر. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مقبس امتداد
مع 4 مآخذ مؤرّضة ومفاتيح فردية لكل مأخذ تيار متردد. سلك طاقة طول 5 أمتار مع مصهر. إكتشف كلّ المميزات
مقبس BS مع مصهر 13 أمبير لاستخدام آمن
أبقِ الأغراض الصغيرة وأصابع الأطفال بعيدًا عن الجزء الداخلي من المقابس.
يتحكم هذا المفتاح الفردي بمآخذ الطاقة كلها في مقبس الامتداد، ما يوفر المال والطاقة
أضواء LED لكل مقبس للإشارة إلى حالة التشغيل/إيقاف التشغيل.
يؤمن عزلًا تامًا عن شبكة التوتر العالي لدى إيقاف تشغيله.
يؤمن الطاقة لوحدة يمكن أن تكون على بعد 5 م من مأخذ التيار المتردد.
أبعاد المنتج
أبعاد العلبة
الكرتون الخارجي
الكرتون الداخلي
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