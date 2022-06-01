مصطلحات البحث

AR
EN
  • تدفق مياه قوي تدفق مياه قوي تدفق مياه قوي

    Philips Sonicare F1 Standard nozzle فوهة جهاز غسل الفم

    HX3042/00

    تدفق مياه قوي

    استخدم الفوهة العادية للتنظيف المنتظم. تستخدم تدفقًا واحدًا من المياه لإزالة البقايا والتنظيف بعناية بين أسنانك.

    إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Sonicare F1 Standard nozzle فوهة جهاز غسل الفم

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل فوهات Power Flosser

    تدفق مياه قوي

    لتنظيف منتظم

    • فوهتان
    فوهة F1 Standard لتنظيف منتظم

    فوهة F1 Standard لتنظيف منتظم

    استخدم الفوهة العادية للتنظيف المنتظم. تستخدم تدفقًا واحدًا من المياه لإزالة البقايا والتنظيف بعناية بين أسنانك.

    يضمن الرأس التوجيهي الوضع في المكان المناسب

    يضمن الرأس التوجيهي الوضع في المكان المناسب

    تسهّل الفوهة الرفيعة الزاوية ورأس التوجيه عملية العثور على الموضع الصحيح. قم بوضع رأس الفوهة فوق اللثة مباشرة واضغط برفق ليحتك رأس الفوهة باللثة والأسنان وقم بالتمرير من سن إلى آخر.

    المواصفات التقنية

    • التوافق

      متوافق مع
      أي Power Flosser من Philips Sonicare

    • سهولة الاستخدام

      ملحق الفوهة
      تثبيت سهل للتشغيل وإيقاف التشغيل
      استبدال الفوهة
      • كل ستة أشهر
      • للحفاظ على النظافة

    • العناصر المضمنة

      فوهة F1 Standard
      2

    ما محتويات الصندوق؟

    العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

    • فوهة عادية
    Badge-D2C

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

    المنتجات المقترحة

    المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

    الآراء

    كن أول من يراجع هذا البند

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. كل الحقوق محفوظة.

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.