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8000 Series Aqua Plus

المكنسة الكهربائية اللاسلكية

XC8347/61
التصنيف الإجمالي / 5
  • تنظيف الغبار وأكثر تنظيف الغبار وأكثر تنظيف الغبار وأكثر
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    8000 Series Aqua Plus المكنسة الكهربائية اللاسلكية

    XC8347/61
    التصنيف الإجمالي / 5

    تنظيف الغبار وأكثر

    تتميّز المكنسة الكهربائية اللاسلكية 8000 Series Aqua Plus من Philips بفوهة Aqua الفريدة لتنظيف مختلف أنواع الأوساخ بتمريرة واحدة، بدءًا من الغبار ووصولاً إلى البقع الملتصقة، مع قوة شفط مضاعفة. كذلك، يمكن استخدام فوهة التكنيس الكهربائي فقط مع إمكانية الحمل باليد لتعددية استخدام قصوى. إكتشف كلّ المميزات

    8000 Series Aqua Plus المكنسة الكهربائية اللاسلكية

    تنظيف الغبار وأكثر

    تتميّز المكنسة الكهربائية اللاسلكية 8000 Series Aqua Plus من Philips بفوهة Aqua الفريدة لتنظيف مختلف أنواع الأوساخ بتمريرة واحدة، بدءًا من الغبار ووصولاً إلى البقع الملتصقة، مع قوة شفط مضاعفة. كذلك، يمكن استخدام فوهة التكنيس الكهربائي فقط مع إمكانية الحمل باليد لتعددية استخدام قصوى. إكتشف كلّ المميزات

    تنظيف الغبار وأكثر

    تتميّز المكنسة الكهربائية اللاسلكية 8000 Series Aqua Plus من Philips بفوهة Aqua الفريدة لتنظيف مختلف أنواع الأوساخ بتمريرة واحدة، بدءًا من الغبار ووصولاً إلى البقع الملتصقة، مع قوة شفط مضاعفة. كذلك، يمكن استخدام فوهة التكنيس الكهربائي فقط مع إمكانية الحمل باليد لتعددية استخدام قصوى. إكتشف كلّ المميزات

    8000 Series Aqua Plus المكنسة الكهربائية اللاسلكية

    تنظيف الغبار وأكثر

    تتميّز المكنسة الكهربائية اللاسلكية 8000 Series Aqua Plus من Philips بفوهة Aqua الفريدة لتنظيف مختلف أنواع الأوساخ بتمريرة واحدة، بدءًا من الغبار ووصولاً إلى البقع الملتصقة، مع قوة شفط مضاعفة. كذلك، يمكن استخدام فوهة التكنيس الكهربائي فقط مع إمكانية الحمل باليد لتعددية استخدام قصوى. إكتشف كلّ المميزات

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      تكنيس وتمسيح بتمريرة واحدة مع قوة شفط مضاعفة

      • تقنية PowerCyclone 10
      • 25,2 فولت، وقت تشغيل لغاية 80 دقيقة*
      • مكنسة كهربائية وتمسيح وأداو محمولة باليد 3 في 1
      • التقاط لغاية 99,7% من الأوساخ*
      غلاف Always Clean لحماية القماش من نمو البكتيريا

      غلاف Always Clean لحماية القماش من نمو البكتيريا

      تتميّز قطعة القماش من الألياف الدقيقة والمضادة للبكتيريا بغلاف Always Clean لحماية القماش من نمو البكتيريا بعد كل جلسة تنظيف. قطعتا قماش مضمنتان.

      يمكنك إضافة سائل تنظيف لإزالة 99% من البكتيريا*

      يمكنك إضافة سائل تنظيف لإزالة 99% من البكتيريا*

      يمكنك إضافة سائل تنظيف الأرضيات المفضّل لديك أو سائل التنظيف المناسب لإزالة ما يصل إلى 99% من البكتيريا* من الأرضيات الصلبة في منزلك.

      فوهة الشفط من 360 درجة لالتقاط ما يصل إلى 99,97% من الغبار والأوساخ*

      فوهة الشفط من 360 درجة لالتقاط ما يصل إلى 99,97% من الغبار والأوساخ*

      تلتقط فوهة الشفط من 360 درجة ما يصل إلى 99,97% من الغبار والأوساخ في كل تمريرة*.

      أضواء LED للكشف عن الغبار المخفي أمام الفوهة

      أضواء LED للكشف عن الغبار المخفي أمام الفوهة

      تأتي الفوهة مزوّدة بأضواء LED لإضاءة الأرض أمامك أثناء استخدام المكنسة الكهربائية، وتسليط الضوء على الغبار الذي يصعب الكشف عنه أو الذي كان مخفيًا في السابق. يسهّل ذلك الكشف عن الغبار والزغب والشعر الفتات، حتى تحت الأثاث أو في أي مكان تحتاج فيه إلى إضاءة إضافية.

      فوهة Aqua لتكنيس كهربائي وتمسيح رطب بتمريرة واحدة

      فوهة Aqua لتكنيس كهربائي وتمسيح رطب بتمريرة واحدة

      فوهة Aqua مصممة خصيصًا لتكنيس كهربائي وتمسيح رطب بهدف إزالة الغبار والأوساخ والبقع الملتصقة في أي اتجاه.

