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  • صوت أفضل لكل وسائل الترفيه لديك
  • صوت أفضل لكل وسائل الترفيه لديك
  • صوت أفضل لكل وسائل الترفيه لديك
  • صوت أفضل لكل وسائل الترفيه لديك
  • صوت أفضل لكل وسائل الترفيه لديك
  • صوت أفضل لكل وسائل الترفيه لديك
  • صوت أفضل لكل وسائل الترفيه لديك
  • صوت أفضل لكل وسائل الترفيه لديك
  • صوت أفضل لكل وسائل الترفيه لديك
  • صوت أفضل لكل وسائل الترفيه لديك
  • صوت أفضل لكل وسائل الترفيه لديك
  • صوت أفضل لكل وسائل الترفيه لديك
  • صوت أفضل لكل وسائل الترفيه لديك
  • صوت أفضل لكل وسائل الترفيه لديك

Soundbarمكبر صوت عمودي صغير الحجم وغامر

TAB6100/98

صوت أفضل لكل وسائل الترفيه لديك

انغمس في الحدث بفضل الصوت الغني والمتكامل عبر مكبر صوت مدمج أنيق وصغير الحجم يناسب مساحتك تمامًا. استمتع بكل لحظة من الإثارة، من الموسيقى إلى الأفلام الدرامية والمشاهد الرياضية السريعة.

عرض جميع المزايا

صوت أفضل لكل وسائل الترفيه لديك

  • قناة 2.1، مضخم صوت لاسلكي

  • HDMI-eARC بقوة 400 واط كحد أقصى

  • Dolby Atmos وDTS:X وDTS Virtual:X

  • Philips EasyLink 3.0

صوت غني وقوي مع قناة 2.1 وقوة تصل إلى 400 واط كحد أقصى

صوت غني وقوي مع قناة 2.1 وقوة تصل إلى 400 واط كحد أقصى

استمتع بصوت قوي مع صوت مُضخّم على قناة 2.1 وقوة مذهلة تصل إلى 400 واط. انغمس في اللحظة، وستضمن سماع كل تفصيلة بوضوح تام، من الموسيقى والحوار إلى الدراما والمغامرة.

عمق جهير قوي عبر مضخم صوت لاسلكي

انغمس بشكل أكبر مع مضخم صوت لاسلكي قوي في مكبر الصوت العمودي هذا الذي يُقدم جهيرًا غنيًا وعميقًا. المزيد من الأفلام والموسيقى والألعاب المؤثرة في انتظارك، بعمق صوت سينمائي يُمكنك الاستمتاع به مباشرةً من غرفة معيشتك.

صوت سينمائي ثلاثي الأبعاد مع Dolby Atmos وDTS:X وDTS Virtual:X

استمتع بتجربة صوتية غامرة مع صوت عالي الدقة عبر Dolby Atmos وDTS:X وDTS Virtual:X. استمتع بصوت سينمائي ثلاثي الأبعاد، واستمتع بالموسيقى والأفلام والرياضات وغيرها الكثير، مع صوت جهير أعمق وحوار أوضح وصوت واضح على مساحة صوتية أوسع، من دون الحاجة إلى مكبرات صوت خلفية إضافية.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.