أبهر جمهورك وأبقِه على اطلاع بفضل شاشة Q-Line الاحترافية من Philips بدقة Ultra HD. فهي تشكّل حلاً موثوقًا به، ويمكن أن تصبح جاهزة للتشغيل بأسرع وقت ممكن.
شغّل شبكة شاشاتك عبر اتصال محلي (LAN). تسمح لك ميزة CMND & Control بالاستفادة من وظائف أساسية، مثل التحكّم بالإدخالات ومراقبة حالة الشاشات، سواء أكنت تتحكّم بشاشة واحدة أم 100 شاشة.
تضمن ميزة FailOver تشغيل المحتوى باستمرار
وداعًا للشاشة الفارغة، بدءًا من غرفة الانتظار ووصولاً إلى غرفة الاجتماع. تسمح ميزة FailOver لشاشة Philips الاحترافية بالتبديل تلقائيًا بين الإدخالات الأساسية والثانوية، لضمان تشغيل المحتوى حتى لو توقفّ المصدر الأساسي عن التشغيل. ما عليك سوى تحديد قائمة بالإدخالات البديلة للحرص على استمرارية أعمالك.
تسمح فتحة OPS بتضمين الكمبيوتر الشخصي من دون الحاجة إلى كبلات
قم بتضمين كمبيوتر شخصي بقوة كاملة أو وحدة CRD50 مشغّلة بواسطة Android مباشرةً في شاشة Philips الاحترافية. تحتوي فتحة OPS على كل التوصيلات الضرورية لتشغيل الأداة التي يتم إدخالها عبر الفتحة، بما في ذلك مأخذ الطاقة.
اعمد إلى جدولة المحتوى الذي تريده وفي الوقت الذي تريده بفضل SmartPlayer
حوّل جهاز USB إلى جهاز رقمي للافتات الإعلانية فعال من حيث التكلفة. ما عليك سوى حفظ المحتوى (الفيديو والصوت والصور) على جهاز USB وتوصيله بشاشتك. يمكنك أيضًا إنشاء قائمة تشغيل وجدولة المحتويات عبر القائمة التي تظهر على الشاشة والاستمتاع بالقائمة التي أنشأتها في أي وقت ومن أي مكان.
مشغّل وسائط مضمّن. جدولة سهلة لمحتوى USB
يمكنك جدولة المحتوى الذي يجب تشغيله من جهاز USB بسهولة تامة. يتم تنشيط شاشة Philips الاحترافية من وضع الاستعداد لتشغيل المحتوى الذي تريده، ومن ثم تعود إلى وضع الاستعداد بعد الانتهاء.
المواصفات التقنية
الصورة/الشاشة
حجم الشاشة القطري (قياس متري)
217.4
سم
حجم الشاشة القطري (بوصة)
85.6
بوصة
نسبة العرض إلى الارتفاع
16:9
دقة اللوحة
3840 x 2160
دقة البكسل
0,4935 x 0,4935 مم
الدقة المثلى
3840 × 2160 على 60 هرتز
السطوع
400
cd/m²
ألوان الشاشة
1.07 مليار
نسبة التباين (نموذجي)
1200:1
معدل التباين الديناميكي
500,000:1
زمن الاستجابة (النموذجي)
8,0
ملي ث
زاوية العرض (أفقية)
178
درجة
زاوية العرض (عمودية)
178
درجة
تقنية اللوحة
IPS
صورة سريرية
إعداد D-Image مسبقًا (توافق مع القسم 14 من التصوير الرقمي والاتصالات في الطب)
الضباب
25%
إمكانية الاتصال
إخراج الصوت
وصلة مقاس 3.5 ملم
إدخال الفيديو
DVI-I (عدد 1)
HDMI 2.0 (عدد 3)
USB 2.0 (عدد 2)
إدخال الصوت
مقبس مقاس 3,5 مم
توصيلات أخرى
OPS
تحكم خارجي
مقبس IR (إدخال/إخراج) مقاس 3,5 مم
RJ45
مقبس RS232C (إدخال/إخراج) مقاس 2,5 مم
الملاءمة
الوضعية
أفقي (18/7)
عمودي (18/7)
مصفوفة متجانبة
لغاية 10 × 15
التحكم بلوحة المفاتيح
مخفية
قابلة للإقفال
إشارة التحكم عن بعد
قابلة للإقفال
التوصيل الحلقي للإشارة
RS232
توصيل حلقي بالأشعة تحت الحمراء
سهولة التثبيت
الإدخال الذكي
وظائف توفير استهلاك الطاقة
الطاقة الذكية
قابلة للمراقبة من قِبل الشبكة
RS232
RJ45
بدء التشغيل
تأخير التشغيل
حالة التشغيل
التشغيل على مصدر الطاقة المحدد
نافذة بدء التشغيل
تمكين / تعطيل شعار Philips
الصوت
مكبرات صوت مضمّنة
2 × 10 واط (RMS)
الطاقة
مأخذ كهربائي رئيسي
100 - 240 فولت تقريبًا، 50/60 هرتز
استهلاك الطاقة (نموذجي)
360
واط
الاستهلاك (الحد الأقصى)
500 واط
استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
<0.5 واط
ميزات توفير الطاقة
الطاقة الذكية
فئة ملصق الطاقة
G
دقة الشاشة المعتمدة
تنسيقات الكمبيوتر
640×480، 60، 67، 72، 75 هرتز
720 x 400، 70 هرتز
800×600، 56، 60، 72 ، 75 هرتز
832 × 624، 75 هرتز
1024 × 768، 60، 70، 75 هرتز
1152 × 864، 75 هرتز
1152 × 870، 75 هرتز
1280 × 720، 60 هرتز
1280 × 800، 60 هرتز
1280 × 1024، 60 هرتز
1440 × 900، 60 هرتز
1600 × 1200، 60 هرتز
1680 × 1050، 60 هرتز
1920 × 1080، 60 هرتز
تنسيقات الفيديو
480 بوصة، 60 هرتز
480 بكسل، 60 هرتز
576 بكسل، 50 هرتز
576 بوصة، 50 هرتز
720p، 60 هرتز
1080 بوصة، 50، 60 هرتز
1080 بكسل، 50، 60 هرتز
3840 × 2160، 30 هرتز
3840 × 2160، 60 هرتز
الأبعاد
تعيين العرض
1929,0
ملليمترًا
وزن المنتج
49.5
كلغ
تعيين الارتفاع
1100,0
ملليمترًا
تعيين العمق
69,5 مم (العمق عند التركيب على الحائط) / 91,8 مم (العمق على المقبض)
ملليمترًا
تعيين العرض (بوصة)
75,94
بوصة
تعيين الارتفاع (بوصة)
43.31
بوصة
تركيب على الجدار
600 x 400 مم، M8
تعيين العمق (بوصة)
2,74 (عند التركيب على الحائط)، 3,61 (على المقبض)
بوصة