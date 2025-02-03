تطبيق Philips Headphones. تخصيص سماعات الأذن الخاصة بك

بالإضافة إلى تخصيص أزرار التحكم في سماعات الأذن، يمكنك استخدام تطبيقنا المصاحب لتنشيط خاصية الجهير الديناميكي والحصول على أحدث تحديثات للبرنامج الثابت وإدارة الأجهزة المتصلة وحتى الاستماع إلى أصوات الطبيعة داخل التطبيق. يمكنك تشغيل أصوات الطبيعة مع نغمات ثنائية التردد للمساعدة في التركيز أو الاسترخاء أو النوم. أو جرّب المشاهد الصوتية المحيطة وأصوات الطبيعة.