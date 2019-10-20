TAPH802BK/00
تصميم رفيع. وقت تشغيل يبلغ 30 ساعة
بغض النظر عن وجهتك، سيصبح تنقلك أكثر متعة بفضل سماعات الرأس اللاسلكية هذه والمثبتة فوق الأذن، مع صوت متوازنٍ ودقيق ووقت تشغيل يصل إلى 30 ساعة. أما إذا كنت بحاجة إلى وقت إضافي، فما عليك سوى شحنها بسرعة لتحصل على طاقة إضافية لفترة تتراوح ما بين ساعتَين و6 ساعاتإكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أسبوع بعد أسبوع، تلبي سماعات الرأس هذه التنقل الأكثر تطلبًا. وتستغرق عملية شحن واحدة ساعة ونصف فقط وتوفر لك وقت تشغيل أو تحدث يبلغ 30 ساعة. ستوفر مستويا شحن سريع، "الشحن المستعجل" و"الشحن السريع"، لتزويدك بوقت تشغيل إضافي يبلغ ساعتيَن أو 6 ساعات. تابع الاستماع في كل أيام الأسبوع.
توفر المشغلات الصوتية المصنوعة من النيوديميوم والتي تمت موالفتها بطريقة مثالية جهيرًا عميقًا وترددًا واضحًا للمدى المتوسط
تتميّز سماعات الرأس اللاسلكية هذه بغطاءي أذن ناعمَين يمكن طيّهما بدقة بطريقتَين. يمكنك طيّهما بشكل مسطّح، ما يعتبر مثاليًا لتخزينهما في درج مكتبك؛ أو يمكنك طيّهما بشكل مسطّح ونحو الداخل للحصول على حزمة صغيرة تتّسع في جيب معطفك وحقائبك.
ستوفر مستويا شحن سريع، "الشحن المستعجل" و"الشحن السريع"، لتزويدك بوقت تشغيل إضافي يبلغ ساعتيَن أو 6 ساعات. تابع الاستماع في كل أيام الأسبوع.
إذا كنت بحاجة إلى المزيد من الطاقة بعد، اشحن المنتج لمدة 5 دقائق فقط لتشغيله لساعتَين إضافيتَين.
لن تسمع بعد الآن صدى الصوت المزعج أثناء التحدث عبر الهاتف. فبفضل تقنية إلغاء صدى الصوت، يمكنك الحصول دومًا على اتصال نقي وبدون تشويش.
يمكنك التحكّم بسهولة بالموسيقى والمكالمات من خلال الزر المتعدد الوظائف. فإن كانت الأغنية الحالية لا تعجبك، يمكنك تخطيها من خلال الضغط المستمر على الزر. وإذا أردت رفض تلقي مكالمة ما، والاستمرار بالاستماع إلى الموسيقى، يكفي أن تضغط على الزر مرة واحدة فقط.
تغطي بطانتا غطاءي الأذن الناعمتان أذنيك بالكامل، لعزل الأصوات الخارجية بطريقة غير نشطة. تتميّز عصبة الرأس بأنها خفيفة الوزن وسهلة الضبط وناعمة، لتفادي تشابك سماعات الرأس هذه في شعرك.
لعزل الأصوات الخارجية بطريقة غير نشطة.
تتميّز سماعات الرأس بصوت عالي الجودة فتسمح لك أن تشعر بالتأثير الكامل لكل نوتة موسيقية، بغض النظر عن الموسيقى التي تحبها، بدءًا من أصوات البيانو الرنانة ووصولاً إلى موسيقى الروك المدوّية. عندما تتصل بمصدر صوت عالي الجودة، ستتمكّن من الاستفادة بالكامل من عدم خسارة الصوت الذي يتم تسجيله على معدل عينة أعلى من الأقراص المضغوطة، لأداء مذهل وينبض بالحياة.
الصوت
إمكانية الاتصال
الكرتونة الخارجية
الملاءمة
الطاقة
أبعاد العلبة
الملحقات
تصميم
UPC
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