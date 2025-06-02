TAH2300BK/97
راحة فائقة، صوت رائع
ضع هذه السماعات فوق الأذن اللاسلكية واستمتع براحة لا مثيل لها أثناء الاستماع. ستحصل على صوت غني مع جهير إضافي، ومدة تشغيل تصل إلى 55 ساعة.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تم تصميم هذه السماعات فوق الأذن لراحة يومية فائقة. تستقر عصابة الرأس الخفيفة الوزن والمبطنة برفق على رأسك، فيما تضمن وسادات الأذن الناعمة القابلة للتعديل زاوية ملاءمة مثالية. تتميز كل وسادات الأذن ببطانة من جلد البولي يوريثان الفاخر، ما يوفر ملمسًا ناعمًا ومريحًا للبشرة، يجمع بين الراحة الدائمة وسهولة الصيانة.
استمتع بصوت رائع من مشغّلات مقاس 40 مم، وعزل ضوضاء سلبي ممتاز بفضل تصميمها فوق الأذن. استمتع بأقصى قوة لأغانيك المفضلة.
تتميّز سماعات الرأس اللاسلكية هذه بمدة تشغيل تصل إلى 55 ساعة لتتمكن من الاستماع إلى كثير من قوائم التشغيل. ويُعاد شحن السماعة بالكامل خلال ساعتين فقط عبر كابل USB-C، وستمنحك عملية الشحن السريعة خلال 15 دقائق طاقة كافية لتشغيل الموسيقى مدة 10 ساعات إضافية.
يمنحك اتصال Bluetooth المتقدم اتصالاً أكثر استقرارًا للبث السلس، ويمكنك الاتصال بجهازين يعملان بتقنية Bluetooth (iOS أو Android) في الوقت نفسه. استمتع بقائمة التشغيل أو استمع من دون انقطاع إلى البودكاست المفضل لديك من دون انخفاضات مزعجة في الصوت.
سيكون الصوت واضحًا أثناء المكالمة لأن الميكروفون المخصص يلتقط صوتكَ بينما تعمل خوارزمية تقليل الضوضاء على عزل بعض ضوضاء الخلفية من حولك.
خذها معك أينما ذهبت! بفضل تصميمها المسطح القابل للطي، يمكنك اصطحاب سماعات الرأس اللاسلكية التي توضع فوق الأذن في أي مكان. وأغطية الأذن قابلة للطي لسهولة تخزينها في الجيب أو الحقيبة.
تتميز سماعة الأذن اليسرى بزر متعدد الوظائف لإدارة المكالمات والتحكم في التشغيل، فيما توفر مفاتيح الصوت المخصصة ضبطًا سلسًا للصوت. صُمم زر الطاقة بعناية فائقة لسهولة الوصول إليه من أجل التشغيل/إيقاف التشغيل، ما يضمن استخدامًا يوميًا سهلاً.
من الموسيقى إلى البودكاست، توفّر سماعات الرأس اللاسلكية هذه أفضل تجربة للأصوات التي تحبها! استمتع بصوت دافئ ونقي مع جهير قوي بفضل مشغلات الصوت المضبوطة وفق الصوت المميز من Philips.
الصوت
إمكانية الاتصال
الكرتونة الخارجية
الملاءمة
الطاقة
أبعاد العلبة
أبعاد المنتج
الملحقات
تصميم
الاتصالات
المساعد الصوتي
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