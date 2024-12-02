مصطلحات البحث

    Signage Solutions شاشة Q-Line

    86BDL3511Q/00

    تميّز

    أبهر جمهورك وأبقِه على اطلاع بفضل شاشة Q-Line الاحترافية من Philips بدقة Ultra HD. فهي تشكّل حلاً موثوقًا به، ويمكن أن تصبح جاهزة للتشغيل بأسرع وقت ممكن.

    Signage Solutions شاشة Q-Line

    تميّز

    شاشة 18/7 سهلة الإعداد

    • 86 بوصة
    • إضاءة LED الخلفية المباشرة
    • تقنية Ultra HD
    التشغيل والمراقبة والصيانة مع CMND & Control

    التشغيل والمراقبة والصيانة مع CMND & Control

    شغّل شبكة شاشاتك عبر اتصال محلي (LAN). تسمح لك ميزة CMND & Control بالاستفادة من وظائف أساسية، مثل التحكّم بالإدخالات ومراقبة حالة الشاشات، سواء أكنت تتحكّم بشاشة واحدة أم 100 شاشة.

    تضمن ميزة FailOver تشغيل المحتوى باستمرار

    تضمن ميزة FailOver تشغيل المحتوى باستمرار

    وداعًا للشاشة الفارغة، بدءًا من غرفة الانتظار ووصولاً إلى غرفة الاجتماع. تسمح ميزة FailOver لشاشة Philips الاحترافية بالتبديل تلقائيًا بين الإدخالات الأساسية والثانوية، لضمان تشغيل المحتوى حتى لو توقفّ المصدر الأساسي عن التشغيل. ما عليك سوى تحديد قائمة بالإدخالات البديلة للحرص على استمرارية أعمالك.

    تسمح فتحة OPS بتضمين الكمبيوتر الشخصي من دون الحاجة إلى كبلات

    تسمح فتحة OPS بتضمين الكمبيوتر الشخصي من دون الحاجة إلى كبلات

    قم بتضمين كمبيوتر شخصي بقوة كاملة أو وحدة CRD50 مشغّلة بواسطة Android مباشرةً في شاشة Philips الاحترافية. تحتوي فتحة OPS على كل التوصيلات الضرورية لتشغيل الأداة التي يتم إدخالها عبر الفتحة، بما في ذلك مأخذ الطاقة.

    اعمد إلى جدولة المحتوى الذي تريده وفي الوقت الذي تريده بفضل SmartPlayer

    اعمد إلى جدولة المحتوى الذي تريده وفي الوقت الذي تريده بفضل SmartPlayer

    حوّل جهاز USB إلى جهاز رقمي للافتات الإعلانية فعال من حيث التكلفة. ما عليك سوى حفظ المحتوى (الفيديو والصوت والصور) على جهاز USB وتوصيله بشاشتك. يمكنك أيضًا إنشاء قائمة تشغيل وجدولة المحتويات عبر القائمة التي تظهر على الشاشة والاستمتاع بالقائمة التي أنشأتها في أي وقت ومن أي مكان.

    مشغّل وسائط مضمّن. جدولة سهلة لمحتوى USB

    يمكنك جدولة المحتوى الذي يجب تشغيله من جهاز USB بسهولة تامة. يتم تنشيط شاشة Philips الاحترافية من وضع الاستعداد لتشغيل المحتوى الذي تريده، ومن ثم تعود إلى وضع الاستعداد بعد الانتهاء.

    المواصفات التقنية

    • الصورة/الشاشة

      حجم الشاشة القطري (قياس متري)
      217.4  سم
      حجم الشاشة القطري (بوصة)
      85.6  بوصة
      نسبة العرض إلى الارتفاع
      16:9
      دقة اللوحة
      3840 x‏ 2160
      دقة البكسل
      0,4935 x‏ 0,4935 مم
      الدقة المثلى
      3840‏ × 2160 على 60 هرتز
      السطوع
      400  cd/m²
      ألوان الشاشة
      1.07 مليار
      نسبة التباين (نموذجي)
      1200:1
      معدل التباين الديناميكي
      500,000:1
      زمن الاستجابة (النموذجي)
      8,0  ملي ث
      زاوية العرض (أفقية)
      178  درجة
      زاوية العرض (عمودية)
      178  درجة
      تقنية اللوحة
      IPS
      صورة سريرية
      إعداد D-Image مسبقًا (توافق مع القسم 14 من التصوير الرقمي والاتصالات في الطب)
      الضباب
      25‏%

    • إمكانية الاتصال

      إخراج الصوت
      وصلة مقاس 3.5 ملم
      إدخال الفيديو
      • DVI-I (عدد 1)
      • HDMI 2.0 (عدد 3)
      • USB 2.0 ‏(عدد 2)
      إدخال الصوت
      مقبس مقاس 3,5 مم
      توصيلات أخرى
      OPS
      تحكم خارجي
      • مقبس IR (إدخال/إخراج) مقاس 3,5 مم
      • RJ45
      • مقبس RS232C (إدخال/إخراج) مقاس 2,5 مم

