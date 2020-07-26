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  • نغمات خالية من التشابك نغمات خالية من التشابك نغمات خالية من التشابك

    سماعات رأس لاسلكية مثبّتة في الأذن ومزوّدة بميكروفون

    TAE1205BK/00

    نغمات خالية من التشابك

    أبقِ الموسيقى بالقرب منك. تتميّز سماعات الرأس اللاسلكية هذه بأنها مقاومة للطرطشة والتعرّق، وتمنحك صوتًا رائعًا وملاءمة مريحة في الأذن ووقت تشغيل يصل إلى 7 ساعات. عندما تحتاج إلى وقت إضافي، بإمكانك شحنها سريعًا لمدة 15 دقيقة لتشغيل الموسيقى بشكل متواصل لمدة ساعة إضافية.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    سماعات رأس لاسلكية مثبّتة في الأذن ومزوّدة بميكروفون

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    نغمات خالية من التشابك

    • مشغلات حجم 8 مم/جزء خلفي مغلق
    • ضمان الراحة
    • مقاومة للطرطشة/التعرّق بتصنيف IPX4
    • عزل غير نشط ورائع للضوضاء

    مقاومة للطرطشة والتعرّق بتصنيف IPX4

    تتميز سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل هذه بتصنيف IPX4 وهي مقاومة للطرطشة من أي اتجاه. ولا تتأثر بالقليل من التعرّق كما لا داعي للقلق في حال فاجأك المطر.

    آمنة، ومرنة، ومريحة

    يتموضع طرفان مجنّحان مرنان بشكل مريح أسفل أذنيك لملاءمة محكمة وعزل غير نشط أفضل للضوضاء المحيطية. ويمنحك أنبوب صوتي بيضاوي وأغطية بطانات أذن قابلة للتبديل ملاءمةً مريحةً في الأذن. أما كبل سماعة الرأس المسطّح، فيتموضع بشكل مريح تمامًا خلف عنقك سواء كنت تضع بطانات الأذن أم لا.

    بطانات أذن مغنطيسية. كبل مسطّح يقاوم التشابك

    تتميز سماعات الأذن هذه ببطانات مغنطيسية تلتصق بعضها ببعض، وبكبل مسطّح يقاوم التشابك. وبالتالي، عندما تخرجها من حقيبتك أو من جيبك، لن تضطر إلى فك التشابك لتتمكن من البدء بالاستماع إلى قائمة التشغيل.

    جهاز تحكّم عن بُعد مضمّن. بدّل من قائمة التشغيل إلى المكالمات بسهولة

    يمكنك تلقي مكالمة وإيقاف قائمة التشغيل مؤقتًا، بدون لمس هاتفك الذكي. فالإقران الذكي عبر Bluetooth يعني أن السماعات تتذكر الجهاز الأخير الذي أقرنتها به.

    وقت تشغيل يبلغ 7 ساعات. شحن باستخدام USB-C

    توفر المشغّلات المصنوعة من النيوديميوم بحجم 8 مم صوتًا رائعًا، وتحصل على وقت تشغيل يصل إلى 7 ساعات من عملية شحن لمدة ساعتين بواسطة USB-C. وإذا بدأ مستوى الطاقة بالانخفاض، فيمكنك الشحن بسرعة لمدة 15 دقيقة لمتابعة تشغيل الموسيقى لساعة واحدة إضافية.

    3 أغطية مطاطية لبطانات الأذن قابلة للتبديل

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    مشغّلات مصنوعة من النيوديميوم حجم 8 مم. صوت رائع

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    ميكروفون مضمّن مزوّد بتقنية إلغاء صدى الصوت لصوت نقي

    لن تسمع بعد الآن صدى الصوت المزعج أثناء التحدث عبر الهاتف. فبفضل تقنية إلغاء صدى الصوت، يمكنك الحصول دومًا على اتصال نقي وبدون تشويش.

