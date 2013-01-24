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Philips Sonicare For Kids

فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

HX6311/07
Sonicare
التصنيف الإجمالي / 5
Sonicare
  • تحسّن طاقة الاهتزازات الصوتية تنظيف أسنان طفلك اليومي تحسّن طاقة الاهتزازات الصوتية تنظيف أسنان طفلك اليومي تحسّن طاقة الاهتزازات الصوتية تنظيف أسنان طفلك اليومي
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    Philips Sonicare For Kids فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

    HX6311/07
    التصنيف الإجمالي / 5

    تحسّن طاقة الاهتزازات الصوتية تنظيف أسنان طفلك اليومي

    إن Sonicare For Kids من Philips هي فرشاة أسنان كهربائية للأطفال بعمر 7 سنوات وما فوق. تسمح هذه الفرشاة بإزالة البلاك إلى أقصى حد، وتأتي مزوّدة بتقنية الاهتزازات الصوتية ومع ملصقات قابلة للتخصيص وأدوات تعليمية للمساعدة على جعل عملية تنظيف الأسنان بطريقة صحيحة مسلية لمدى الحياة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Sonicare For Kids فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

    تحسّن طاقة الاهتزازات الصوتية تنظيف أسنان طفلك اليومي

    إن Sonicare For Kids من Philips هي فرشاة أسنان كهربائية للأطفال بعمر 7 سنوات وما فوق. تسمح هذه الفرشاة بإزالة البلاك إلى أقصى حد، وتأتي مزوّدة بتقنية الاهتزازات الصوتية ومع ملصقات قابلة للتخصيص وأدوات تعليمية للمساعدة على جعل عملية تنظيف الأسنان بطريقة صحيحة مسلية لمدى الحياة. إكتشف كلّ المميزات

    تحسّن طاقة الاهتزازات الصوتية تنظيف أسنان طفلك اليومي

    إن Sonicare For Kids من Philips هي فرشاة أسنان كهربائية للأطفال بعمر 7 سنوات وما فوق. تسمح هذه الفرشاة بإزالة البلاك إلى أقصى حد، وتأتي مزوّدة بتقنية الاهتزازات الصوتية ومع ملصقات قابلة للتخصيص وأدوات تعليمية للمساعدة على جعل عملية تنظيف الأسنان بطريقة صحيحة مسلية لمدى الحياة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Sonicare For Kids فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

    تحسّن طاقة الاهتزازات الصوتية تنظيف أسنان طفلك اليومي

    إن Sonicare For Kids من Philips هي فرشاة أسنان كهربائية للأطفال بعمر 7 سنوات وما فوق. تسمح هذه الفرشاة بإزالة البلاك إلى أقصى حد، وتأتي مزوّدة بتقنية الاهتزازات الصوتية ومع ملصقات قابلة للتخصيص وأدوات تعليمية للمساعدة على جعل عملية تنظيف الأسنان بطريقة صحيحة مسلية لمدى الحياة. إكتشف كلّ المميزات

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      تحسّن طاقة الاهتزازات الصوتية تنظيف أسنان طفلك اليومي

      فرشاة أسنان كهربائية للأطفال

      • إعدادان
      • رأس فرشاة واحد
      • 8 ملصقات
      يتوفر رأسا فرشاة بمقاسين

      يتوفر رأسا فرشاة بمقاسين

      تشتمل فرشاة الأسنان الكهربائية Sonicare من Philips هذه على رأسان فرشاة بمقاسين مصممين خصيصًا لتنظيف الأسنان بلطف وحمايتها في مراحل النمو

      يساعد KidTimer في زيادة وقت التنظيف بالفرشاة

      يساعد KidTimer في زيادة وقت التنظيف بالفرشاة

      لمساعدة الأطفال على تنظيف أسنانهم يوميًا بطريقة صحيحة وبسهولة تزيد فرشاة الأسنان الكهربائية هذه وقت تنظيف الأسنان تدريجيًا لمدة 90 يومًا حتى بلوغ مدة دقيقتين التي يوصي بها أطباء الأسنان بهدف ترسيخ العادات الصحية بشكل طبيعي.

