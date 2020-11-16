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  • اشحن هاتفك وشغّل الموسيقى. اشحن هاتفك وشغّل الموسيقى. اشحن هاتفك وشغّل الموسيقى.

    ساعة مزودة براديو

    TAR7705/98

    اشحن هاتفك وشغّل الموسيقى.

    استيقظ على صوت محطة الراديو المفضّلة لديك أو على صوت صفارة المنبّه مع هاتف مشحون بالكامل. يتميّز هذا الراديو المزوّد بساعة وبتقنية Bluetooth بشاحن Qi لاسلكي وإمكانية الشحن عبر USB. استمتع بصوت نقي جدًا وشغّل الصوت من جهازك المحمول.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    ساعة مزودة براديو

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    مراجعة كل راديو ومنبّه

    اشحن هاتفك وشغّل الموسيقى.

    • DAB+‎
    • Bluetooth®‎
    • مع شاحن هاتف لاسلكي

    غني بالميزات

    تتوهّج شاشة كبيرة تعرض الوقت الرقمي بشكل واضح في الجهة الأمامية لهذا الراديو المزوّد بساعة وبتقنية Bluetooth. تتوفر مفاتيح التحكّم على اللوحة العلوية، وهي تخفي بدورها لوحة الشحن اللاسلكي Qi لهاتفك. أما بالنسبة إلى الهواتف الأقدم، فيتوفر منفذ USB للشحن.

    DAB+‎/راديو FM. موالفة رقمية مع ما يصل إلى 20 محطة محددة مسبقًا

    إن هذا الراديو الرقمي هو تذكرتك للحصول على تجربة استماع أفضل سواء أردت الاستماع إلى الموسيقى بدون توقّف أو أردت الاطلاع على أحدث الأنباء والأخبار! إذ يمنحك موالف DAB+‎ إرسالاً واضحًا. هذا ويمكنك تعيين ما يصل إلى 20 محطة محددة مسبقًا لمحطاتك المفضّلة.

    مؤقت السكون. اخلد إلى النوم أثناء الاستماع إلى نغماتك المفضّلة

    اخلد إلى النوم واستمتع بنوم هنيء أثناء تشغيل المحطة المفضّلة لديك في الخلفية. يمكنك تعيين مؤقّت السكون في الساعة ليشغّل الراديو لغاية ساعتَين. وبعد انقضاء الوقت المحدد مسبقًا، يتوقف الراديو عن التشغيل.

    منبّه مزدوج. ساعة واحدة ومنبّهان

    تسمح لك وظيفة المنبه المزدوج بتعيين منبهين مختلفين، والاستيقاظ على صوت محطة الراديو المفضّلة لديك أو على صوت صفارة المنبّه. وتعتبر هذه الوظيفة مثالية إن كنت تحب الضغط على زر التأجيل بعد انطلاق المنبه للمرة الأولى، أو إن كانت شريكتك تحتاج إلى الاستيقاظ قبلك.

    مزامنة تلقائية للوقت وبطارية احتياطية في حال انقطاع الكهرباء

    تزامن ساعة المنبّه هذه الوقت تلقائيًا وهي مزوّدة ببطارية احتياطية. في حال انقطاع الكهرباء، لن تضطر إلى إعادة تعيين الساعة وسيتم حفظ إعدادات المنبّه الخاصة بك.

    المواصفات التقنية

    • الصوت

      قوة الإخراج (RMS)
      4 واط
      نظام الصوت
      استيريو

    • مكبرات الصوت

      قطر المشغّل بنطاق كامل
      1,75 بوصة
      عدد المشغلات بنطاق كامل
      2

    • إمكانية الاتصال

      Bluetooth
      نعم
      إصدار Bluetooth
      5.0
      ملفات تعريف Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      نطاق Bluetooth
      10 ميغابايت (مساحة فارغة)
      منفذ إدخال الصوت
      لا

    • جهاز الموالفة/الاستقبال/النقل

      توليف رقمي تلقائي
      نعم
      نطاقات جهاز الموالفة
      • FM
      • DAB/DAB+
      عدد المحطات المسبقة الإعداد
      20 محطة (راديو FM) و20 محطة (راديو DAB)
      البث الصوتي الرقمي
      • شاشة المعلومات
      • القائمة
      • مسح ذكي
      نظام RDS
      نعم.

    • الملاءمة

      لون الضوء الخلفي
      أبيض
      التحكم في مستوى الصوت
      زيادة/خفض
      سطوع الشاشة
      عالٍ/ متوسط/ منخفض

    • الطاقة

      مصدر الإمداد بالطاقة
      100 - 240 فولت من التيار المتردد، 50/60 هرتز
      استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
      < 1 واط
      نوع الطاقة
      إدخال تيار مستمر
      بطارية احتياطية
      AAA عدد 2 (غير مضّمنة)
      استهلاك الطاقة في أثناء التشغيل
      < 17,1 واط

    • أبعاد العلبة

      EAN
      48 95229 11058 8

    • الملحقات

      الملحقات المضمّنة
      • شهادة الضمان
      • دليل البدء السريع
      • محول الطاقة

    • الأبعاد

      عمق العلبة
      76  ملليمترًا
      عمق المنتج
      153  ملليمترًا
      الوزن مع التغليف
      0,906  كلغ
      ارتفاع العلبة
      162  ملليمترًا
      عرض العلبة
      213  ملليمترًا
      عرض المنتج
      153  ملليمترًا
      ارتفاع المنتج
      68  ملليمترًا
      وزن المنتج
      0.606  كلغ

    • الإنذار

      مصدر المنبه
      • طنين
      • راديو FM
      • راديو DAB
      • Bluetooth
      عدد المنبهات
      2
      مؤقت السكون
      15/ 30/ 60/ 90/ 120 ق
      غفوة (تكرار المنبه)
      نعم، 9 دقائق

    • الشحن

      أجهزة USB
      5 فولت، 1 أمبير
      الشحن اللاسلكي
      دعم الشحن السريع لأجهزة Samsung بقوة 9 واط

    • الساعة

      شاشة العرض
      LCD
      النوع
      رقمي
      تنسيق الوقت
      • 12 س
      • 24 س

    ما محتويات الصندوق؟

    العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

    • شهادة الضمان
    • دليل البدء السريع
    Badge-D2C

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