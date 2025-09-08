جهاز Philips Lumea لا ينبعث منه وميض

تأكدي من أن الملحق متصل بالجزء الأمامي من جهاز Lumea. لن يومض جهاز Lumea إذا لم يتم توصيل الملحق بشكل صحيح.

ولضمان توصيله بشكل صحيح، تأكدي أيضًا من أن موصل الملحق لديكِ نظيف.

انظري إجابة السؤال التالي في الأسئلة الأكثر المتداولة: "كيف أنظِّف جهاز Philips Lumea؟" للحصول على مزيد من التفاصيل.