      إعدادان للطاقة مناسبان للأطفال للتنظيف برفق وفعالية

      إعدادان للطاقة مناسبان للأطفال للتنظيف برفق وفعالية

      مع وضعَي الطاقة المناسبّين للأطفال، توفر فرشاة الأسنان الكهربائية هذه طريقة التنظيف الصحيحة لمختلف الأعمار، من خلال الوضع المنخفض للأطفال الأصغر سنًا والوضع العالي للأطفال الأكبر سنًا.

      ملصقات K3 مسلية وقابلة للتبديل لإضافة لمسة شخصية

      ملصقات K3 مسلية وقابلة للتبديل لإضافة لمسة شخصية

      تسمح للأطفال بإضافة لمستهم الفريدة إلى كل فرشاة.

      لإزالة كمية أكبر من اللُويحة السنية مقارنةً بفرشاة أسنان يدوية للأطفال

      لإزالة كمية أكبر من اللُويحة السنية مقارنةً بفرشاة أسنان يدوية للأطفال

      تزيل فرشاة Sonicare للأطفال من Philips ما يصل إلى 75% من اللُويحة السنية مقارنةً بفرشاة الأسنان اليدوية*

      تصميم ذو مقابض متعددة للآباء والأطفال

      تصميم ذو مقابض متعددة للآباء والأطفال

      تصميم مريح لمساعدة الأطفال على تنظيف أسنانهم بمفردهم

      إجراء التنظيف الديناميكي لفرشاة Sonicare يدفع السائل بين الأسنان

      إجراء التنظيف الديناميكي لفرشاة Sonicare يدفع السائل بين الأسنان

      تتميّز بإجراء فريد وديناميكي للوصول بلطف وفعالية إلى الأماكن العميقة بين الأسنان والتي تمتدّ على طول خط اللثة.

      يفضلها أطباء الأسنان لأطفالهم

      يفضلها أطباء الأسنان لأطفالهم

      يفضل 91% من أطباء الأسنان فرشاة Sonicare For Kids من Philips لأولادهم**

      رأس فرشاة مطاطي مصمم لحماية أسنان الصغار

      رأس فرشاة مطاطي مصمم لحماية أسنان الصغار

      تم تصميم رأس الفرشاة المطاطي في فرشاة الأسنان الكهربائية هذه للمساعدة على حماية الأسنان في طور النمو

      شكل مانع للانزلاق

      شكل مانع للانزلاق

      يتيح تصميم المقبض المتين للأطفال تخزين الفرشاة في الوضع الرأسي، إلى جانب وضع معجون الأسنان أثناء الإمساك بالفرشاة في الوضع الأفقي.

      المواصفات التقنية

      • الأوضاع

        إعدادات الطاقة
        2

      • العناصر المرفقة

        المقابض
        1 Sonicare للأطفال
        رؤوس الفرشاة
        1 Sonicare للأطفال قياسي
        الشاحن
        1
        الملصقات
        • 8 ملصقات للتخصيص
        • ملصقان إضافيان

      • التصميم واللون الخارجي

        اللون
        أزرق مخضرّ

      • أداء التنظيف

        السرعة
        تنظيف لغاية 62000 حركة/ الدقيقة
        Performance
        فعالية أكثر بنسبة 75%*
        الفوائد الصحية
        من أجل عادات صحية للعناية بصحة الفم
        موقت
        KidTimer وQuadpacer

      • سهولة الاستعمال

        نظام رؤوس الفرشاة
        رؤوس فرشاة سهلة التثبيت
        وقت تنظيف الأسنان
        ما يصل إلى 3 أسابيع**
        مؤشر مستوى البطارية
        يشير الضوء إلى حالة البطارية
        مقبض
        • تصميم مريح
        • مقبض مطاطي لسهولة الإمساك
        شاشة عرض
        شاشة مضيئة

      • المواصفات التقنية

        البطارية
        قابلة للشحن
        نوع البطارية
        ليثيوم أيون
        فترة التشغيل (فارغة إلى ممتلئة)
        ما يصل إلى 3 أسابيع**

      • الطاقة

        فولتية
        100-240 فولت

      • الخدمة

        الكفالة
        ضمان محدود لمدة سنتين

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          • فرشاة Sonicare من Philips في استطلاع رأي في المنزل لأطباء الأسنان الأمريكيين الذين لديهم أطفالاً تتراوح أعمارهم ما بين 4 و10 سنوات
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