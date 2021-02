فلتر الماء AquaClean

يضمن لك فلتر الماء AquaClean الحائز على براءة اختراع، ماءً صحياً ونقياً دون أي شوائب، ما يعني عدم الاضطرار إلى إزالة الترسبات الكلسية من آلة القهوة الأوتوماتيكية بالكامل لتحضير ما يصل إلى 5,000 كوب*. وإضافة إلى ذلك، وبفضل الماء المفلتر، يمكنك تحضير النوعية الأفضل من القهوة.



*With 8 filter changes. Change interval depends on beverage selection and number of rinsing and cleaning processes.