      وضع السرعة القصوى الذي يدوم لأطول فترة على الإطلاق. أكثر من 125 م² بعد عملية شحن واحدة

      وضع السرعة القصوى الذي يدوم لأطول فترة على الإطلاق. أكثر من 125 م² بعد عملية شحن واحدة

      تقدّم بطاريات ليثيوم أيون من أحدث جيل أطول وقت التشغيل الأطول MAX* لأي مكنسة كهربائية لاسلكية، لتتمكّن من تنظيف أكثر من 125 م² في وضع السرعة القصوى بعد عملية شحن واحدة.

      وقت تشغيل يصل إلى 80 دقيقة* من بطارية ليثيوم أيون بقدرة 25,2 فولت

      وقت تشغيل يصل إلى 80 دقيقة* من بطارية ليثيوم أيون بقدرة 25,2 فولت

      استمتع بتنظيف قوي لمدة تصل إلى 80 دقيقة* بفضل بطارية ليثيوم أيون بقدرة 25,2 فولت.

      فوهة شفط من 360 درجة لتكنيس كل الغبار كهربائيًا من كل الجوانب

      فوهة شفط من 360 درجة لتكنيس كل الغبار كهربائيًا من كل الجوانب

      تتميّز فوهة الشفط من 360 درجة بتقنية شفط حائزة براءة اختراع، لالتقاط الغبار والأوساخ من كل جوانب الفوهة، لتكون كل حركة تقوم بها مجدية.

      وصول سهل إلى كل الأماكن، حتى تحت الأثاث المنخفض

      وصول سهل إلى كل الأماكن، حتى تحت الأثاث المنخفض

      تتميّز 8000 Series Aqua Plus بمرونتها وسهولة تحريكها. تتوفّر حاوية الغبار في الجهة العليا، مما يسمح باستخدامها بزاوية أكثر انخفاضًا وحتى بشكل مسطّح بالكامل للوصول إلى ما تحت الأثاث المنخفض.

      أداة للتشققات وفرشاة مضمّنتَين، مع ملحقات إضافية

      أداة للتشققات وفرشاة مضمّنتَين، مع ملحقات إضافية

      يسهل استخدام الملحقات بكبسة واحدة. تشكّل 8000 Series Aqua Plus ثلاثة أجهزة في جهاز واحد، بفضل الوحدة المحمولة باليد والقابلة للفك. تم تضمين أداة للتشققات وملحق الفرشاة في الأنبوب ليكونان في متناول يديك عند الحاجة إلى معالجة أسطح مختلفة.

      محرك PowerBlade الرقمي الذي يمكن التحكّم به بواسطة الشاشة الذكية

      محرك PowerBlade الرقمي الذي يمكن التحكّم به بواسطة الشاشة الذكية

      تمت هندسة محرك PowerBlade الرقمي لتوليد تدفق هواء بسرعة (>1100 لتر/الدقيقة) ويمكن التحكّم بها بسهولة باستخدام الشاشة الرقمية الذكية. تعرض الشاشة السرعة ونسبة استخدام البطارية، كما تسمح لك بمعرفة وقت تنظيف الفلتر. سجّل منتجك في غضون 3 أشهر من تاريخ الشراء لضمان المحرك لمدة 5 سنوات.

      تحافظ تقنية PowerCyclone 10 على أداء أقوى لمدة أطول*

      تحافظ تقنية PowerCyclone 10 على أداء أقوى لمدة أطول*

      أقوى تقنية يدون كيس نقدّمها على الإطلاق، للحفاظ على الطاقة وضمان أداء أقوى لمدة أطول*.

      فوهة بميزة التعديل التلقائي لتعزيز الأداء

      تتميّز الفوهة بقدرتها على الثني، لضبط الشفط تلقائيًا في مكان الحاجة إليه لتعزيز الأداء، باستخدام قناتَي الشفط المزدوج؛ واحدة من الأمام وأخرى من الخلف.

      المواصفات التقنية

      • الأداء

        نوع البطارية
        ليثيوم-أيون
        اللون
        تيتانيوم أسود
        مستوى قوة الصوت
        84  dB
        فولتية البطارية
        25  V
        وقت الشحن
        4-5  hour(s)
        وقت التشغيل
        لغاية 80  min
        انسياب الهواء (الحد الأقصى)
        1100  l/min

      • الفوهات والملحقات

        فوهة عادية
        • فوهة الشفط من 360 درجة
        • فوهة Aqua
        الإكسسوارات المضمنة
        • أداة طويلة للتشققات
        • فلتر إضافي
        • قطعة قماش من الألياف الدقيقة ومضادة للبكتيريا إلى حد كبير
        فوهة إضافية
        فرشاة صغيرة فائقة السرعة

      • التنقية

        سعة كيس الغبار
        0.6  L
        نظام التصفية
        نظام التنقية الثلاثي الطبقات

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          • يحتوي قماش الممسحة على بيريثيون الزنك مع ميزة مضادة للبكتيريا بمعدل >99% بعد 24 ساعة من الاستخدام. تم الاختبار من قِبل مختبر معتمد وفقًا لـ GB 21551.2-2010 وISO20743:2013، مع الإشريكية القولونية والعنقودية الذهبية.
          • تم الاختبار مقارنة بالمكانس الكهربائية اللاسلكية مع عصا العشرة الأكثر مبيعًا >300 يورو في ألمانيا، يونيو 2019.
          • يستند وقت التشغيل والتغطية إلى طريقة التتبّع الداخلية التي تعتمدها Philips.
          • تم الاختبار باستخدام اختبار تنظيف الأوساخ الخشنة الذي طوّرته شركة Philips بالاستناد إلى IEC60312-1. يناير 2018. التمريرة الواحدة هي عبارة عن تمريرة إلى الخلف وإلى الأمام.
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