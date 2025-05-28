تتميّز هذه الشاشة التفاعلية، المشغّلة بنظام التشغيل Android 14، بما يصل إلى 50 نقطة لمس، ما يعزّز من التفاعل والتعاون إلى أقصى حد. هذا ويُعدّ الزجاج المقاوم للتوهج والانعكاس وبصمات الأصابع مثاليًا للاستخدام اليومي المكثف في البيئات الكثيفة العمل.
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تسمح فتحة OPS بتضمين الكمبيوتر الشخصي دون الحاجة إلى كبلات
قم بتضمين كمبيوتر شخصي بقوة كاملة أو وحدة CRD مشغّلة بواسطة Android مباشرةً في شاشة Philips الاحترافية. تحتوي فتحة OPS على كل التوصيلات الضرورية لتشغيل الأداة التي يتم إدخالها عبر الفتحة، بما في ذلك مأخذ الطاقة.
شاشة معتمدة من EDLA بنظام Android 14
تحسين تجربة المستخدم وتفاعل الطلاب والأمان ودمج التطبيقات وكل قسم من الخدمة. يمكن الاستفادة مباشرة من تطبيقات Google وخدماته الأصلية بما في ذلك Google Classroom وDocs وSlides ودمج أجهزة Chromebook وأجهزة أخرى تعمل بنظام Android بسلاسة لتوفير تجربة تدريس وتعليم أبسط وأسهل.
Wave-ready من Philips لإدارة الشاشة والتحكم فيها عن بعد
تمكنك شاشة Wave-ready من Philips من إدارة هذا الجهاز وصيانته عن بعد، أينما كنت، وفي أي وقت تختاره. تمنحك هذه المنصة السحابية الثورية التحكم الكامل مع تثبيت وإعداد مبسطين، ومراقبة الشاشات والتحكم فيها، وترقية البرامج الثابتة، وإدارة احتياجات المحتوى المركزي، وتحديد جداول الطاقة لتؤدي إلى توفير الوقت والطاقة والأثر البيئي.
مستشعر الإضاءة المحيطة المضمن
تساهم مستشعرات الإضاءة المحيطة المضمنة في توفير الطاقة عن طريق ضبط سطوع الشاشة تلقائيًا وفقًا لظروف الإضاءة المحيطة.
العرض المباشر من أي جهاز
يستطيع المعلمون أو الطلاب أو الموظفون بدء العرض مباشرةً من أجهزتهم باستخدام AirPlay وGoogle Cast وMiracast.
فلتر الضوء الأزرق للمساعدة في حماية العينين وتجنّب تعب العينين
رفض كف اليد
رفض كف اليد لدقة معززة.
عروض تقديمية لاسلكية
تسهل ميزة ScreenShare من Philips على المعلمين والطلاب أو الموظفين مشاركة شاشاتهم لاسلكيًا من أجهزتهم الخاصة، أيًا كان نظام التشغيل، عبر المتصفح أو تطبيقاتهم المفضلة، على شاشة Collaboration من Philips.
تقنية اللمس المتعدد القادرة على توفير 50 نقطة لمس
أنشئ تجربة تفاعلية لا تُنسى مع ما يصل إلى 50 نقطة اتصال في الوقت نفسه لدروس أو جلسات عصف ذهني سريعة وسلسة. تُعدّ هذه الشاشة مثالية للتطبيقات التعاونية والإبداعية، وهي توصل جمهورك بأي محتوى. بالإضافة إلى ذلك، توفر سهولة استخدام محسنة مع وظيفة الممحاة ورفض كف اليد والتعرف على حجم طرف الإصبع.
شاشة لمس متقدّمة بالأشعة تحت الحمراء وتطبيق السبورة.
شاشة لمس متقدّمة بالأشعة تحت الحمراء من دون فراغات مع إطارات خارجية أصغر وأقل عمقًا. يتيح تطبيق السبورة المدمجة التعاون السلس وتبادل الأفكار مباشرة على الشاشة.