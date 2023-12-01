مصطلحات البحث

  • حائط شاشات مذهل حائط شاشات مذهل حائط شاشات مذهل

    Signage Solutions حائط شاشات متعددة

    55BDL8007X/00

    حائط شاشات مذهل

    ارتقِ بالعروض التقديمية والترويج السلعي للشركات إلى المستوى التالي. بفضل حائط الشاشات X-Line من Philips، سينبض المحتوى بالحياة لضمان أقصى تفاعل من الجمهور في كل إعداد مع Pure Colour Pro.

    Signage Solutions حائط شاشات متعددة

    حائط شاشات مذهل

    كن مصدر إلهام لفريقك وضيوفك

    • 55 بوصة
    • إضاءة LED الخلفية المباشرة
    • تقنية Full HD
    • 700 شمعة/متر مربع
    التشغيل والمراقبة والصيانة مع CMND & Control

    شغّل شبكة شاشاتك عبر اتصال محلي (LAN). تسمح لك ميزة CMND & Control بالاستفادة من وظائف أساسية، مثل التحكّم بالإدخالات ومراقبة حالة الشاشات، سواء أكنت تتحكّم بشاشة واحدة أم 100 شاشة.

    تضمن ميزة FailOver تشغيل المحتوى باستمرار

    وداعًا للشاشة الفارغة، بدءًا من غرفة الانتظار ووصولاً إلى غرفة الاجتماع. تسمح ميزة FailOver لشاشة Philips الاحترافية بالتبديل تلقائيًا بين الإدخالات الأساسية والثانوية، لضمان تشغيل المحتوى حتى لو توقفّ المصدر الأساسي عن التشغيل. ما عليك سوى تحديد قائمة بالإدخالات البديلة للحرص على استمرارية أعمالك.

    تسمح فتحة OPS بتضمين الكمبيوتر الشخصي من دون الحاجة إلى كبلات

    قم بتضمين كمبيوتر شخصي بقوة كاملة أو وحدة CRD50 مشغّلة بواسطة Android مباشرةً في شاشة Philips الاحترافية. تحتوي فتحة OPS على كل التوصيلات الضرورية لتشغيل الأداة التي يتم إدخالها عبر الفتحة، بما في ذلك مأخذ الطاقة.

    عزز طاقة المعالجة في Android مع وحدة CRD50 اختيارية

    زوّد شاشة Philips الاحترافية بنظام على شريحة (SoC) من Android. تشكّل وحدة CRD50 الاختيارية جهاز OPS يمكّن قوة المعالجة في Android من دون الحاجة إلى كبلات. فيكفي أن تضع الوحدة في فتحة OPS التي تحتوي على كل التوصيلات الضرورية لتشغيلها (بما فيها مأخذ الطاقة).

    وضع الشاشات المتراصفة. احصل على حائط شاشات متراصفة بدقة 4K بأي حجم

    قم بتوصيل شاشتَي Philips احترافيتَين أو أكثر للحصول على حائط شاشات متراصفة بدون الحاجة إلى أجهزة خارجية. يقوم مشغّل واحد بتشغيل المحتوى، سواء أكنت تملك أربع شاشات أم 40 شاشة. بالإضافة إلى ذلك، يتم دعم المحتويات بدقة 4K بالكامل، وإذا كنت تعرض ذلك المحتوى على أربع شاشات، فستحصل على أفضل دقة أصلية ممكنة.

    إطارات خارجية رفيعة جدًا، لصور خالية من التشويش

    حسّن جودة الصور بفضل Pure Colour Pro. احصل على إضاءة أقوى من خلال إعدادات حرارة اللون المخصصة ومعايرة غاما المتقدّمة، واستمتع بمحتوى أوضح وأكثر إشراقًا لواقعية مذهلة مع ألوان تنبض بالحياة.

    المواصفات التقنية

    • الصورة/الشاشة

      حجم الشاشة القطري (قياس متري)
      138.7  سم
      حجم الشاشة القطري (بوصة)
      54.5  بوصة
      نسبة العرض إلى الارتفاع
      16:9
      دقة اللوحة
      1920x1080 بكسل
      دقة البكسل
      0.63 x‏ 0.63 ملم
      الدقة المثلى
      1920‏ × 1080 @ 60 هرتز
      السطوع
      700  cd/m²
      ألوان الشاشة
      ‎1,07 B
      نسبة التباين (نموذجي)
      1100:1
      معدل التباين الديناميكي
      500,000:1
      زمن الاستجابة (النموذجي)
      8,0  ملي ث
      زاوية العرض (أفقية)
      178  درجة
      زاوية العرض (عمودية)
      178  درجة
      الضباب
      28 %

    • إمكانية الاتصال

      إخراج الصوت
      مقبس صغير حجم 3,5 مم (عدد 1)
      إدخال الفيديو
      • DVI - D (عدد 1)
      • VGA ‏(D-Sub تناظري) (عدد 1)
      • Display Port1.3 (عدد 1)
      • HDMI 2.0 ‏(عدد 2)
      إدخال الصوت
      مقبس صغير حجم 3,5 مم (عدد 1)
      توصيلات أخرى
      • OPS
      • USB 2.0 ‏(عدد 1)
      • أداة استشعار الحرارة
      إخراج الفيديو
      DisplayPort 1.3 ‏(عدد 1)
      تحكم خارجي
      • مقبس الأشعة تحت الحمراء (إدخال) 3,5 مم
      • LAN RJ45 (عدد 2)
      • توصيل حلقي للإشارة RJ45 (عدد 2)

