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ساعة مزودة براديو

TAR4406/12
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  • استيقظ مليئًا بالطاقة استيقظ مليئًا بالطاقة استيقظ مليئًا بالطاقة
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    ساعة مزودة براديو

    TAR4406/12
    التصنيف الإجمالي / 5

    استيقظ مليئًا بالطاقة

    استيقظ بنشاط تام. سيقوم راديو FM هذا المزوّد بساعة بشحن جهازك المحمول أثناء النوم، وإيقاظك على نغمة منبّه ترتفع بلطف، أو على صوت محطة الراديو. يأتي الجهاز مزوّدًا أيضًا بمؤقت السكون، لتتمكّن من الخلود إلى النوم على صوت الراديو أيضًا. إكتشف كلّ المميزات

    ساعة مزودة براديو

    استيقظ مليئًا بالطاقة

    استيقظ بنشاط تام. سيقوم راديو FM هذا المزوّد بساعة بشحن جهازك المحمول أثناء النوم، وإيقاظك على نغمة منبّه ترتفع بلطف، أو على صوت محطة الراديو. يأتي الجهاز مزوّدًا أيضًا بمؤقت السكون، لتتمكّن من الخلود إلى النوم على صوت الراديو أيضًا. إكتشف كلّ المميزات

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      استيقظ مليئًا بالطاقة

      • شاشة مرآة
      • توليف FM الرقمي
      • شاحن USB للهاتف
      شاشة مرآة مع أرقام ساعة كبيرة

      شاشة مرآة مع أرقام ساعة كبيرة

      تمكّن من معرفة الوقت على الفور مع الراديو المنبّه FM المزوّد بساعة. تشير الأرقام الكبيرة إلى سهولة رؤية الشاشة المرآة، كما يمكنك ضبط مستوى السطوع ليتناسب مع غرفتك. تتولّى عناصر التحكّم البسيطة تعيين المنبّه ومستوى الصوت والموالفة.

      منفذ USB لشحن هاتفك

      منفذ USB لشحن هاتفك

      يسمح لك منفذ USB العملي باستخدام مصدر الطاقة المخصص للراديو مع ساعة لشحن هاتفك أثناء النوم. كذلك، يأتي هذا الراديو المنبّه مع بطارية كمصدر طاقة احتياطي. في حال انقطاع التيار الكهربائي، لن تحتاج إلى إعادة تعيين الساعة وسيتم تشغيل المنبّه في الوقت المناسب.

      وظيفة المنبّه المزدوج، لتعيين منبّهَين

      وظيفة المنبّه المزدوج، لتعيين منبّهَين

      تسمح لك وظيفة المنبّه المزدوج بتعيين منبّهَين مختلفَين، ويمكن تعيين كليهما لاستخدام نغمة منبّه أو الراديو، ما يجعلها وظيفة مثالية إذا كنت تحب الضغط على زر التأجيل بعد تشغيل المنبّه للمرة الأولى، أو إذا كان شريكك يحتاج إلى الاستيقاظ قبلك.

      مؤقت السكون. اخلد إلى النوم أثناء الاستماع إلى إذاعتك المفضّلة

      مؤقت السكون. اخلد إلى النوم أثناء الاستماع إلى إذاعتك المفضّلة

      اخلد إلى النوم واستمتع بنوم هنيء أثناء تشغيل محطة الراديو المفضّلة لديك في الخلفية. يمكنك تعيين مؤقّت السكون ليشغّل المحطّة المحددة لغاية ساعتَين. وبعد انقضاء الوقت المحدد مسبقًا، يتوقف الراديو عن التشغيل تلقائيًا.

      استيقاظ لطيف. ترتفع نغمة المنبّه أو صوت الراديو بشكل سلس

      استيقاظ لطيف. ترتفع نغمة المنبّه أو صوت الراديو بشكل سلس

      تحضّر لخوض نهارك بطريقة سلسة بفضل وظيفة الاستيقاظ اللطيف. بغض النظر عن نمط المنبّه الذي حددته، سواء أكانت نغمة المنبّه أم الراديو، يبدأ الصوت على مستوى منخفض ويرتفع تدريجيًا. وداعًا للاستيقاظ بشكل مفاجئ!

      بطارية احتياطية تحسبًا لانقطاع الكهرباء

      تضمن البطارية الاحتياطية تذكر الوقت أثناء انقطاع الكهرباء

      المواصفات التقنية

      • الصوت

        قوة الإخراج (RMS)
        700 مللي واط
        نظام الصوت
        أحادي

      • مكبرات الصوت

        قطر المشغّل بنطاق كامل
        1.5 بوصة
        عدد المشغلات بنطاق كامل
        1

      • إمكانية الاتصال

        Bluetooth
        لا
        منفذ إدخال الصوت
        لا

      • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

        هوائي
        هوائي FM
        نطاقات جهاز الموالفة
        FM
        عدد المحطات المسبقة الإعداد
        20
        نظام RDS
        لا
        نطاق تردد FM
        87,5 - 108  MHz

      • الطاقة

        استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
        < 1 واط
        نوع الطاقة
        إدخال التيار المتردد
        بطارية احتياطية
        AAA عدد 2 (غير مضّمنة)
        إدخال طاقة التيار المتردد
        100-240 فولت، 50‏/60 هرتز
        استهلاك الطاقة أثناء التشغيل
        <7,5 واط

      • أبعاد العلبة

        الارتفاع
        11.6  سم
        نوع العلبة
        صندوق
        طريقة العرض على الرف
        وقوف
        العرض
        13.3  سم
        العمق
        11.8  سم
        عدد المنتجات المضمّنة
        1
        EAN
        48 95229 11665 8
        الوزن الإجمالي
        0.441  كلغ
        الوزن الصافي
        0.374  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        0.067  كلغ

      • أبعاد المنتج

        الارتفاع
        11  سم
        العرض
        11  سم
        العمق
        7.5  سم
        الوزن
        0.22  كلغ

      • الملحقات

        الملحقات المتضمّنة
        • دليل البدء السريع
        • شهادة الضمان

      • المنبه

        مصدر المنبه
        • راديو FM
        • طنين
        عدد المنبهات
        2
        مؤقت السكون
        15/ 30/ 60/ 90/ 120 ق
        غفوة (تكرار المنبه)
        نعم، 9 دقائق

      • جاري الشحن

        أجهزة USB
        5 فولت، 1 أمبير

      • الساعة

        شاشة عرض
        LED
        نوع
        رقمي
        تنسيق الوقت
        • 12 س
        • 24 س

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • دليل البدء السريع
      • شهادة الضمان

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