HD2151/56
حضّر الوجبات في المنزل بدون عناء بفضل جهاز الطهو بالضغط المتكامل الذي نقدّمه، والذي يتضمّن 35 برنامج طهي معدّ مسبقًا و 18 برنامج حماية للسلامة لتجربة طهي آمنة وسهلة.
*يُطهى لحم البقر في 30 دقيقة من مرحلة التسخين حتى تحرير الضغط، مقارنةً بـ 60 دقيقة عند طهيه على سطح الفرن.
**ينطبق فقط على الأسواق التي تتوفر فيها تطبيق NutriU.
طهو اللحم في غضون 30 دقيقة، بدءًا من الإحماء ووصولاً إلى تحرير كل الضغط، مقارنة بـ 60 دقيقة باستخدام جهاز طهو الطعام على سطح الفرن
يقدم جهاز الطهو المتكامل من السلسلة 3000 من Philips تجربة طهي سريعة بالضغط، من اللحم البقري إلى البودينغ ومن الحساء إلى اليخنة. ويوفر تحريرًا تلقائيًا للضغط في 7 دقائق فقط، أي أسرع بنسبة 50% من الطهي على الموقد.*
طهو اللحم في غضون 30 دقيقة، بدءًا من الإحماء ووصولاً إلى تحرير كل الضغط، مقارنة بـ 60 دقيقة باستخدام جهاز طهو الطعام على سطح الفرن
*اختبار قوة القص وارنر براتزلر (WBSF) وخسارة الرطوبة في اللحم والدجاج، مقارنة بجهاز طهو الطعام المتكامل من السلسلة 3000 من Philips وطهو الطعام على سطح الفرن.
حضِّر وجبات ألذ مع نظام التحكم في التذوق الذي نقدّمه - يساعد نظام التحكّم بالمذاق في الحفاظ على اللحم أطرى بنسبة 22%* وأغنى بالعصارة بسنبة 42%*.*
*اختبار قوة القص وارنر براتزلر (WBSF) وخسارة الرطوبة في اللحم والدجاج، مقارنة بجهاز طهو الطعام المتكامل من السلسلة 3000 من Philips وطهو الطعام على سطح الفرن.
رحّب بخبير الطهو الذي يقدم لك الكثير من الإلهام للوصفات الشهية. ودع تطبيق NutriU يساعدك في الاختيار وتقديم الإرشادات لتصبح طباخًا أفضل.
يناسب التصميم صغير الحجم المطابخ المعاصرة بالإضافة إلى واجهة المستخدم المخصصة التي توفر راحة إضافية في المعالجة.
يتيح لك جهاز الطهو المتكامل HD2151/56 من Philips بواجهة المستخدم السهلة تحضير الوجبات بكل سهولة.تتضمّن العلبة ملعقة ثلاثة بواحد وكوب قياس.
*متوفر في أسواق محددة
يتيح لك تطبيق NutriU الانضمام إلى مجتمع* من الطهاة حول العالم لمشاركة النصائح والإرشادات. بالإضافة إلى مناقشة وصفات ومقالات NutriU مع مستخدمين آخرين. يمكنك التواصل مع طهاة شغوفين آخرين، أو مشاركة طرق جديدة للطهي، أو ببساطة الاطلاع على ما تطبخه عائلتك وأصدقائك.
*متوفر في أسواق محددة
تبلغ سعة جهاز الطهو المتكامل 5 لتر، مما يجعله مثاليًا لتخضير وجبة تشبع جميع أفراد العائلة.
يتضمن جهاز الطهو المتكامل من Philips ملعقة ثلاثة بواحد وكوب قياس.
يقدم جهاز الطهو المتكامل من السلسلة 3000 من Philips تجربة طهي سريعة بالضغط، من اللحم البقري إلى البودينغ ومن الحساء إلى اليخنة. ويوفر تحريرًا تلقائيًا للضغط في 7 دقائق فقط، أي أسرع بنسبة 50% من الطهي على الموقد. *
* يُطهى لحم البقر في 30 دقيقة من مرحلة التسخين حتى تحرير الضغط، مقارنةً بـ 60 دقيقة عند طهيه على سطح الفرن.
يوفر جهاز الطهو المتكامل من Philips 35 برنامجًا للطهي معد مسبقًا لخيارات متنوعة لوجبات الطعام بلمسة زر واحدة بالإضافة إلى خيار ثلاثة برامج طهي مخصصة لطهي أطباقك المفضلة.
يعد NutriU بمثابة مساعدك الماهر في المطبخ، حيث يدعمك في تجربة الطهي بأكملها حتى تتمكن من تحقيق نتائج مضمونة بثقة. استقِ الإلهام من مئات الوصفات، وحضرها بالمكونات المحددة واتيع الإرشادات خطوة بخطوة لتصبح طباخًا أفضل.
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