    • الملاءمة

      الوضعية
      • أفقي (24/7)
      • عمودي (24/7)
      مصفوفة متجانبة
      لغاية 15‏ × 15
      وظائف حفظ الشاشة
      نقل البكسل، سطوع منخفض
      التوصيل الحلقي للإشارة
      • DisplayPort
      • RJ45
      سهولة التثبيت
      • مقابض الحمل
      • الإدخال الذكي
      وظائف توفير استهلاك الطاقة
      الطاقة الذكية
      قابلة للمراقبة من قِبل الشبكة
      LAN ‏(RJ45)

    • الصوت

      مكبرات صوت مضمّنة
      2 × 10 واط (RMS)

    • الطاقة

      الاستهلاك (وضع التشغيل)
      150 واط
      استهلاك الطاقة (نموذجي)
      190  واط
      الاستهلاك (الحد الأقصى)
      370 واط
      استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
      0.5 واط
      فئة ملصق الطاقة
      G

    • دقة الشاشة المعتمدة

      تنسيقات الكمبيوتر
      • 640 ‏× 480،‏ 60‏، 72‏، 75 هرتز
      • 720 x ‏400، 70 هرتز
      • 800 ‏× 600،‏ 60‏، 75 هرتز
      • 1024 ‏× 768،‏ 60‏، 75 هرتز
      • 1280‏ × 768، 60 هرتز
      • 1280‏ × 800، 60 هرتز
      • 1280 x ‏960، 60 هرتز
      • 1280‏ × 1024، 60 هرتز
      • 1360‏ × 768، 60 هرتز
      • 1366‏ × 768، 60 هرتز
      • 1600‏ × 1200، 60 هرتز
      • 1920‏ × 1080، 60 هرتز
      تنسيقات الفيديو
      • 720 بكسل،‏ 50،‏ 60 هرتز
      • 1080i،‏ 25، 30 هرتز
      • 1080 بكسل،‏ 50،‏ 60 هرتز
      • 2160 بكسل، ‏50، ‏60 هرتز (HDMI/OPS/DP)

    • الأبعاد

      دعامة الإدخال الذكي
      100 مم x 100 مم، 6xM4xL6
      تعيين العرض
      1210,5  ملليمترًا
      وزن المنتج
      23,8  كلغ
      تعيين الارتفاع
      681,2  ملليمترًا
      تعيين العمق
      97,3 مم (العمق عند التركيب على الحائط)/98,4 مم (العمق على المقبض)  ملليمترًا
      تعيين العرض (بوصة)
      47,66  بوصة
      تعيين الارتفاع (بوصة)
      26.82  بوصة
      تركيب على الجدار
      400 مم x‏ 400 مم، M6
      تعيين العمق (بوصة)
      3,83 (العمق عند التركيب على الحائط)/ 3,87 (العمق على المقبض)  بوصة
      عرض الإطار الخارجي
      0,44 مم + 0,44 مم

    • شروط التشغيل

      الارتفاع
      0 ~ 3000 م
      نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
      0 ~ 40  درجة مئوية
      متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
      50,000  ساعة (ساعات)
      نطاق درجة الحرارة (التخزين)
      -20 ~ 60  درجة مئوية
      نطاق الرطوبة (عند التشغيل) [رطوبة نسبية]
      20- 80% (من دون تكثيف)
      نطاق الرطوبة (عند التخزين) [رطوبة نسبية]
      5 - 95% (من دون تكثيف)

    • الملحقات

      الملحقات المضمّنة
      • غطاء مفتاح طاقة التيار المتردد
      • Gap pad (عدد 3)
      • كبل مع مستشعر بالأشعة تحت الحمراء (1,8 م) (عدد 1)
      • دليل البدء السريع (x1)
      • جهاز تحكّم عن بُعد وبطاريات AAA
      • محوّل RJ45/ ‏ RS232
      • أداة تثبيت الأسلاك (x3)
      • سلك الطاقة
      • كبل DP (عدد 1)
      • كبل RJ45 ‏(عدد 1)
      • سن محاذاة الأطراف (عدد 2)
      • Kit-1 ‏(x1)
      • Kit-2 ‏(x2)

    • متفرقات

      لغات العرض على الشاشة
      • العربية
      • الإنكليزية
      • الفرنسية
      • الألمانية
      • الإيطالية
      • اليابانية
      • التلميع
      • الروسية
      • الأسبانية
      • الصينية المبسطة
      • التركية
      • الصينية التقليدية
      الضمان
      ضمان لمدة 3 سنوات
      الموافقات التنظيمية
      • CE
      • FCC، الفئة أ
      • RoHS
      • CB
      • BSMI
      • ETL
      • PSE

