تتحول إلى مكنسة كهربائية محمولة باليد لتنظيف الأسطح المختلفة.

هل تحتاج إلى الوصول إلى مناطق فوق مستوى سطح الأرض، مثل الخزانات من الداخل أو على الأريكة؟ تتحول المكنسة الكهربائية من Philips من السلسلة 3000 إلى مكنسة كهربائية محمولة باليد لتوفير القدرة على المناورة بسهولة، بغض النظر عن احتياجات التنظيف لديك.