    إقران ذكي. اعثر على أجهزتك المزوّدة بتقنية Bluetooth تلقائيًا

    يسمح لك الضغط مرة واحدة مطوّلاً على الزر المتعدد الوظائف بإعداد سماعات الرأس اللاسلكية هذه المزودّة بتقنية Bluetooth لإقرانها. وحالما يتم إقرانها، تتذكر السماعات الجهاز الأخير الذي قمت بإقرانها به.

    طرفان مجنحان لملاءمة محكمة. عزل غير نشط أفضل للضوضاء المحيطية

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    اشحن لمدة 15 دقيقة واحصل على وقت تشغيل إضافي يبلغ ساعة واحدة

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    المواصفات التقنية

    • الصوت

      نطاق التردد
      20 - 20,000 هرتز
      قطر السماعة
      8 مم
      المقاومة
      32 أوم
      طاقة الإدخال القصوى
      5 مللي واط
      الحساسية
      108,5 ديسيبل (1 كيلوهرتز)
      التشويش (THD)
      < 3% THD
      نوع المشغل
      ديناميكي

    • إمكانية الاتصال

      الميكروفون
      ميكروفون مضمن
      إصدار Bluetooth
      5.1
      لاسلكي
      نعم
      ملفات تعريف Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      الحد الأقصى للنطاق
      لغاية 10  أمتار
      نوع الإرسال اللاسلكي
      Bluetooth

    • الكرتونة الخارجية

      الطول
      19  سم
      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      3
      العرض
      11.2  سم
      الوزن الإجمالي
      0.339  كلغ
      الارتفاع
      12.8  سم
      GTIN
      1 48 95229 11031 8
      الوزن الصافي
      0.132  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.207  كلغ

    • الملاءمة

      التحكم في مستوى الصوت
      نعم
      المقاومة للمياه
      IPX4
      سماعات أذن مغنطيسية
      نعم
      نوع مفاتيح التحكم
      زر

    • الطاقة

      قابلة للشحن
      نعم
      عدد البطاريات
      1 قطعة
      وقت تشغيل الموسيقى
      7  ساعة (ساعات)
      مدّة التحدث
      5 ساعات
      وقت الشحن
      2  ساعة (ساعات)
      فترة الشحن السريع
      15mins for 1 hr
      وزن البطارية (إجمالي)
      2.2  غ
      قدرة البطارية (سماعات الرأس)
      100  mAh
      فترة الاستعداد لعمر البطارية
      60 hr
      نوع البطارية (سماعات الرأس)
      ليثيوم بوليمر (مضمّنة)

    • أبعاد العلبة

      الارتفاع
      17.2  سم
      نوع العلبة
      صندوق
      طريقة العرض على الرف
      تعليق
      العرض
      9.5  سم
      العمق
      3  سم
      عدد المنتجات المضمّنة
      1
      EAN
      48 95229 11031 1
      الوزن الإجمالي
      0.081  كلغ
      الوزن الصافي
      0.044  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.037  كلغ

    • أبعاد المنتج

      طول السلك
      64  سم
      الارتفاع
      1.5  سم
      العرض
      2.5  سم
      العمق
      0  سم
      الوزن
      0.015  كلغ

    • الملحقات

      دليل البدء السريع
      نعم
      رؤوس الأذن
      3 مجموعات مؤلفة من رأسين (حجم S/M/L)
      سلك الشحن
      كبل USB-C

    • تصميم

      اللون
      أسود
      طريقة الارتداء
      سماعة مثبتة في الأذن
      مادة وصلة الأذن
      سيليكون
      الملاءمة على الأذن
      سماعة مثبتة في الأذن
      نوع الملامة داخل الأذن
      رأس أذن من السيليكون

    • UPC

      UPC
      8‎ 40063 20150 7

    • المساعد الصوتي

      التوافق مع المساعد الصوتي
      نعم
      تنشيط المساعد الصوتي
      يدوي
      دعم المساعد الصوتي
      نعم

    Badge-D2C

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