    • الملاءمة

      الوضعية
      • أفقي (18/7)
      • عمودي (18/7)
      مصفوفة متجانبة
      لغاية 10‏ × 15
      التحكم بلوحة المفاتيح
      • مخفية
      • قابلة للإقفال
      إشارة التحكم عن بعد
      قابلة للإقفال
      التوصيل الحلقي للإشارة
      • RS232
      • توصيل حلقي بالأشعة تحت الحمراء
      سهولة التثبيت
      الإدخال الذكي
      وظائف توفير استهلاك الطاقة
      الطاقة الذكية
      قابلة للمراقبة من قِبل الشبكة
      • RS232
      • RJ45
      بدء التشغيل
      • تأخير التشغيل
      • حالة التشغيل
      • التشغيل على مصدر الطاقة المحدد
      نافذة بدء التشغيل
      تمكين / تعطيل شعار Philips

    • الصوت

      مكبرات صوت مضمّنة
      2 × 10 واط (RMS)

    • الطاقة

      مأخذ كهربائي رئيسي
      100 - 240 فولت تقريبًا، 50‏/60 هرتز
      استهلاك الطاقة (نموذجي)
      360  واط
      الاستهلاك (الحد الأقصى)
      500 واط
      استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
      <0.5 واط
      ميزات توفير الطاقة
      الطاقة الذكية
      فئة ملصق الطاقة
      G

    • دقة الشاشة المعتمدة

      تنسيقات الكمبيوتر
      • 640‏×480،‏ 60‏، 67‏، 72‏، 75 هرتز
      • 720 x ‏400، 70 هرتز
      • 800‏×600،‏ 56‏، 60‏، 72‏ ، 75 هرتز
      • 832‏ × 624، ‏75 هرتز
      • 1024 ‏× 768،‏ 60‏، 70، 75 هرتز
      • 1152‏ × 864، ‏75 هرتز
      • 1152‏ × 870، ‏75 هرتز
      • 1280‏ × 720، 60 هرتز
      • 1280‏ × 800، 60 هرتز
      • 1280‏ × 1024، 60 هرتز
      • 1440‏ × 900، 60 هرتز
      • 1600‏ × 1200، 60 هرتز
      • 1680‏ × 1050، 60 هرتز
      • 1920‏ × 1080، 60 هرتز
      تنسيقات الفيديو
      • 480 بوصة،‏ 60 هرتز
      • 480 بكسل،‏ 60 هرتز
      • 576 بكسل،‏ 50 هرتز
      • 576 بوصة،‏ 50 هرتز
      • 720p، ‏60 هرتز
      • 1080 بوصة،‏ 50،‏ 60 هرتز
      • 1080 بكسل،‏ 50،‏ 60 هرتز
      • 3840‏ × 2160، 30 هرتز
      • 3840‏ × 2160، 60 هرتز

    • الأبعاد

      تعيين العرض
      1929,0  ملليمترًا
      وزن المنتج
      49.5  كلغ
      تعيين الارتفاع
      1100,0  ملليمترًا
      تعيين العمق
      69,5 مم (العمق عند التركيب على الحائط) / 91,8 مم (العمق على المقبض)  ملليمترًا
      تعيين العرض (بوصة)
      75,94  بوصة
      تعيين الارتفاع (بوصة)
      43.31  بوصة
      تركيب على الجدار
      600 x‏ 400 مم، M8
      تعيين العمق (بوصة)
      2,74 (عند التركيب على الحائط)، 3,61 (على المقبض)  بوصة
      عرض الإطار الخارجي
      15,5 مم (إطار خارجي متساوٍ)
      وزن المنتج (لِبرة)
      109,13  رطل

    • شروط التشغيل

      الارتفاع
      0 ~ 3000 م
      نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
      0 ~ 40  درجة مئوية
      متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
      50,000  ساعة (ساعات)
      نطاق درجة الحرارة (التخزين)
      -20 ~ 60  درجة مئوية
      نطاق الرطوبة (عند التشغيل) [رطوبة نسبية]
      20 ~ 80% رطوبة نسبية (من دون تكثيف)
      نطاق الرطوبة (عند التخزين) [رطوبة نسبية]
      5 ~ 95% رطوبة نسبية (من دون تكثيف)

    • تطبيقات الوسائط المتعددة

      تشغيل فيديو USB
      • H.264
      • JPEG
      • MPEG
      • WMV3
      تشغيل صور USB
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      تشغيل صوت USB
      • AAC
      • WMA
      • MPEG
      • HEAAC

    • الملحقات

      الملحقات المضمّنة
      • كبل مع مستشعر بالأشعة تحت الحمراء (1,8 م) (عدد 1)
      • شعار Philips ‏(x1)
      • سلك طاقة التيار المتناوب
      • غطاء مفتاح طاقة التيار المتردد
      • دليل البدء السريع (x1)
      • جهاز تحكّم عن بُعد وبطاريات AAA
      • كبل السلسلة التعاقبية RS232 (عدد 1)
      • غطاء USB وبرغي (عدد 1)
      • أداة تثبيت الأسلاك (x3)

    • متفرقات

      لغات العرض على الشاشة
      • العربية
      • الإنكليزية
      • الفرنسية
      • الألمانية
      • الإيطالية
      • اليابانية
      • التلميع
      • الروسية
      • الأسبانية
      • الصينية المبسطة
      • التركية
      • الصينية التقليدية
      الضمان
      ضمان لمدة 3 سنوات
      الموافقات التنظيمية
      • CE
      • FCC، الفئة أ
      • CB
      • BSMI
      • VCCI
      • وحدة الاتصال
      • ETL
      • EMF
      • PSB

