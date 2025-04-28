TAT5000BK/97
استمتع بيومك!
استمتع بإيقاعك مع سماعات الأذن اللاسلكية بالكامل التي توفر لك صوتًا رائعًا للموسيقى والمكالمات. مع خاصية إلغاء الضوضاء التي تتكيف مع محيطك، وإعداد ستة ميكروفونات للمكالمات، ستكون دائمًا في المكان المثالي للاستماع أو التحدث.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تتفاعل خاصية إلغاء الضوضاء القابلة للتكيف تلقائيًا مع محيطك لإلغاء الضوضاء الخارجية، بما في ذلك الرياح، في الوقت الفعلي. للاستماع إلى ما يدور حولك، ما عليك سوى النقر على إحدى السماعتَين لتفعيل وضع التنبّه. أو يمكنك تفعيل وضع التنبّه السريع لتحسين الأصوات وإجراء محادثة بدون الحاجة إلى إزالة سماعة الأذن.
إذا كنت تُجري مكالمة، فسيندمج إعداد الميكروفونات الستة مع خوارزمية تقليل الضوضاء لالتقاط صوتك وإسكات الضوضاء الخلفية. حتى لو كنت في مقهى مزدحم، سيسمع الشخص الذي تتحدث معه صوتك بوضوح ولن يضطر إلى سماع كل المحادثات الأخرى التي تدور حولك أيضًا!
عند إيقاف خاصية إلغاء الضوضاء، تحصل على وقت تشغيل لمدة 10 ساعات من عملية شحن كاملة و30 ساعة إضافية من علبة الشحن بحجم الجيب (عند تشغيل خاصية إلغاء الضوضاء، تحصل على وقت تشغيل لمدة 7 ساعات و21 ساعة إضافية من العلبة). وإذا كنت بحاجة إلى زيادة سريعة في الطاقة، فيمكنك الشحن لمدة 15 دقيقة للحصول على 3 ساعات إضافية. يمكن شحن العلبة عبر USB-C.
توفر لك تقنية Bluetooth 5.4 اتصالاً أكثر ثباتًا، وتعمل سماعات الأذن هذه مع أجهزة تدعم برنامج ترميز الاتصالات منخفضة التعقيد (LC3) لتمنحك صوتًا أفضل بأشواط. يمكنك الاتصال بجهازَي Bluetooth في الوقت نفسه وإدارة الأجهزة المتصلة عبر تطبيق Philips Headphones. ويمكن لمستخدمي Android أيضًا استخدام Google Fast Pair في حين يستطيع مستخدمو Windows استخدام Microsoft Swift Pair.
يعني تصنيف IPX5 أن هذه السماعات لا تتأثر بقطرات المطر أو حتى بالأمطار الغزيرة. وماذا لو ارتديتها في طقس شديد الحرارة؟ لن تتأثر أيضًا إذا تصببت عرقًا.
تساعد أطراف سماعات الأذن المصنوعة من السيليكون الخشن في تثبيت السماعات في مكانها بشكل مريح، ولديك ثلاثة مقاسات مختلفة للحصول على الملاءمة المثالية. أما عناصر التحكم باللمس على سماعات الأذن فتعمل على تبسيط المهام، ويمكنك تخصيص كيفية إعداد عناصر التحكم هذه عبر تطبيق Philips Headphones المصاحب.
بالإضافة إلى تخصيص عناصر التحكم باللمس في سماعات الأذن، يمكنك استخدام تطبيقنا المصاحب لتخصيص خاصية إلغاء الضوضاء وإيقاف تشغيل خاصية تقليل الضوضاء الناجمة عن الرياح تلقائيًا وضبط مستوى الشفافية عند استخدام وضع التنبّه. هذا ويمكنك استخدام التطبيق للحصول على أحدث برنامج ثابت لسماعات الأذن الخاصة بك والمزيد غير ذلك!
نعمل باستمرار لجعل سلسلة التوريد لدينا أكثر استدامة وشفافية. وقد تم صنع سماعات الأذن هذه من مواد بلاستيكية معاد تدويرها بعد استخدامها ومعتمدة من GRS، ويتم استخدام الورق المقوى المُعاد تدويره والمعتمد من FSC والحبر القائم على زيت الصويا في صناعة العلب الخالية من المواد البلاستيكية.
سواء كنت تسمع الموسيقى أم البودكاست، استمتع بصوت نقي وطبيعي مع جهير جميل، إذ تُعيد مشغّلات الصوت المغلفة بمادة الغرافين إنتاج كل صوت حيوي عالٍ وصوت ضخم منخفض. وسواء كنت تستخدم نظام التشغيل Android أم iOS، يمكنك إطراب أذنيك بالأصوات التي تبعث في نفسك الحماس!
الصوت
إمكانية الاتصال
الكرتونة الخارجية
الملاءمة
الكرتونة الداخلية
الطاقة
أبعاد العلبة
الملحقات
تصميم
الاتصالات
الأبعاد
ميزات إلغاء الضوضاء النشط (ANC)
المساعد الصوتي
الاستدامة
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