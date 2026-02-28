صوت سينمائي ثلاثي الأبعاد مع Dolby Atmos وDTS:X وDTS Virtual:X

استمتع بتجربة صوتية غامرة مع صوت عالي الدقة عبر Dolby Atmos وDTS:X وDTS Virtual:X. استمتع بصوت سينمائي ثلاثي الأبعاد، واستمتع بالموسيقى والأفلام والرياضات وغيرها الكثير، مع صوت جهير أعمق وحوار أوضح وصوت واضح على مساحة صوتية أوسع، من دون الحاجة إلى مكبرات صوت خلفية إضافية.