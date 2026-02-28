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مكبر صوت عمودي 2.1 مع مضخم صوت لاسلكي

TAB5500/98

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استمتع بصوت قوي مع مكبر الصوت 2.1 قناة ومضخم الصوت اللاسلكي. انغمس في صوت غني وديناميكي يُحسّن تجربة الترفيه لديك من دون إنفاق مبالغ طائلة. عزّز تجربة الصوت لديك اليوم!

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  • قناة 2.1

  • إخراج RMS‏ 260 واط كحد أقصى/130 واط

  • HDMI-ARC

  • ‎5.4 Bluetooth®‎

صوت غامر مع قنوات 2.1

انغمس في أجواء من الإثارة مع قنوات 2.1 ومضخم الصوت اللاسلكي للحصول على صوت جهير أعمق وصوت ديناميكي. استمتع بصوت غني وعالي الجودة على مكبر صوت عمودي سهل الاستخدام ومثالي للاستخدام مع صوت تلفزيونك.

مستوى صوت مرتفع بدون تشويش. إخراج RMS ‏260 واط كحد أقصى / 130 واط

بفضل قدرة تبلغ 260 واط، يمكنك تقليل التشويش والاستمتاع بصوت غامر وواضح للغاية. استمع إلى الحوار كما يجب وارتقِ بتجربتك الصوتية مهما كان خيارك الترفيهي.

مزامنة وتوصيل سلس باستخدام HDMI-ARC

وسّع إمكانات الصوت باستخدام مكبر الصوت العمودي هذا. بفضل وصلة HDMI-ARC المتعددة الاستخدامات، يمكنك مزامنة الصوت مع الأجهزة الأخرى بسلاسة بدون الحاجة إلى كبلات متعددة.

المواصفات التقنية

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