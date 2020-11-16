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TAR7705/98
اشحن هاتفك وشغّل الموسيقى.
استيقظ على صوت محطة الراديو المفضّلة لديك أو على صوت صفارة المنبّه مع هاتف مشحون بالكامل. يتميّز هذا الراديو المزوّد بساعة وبتقنية Bluetooth بشاحن Qi لاسلكي وإمكانية الشحن عبر USB. استمتع بصوت نقي جدًا وشغّل الصوت من جهازك المحمول.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تتوهّج شاشة كبيرة تعرض الوقت الرقمي بشكل واضح في الجهة الأمامية لهذا الراديو المزوّد بساعة وبتقنية Bluetooth. تتوفر مفاتيح التحكّم على اللوحة العلوية، وهي تخفي بدورها لوحة الشحن اللاسلكي Qi لهاتفك. أما بالنسبة إلى الهواتف الأقدم، فيتوفر منفذ USB للشحن.
إن هذا الراديو الرقمي هو تذكرتك للحصول على تجربة استماع أفضل سواء أردت الاستماع إلى الموسيقى بدون توقّف أو أردت الاطلاع على أحدث الأنباء والأخبار! إذ يمنحك موالف DAB+ إرسالاً واضحًا. هذا ويمكنك تعيين ما يصل إلى 20 محطة محددة مسبقًا لمحطاتك المفضّلة.
اخلد إلى النوم واستمتع بنوم هنيء أثناء تشغيل المحطة المفضّلة لديك في الخلفية. يمكنك تعيين مؤقّت السكون في الساعة ليشغّل الراديو لغاية ساعتَين. وبعد انقضاء الوقت المحدد مسبقًا، يتوقف الراديو عن التشغيل.
تسمح لك وظيفة المنبه المزدوج بتعيين منبهين مختلفين، والاستيقاظ على صوت محطة الراديو المفضّلة لديك أو على صوت صفارة المنبّه. وتعتبر هذه الوظيفة مثالية إن كنت تحب الضغط على زر التأجيل بعد انطلاق المنبه للمرة الأولى، أو إن كانت شريكتك تحتاج إلى الاستيقاظ قبلك.
تزامن ساعة المنبّه هذه الوقت تلقائيًا وهي مزوّدة ببطارية احتياطية. في حال انقطاع الكهرباء، لن تضطر إلى إعادة تعيين الساعة وسيتم حفظ إعدادات المنبّه الخاصة بك.
الصوت
مكبرات الصوت
إمكانية الاتصال
جهاز الموالفة/الاستقبال/النقل
الملاءمة
الطاقة
أبعاد العلبة
الملحقات
الأبعاد
الإنذار
الشحن
الساعة
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