أضواء LED للكشف عن الغبار المخفي أمام الفوهة

تأتي الفوهة مزوّدة بأضواء LED لإضاءة الأرض أمامك أثناء استخدام المكنسة الكهربائية، وتسليط الضوء على الغبار الذي يصعب الكشف عنه أو الذي كان مخفيًا في السابق. يسهّل ذلك الكشف عن الغبار والزغب والشعر الفتات، حتى تحت الأثاث أو في أي مكان تحتاج فيه إلى إضاءة إضافية.