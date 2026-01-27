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وداعًا للممسحة القديمة، مرحبًا بـ OneUp!
قل وداعاً للممسحات التقليدية التي تنشر الأوساخ! تقدم الممسحة الكهربائية OneUp من فيليبس أرضيات أنظف بمرتين وبسرعة مضاعفة***. بفضل تقنية OneUp الحاصلة على براءة اختراع، تمتص الماء المتسخ بينما تضخ الماء النظيف على الأرضية للحصول على لمعان مثالي.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تقضي على الشحوم والبقع والسوائل اللزجة والأتربة الناعمة وفوضى الأرضيات اليومية، للحصول على أرضية لامعة بدون بقايا وخطوط مع إزالة تصل إلى 99.9% من البكتيريا*
استمتع بتمسيح الأرضيات دون الحاجة للدلو، ووداعًا لعناء العصر والشطف. تبسط الممسحة الكهربائية OneUp من فيليبس كل خطوة.
تقنية OneUp الحاصلة على براءة اختراع، تضخ الماء النظيف على الأرضية بينما تمتص الماء المتسخ بصمت، مما يضمن تجربة مسح كهربائية فعالة.
احتفظ بالماء النظيف والمتسخ منفصلين دائمًا بفضل خزانات المياه المدمجة. يسهل إعادة ملئها وتفريغها دون لمس الماء المتسخ أبدًا.
إمسح بسهولة الزوايا التي يصعب الوصول إليها والمناطق تحت الأثاث المنخفض بفضل المفصل الدوار بزاوية 360 درجة.
تحرك بحرية دون الحاجة لأسلاك أو كابلات. تتحرك تماماً مثل ممسحتك القديمة - بدون الدلو!
مثالي للشقق حتى 125 متر مربع، بفضل تغطية 50 متر مربع بخزان ماء واحد. تدوم البطارية المشحونة بالكامل حتى 70 دقيقة.
امسح وجفف في وقت واحد. تضمن وسادات Philips OneUp الأصلية ترطيباً مثالياً ومتساوياً مع تجفيف أسرع بنسبة 50%**. تنظف OneUp بعمق أكثر من الممسحات التقليدية، وتزيل الأوساخ والبقايا المتراكمة. إذا رأيت خطوطاً، لا تقلق، فهذا يعني أن الأوساخ تتم إزالتها! امسح في اتجاهات متعددة، وليس فقط في خطوط مستقيمة، للحصول على تنظيف شامل.
نظف الأرضيات الصلبة بما في ذلك الأرضيات الحساسة وغير الماصة مثل الخشب المُصفح، والبلاط غير المنقوش، والفينيل، والأرضيات الخشبية مثل الباركيه، والأرضيات المصبوبة والحجر.
ناسب تنظيف منزلك مع جدولك بسهولة. تكفي البطارية لتنظيف المنزل بالكامل حتى 3 مرات**** بشحنة واحدة. تعرض شاشة LED حالة الشحن بلمحة سريعة. يمكن شحنها بالكامل طوال الليل (8 ساعات) عبر USB - بسهولة باستخدام شاحن عادي أو بنك طاقة
أزل وسادات Philips OneUp القابلة للاستبدال بسهولة دون الحاجة للمس أي أوساخ. يمكن تنظيفها في الغسالة وإعادة استخدامها لمدة تصل إلى 6 أشهر.
استخدام أكثر كفاءة للمياه يساهم في توفير المياه بنسبة تصل إلى 90% مقارنة بالممسحة اليدوية والدلو
تضمن التركيبة فائقة التركيز لمنظف الأرضيات Philips OneUp أن العبوة الواحدة تكفي لما يصل إلى 40 جلسة تنظيف. آمن للحيوانات الأليفة والعائلة، مما يجعله مناسبًا للاستخدام اليومي الآمن مع كمية أقل من المنظف. تم تصميمه خصيصًا للممسحة الكهربائية Philips OneUp لضمان أداء تنظيف متميز، وإطالة عمر ممسحتك.
المواصفات التقنية
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