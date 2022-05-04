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جهاز طهو الطعام بالبخار والهواء NX0690

جهاز طهو الطعام المتكامل

أفضل مذاق بأقل جهد

جهاز الطهو المتكامل HD2151

جهاز الطهو المتكامل من السلسلة 3000 من Philips، حضِّر وصفات مذهلة بثلاثين دقيقة.


HD2151/56

تقنية تحرير الضغط السريع، توفّر تحريرًا تلقائيًا للضغط بسبع دقائق فقط

نظام التحكّم بالمذاق لمذاق أفضل

تطبيق NutriU الحصري: الكثير من الوصفات** ونصائح الطبخ لإلهامك

طهي سهل، بفضل التدفق السهل لواجهة المستخدم مع التوجيه المفصّل

سعة كبيرة تبلغ 5 لتر مثالية لتحضير وجبة لجميع أفراد الأسرة

حضّر الوجبات في المنزل بدون عناء بفضل جهاز الطهو بالضغط المتكامل الذي نقدّمه، والذي يتضمّن 35 برنامج طهي معدّ مسبقًا و 18 برنامج حماية للسلامة لتجربة طهي آمنة وسهلة.

*يُطهى لحم البقر في 30 دقيقة من مرحلة التسخين حتى تحرير الضغط، مقارنةً بـ 60 دقيقة عند طهيه على سطح الفرن.
**ينطبق فقط على الأسواق التي تتوفر فيها تطبيق NutriU.

جائزة تصميم المنتج IF للعام 2022

تحرير الضغط السريع


يقدم جهاز الطهو المتكامل من السلسلة 3000 من Philips تجربة طهي سريعة بالضغط، من اللحم البقري إلى البودينغ ومن الحساء إلى اليخنة. ويوفر تحريرًا تلقائيًا للضغط في 7 دقائق فقط، أي أسرع بنسبة 50% من الطهي على الموقد.*

 

طهو اللحم في غضون 30 دقيقة، بدءًا من الإحماء ووصولاً إلى تحرير كل الضغط، مقارنة بـ 60 دقيقة باستخدام جهاز طهو الطعام على سطح الفرن

نظام التحكّم بالمذاق

نظام التحكّم بالمذاق لمذاق أفضل


حضِّر وجبات ألذ مع نظام التحكم في التذوق الذي نقدّمه - يساعد نظام التحكّم بالمذاق في الحفاظ على اللحم أطرى بنسبة 22%* وأغنى بالعصارة بسنبة 42%*.*
 

*اختبار قوة القص وارنر براتزلر (WBSF) وخسارة الرطوبة في اللحم والدجاج، مقارنة بجهاز طهو الطعام المتكامل من السلسلة 3000 من Philips وطهو الطعام على سطح الفرن.

تطبيق NutriU

NutriU - دليلك السريع للوجبات اليومية


رحّب بخبير الطهو الذي يقدم لك الكثير من الإلهام للوصفات الشهية. ودع تطبيق NutriU يساعدك في الاختيار وتقديم الإرشادات لتصبح طباخًا أفضل.

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واجهة مستخدم عملية

تصميم عصري - جائزة تصميم المنتج iF


يناسب التصميم صغير الحجم المطابخ المعاصرة بالإضافة إلى واجهة المستخدم المخصصة التي توفر راحة إضافية في المعالجة.

سعة 5 لتر

المزيد عن جهاز الطهو المتكامل من Philips

 

  • سعة كبيرة تبلغ 5 لتر - مثالية لتحضير وجبة لجميع أفراد الأسرة
  • برامج الطهي المعدة مسبقًا-استمتع بأكثر من 35 خيارًا من خيارات القائمة المحددة مسبقًا بلمسة زر واحدة
  • يتيح لك نظام قفل الأطفال المدمج إمكانية إعداد الوجباتعندما تكون أسرتك في الجوار
  • 3 برامج طهي مخصصة -حضِّر أطباقك المفضلة بلمسة واحدة باستخدام My Favorite
  • صلصة بقوام أسمك للحصول على ملمس ونكهة أفضل - وظيفة الغليان عالية القوة تجعل أطباقك أكثر سماكة وغنى وتحافظ على النكهة
  • تتيح لك وظيفة إضافة المكونات إضفاء النكهات أثناء الطهي

مشاهدة آلية عمل جهاز الطهو المتكامل

صورة مصغرة لفيديو جهاز الطهو المتكامل من Philips، فيديو المنتج

آراء الآخرين عن جهاز الطهو المتكامل من Philips

هل أنت مستعدّ لشراء جهاز الطهو المتكامل من Philips؟

جهاز الطهو المتكامل من Philips

يتيح لك جهاز الطهو المتكامل HD2151/56 من Philips بواجهة المستخدم السهلة تحضير الوجبات بكل سهولة.تتضمّن العلبة ملعقة ثلاثة بواحد وكوب قياس.

التخصيص عبر تطبيق NutriU

اكتشف الوصفات الصحية والمغذية واستقِ الإلهام مع تطبيق NutriU، مساعدك الافتراضي للطهي

أكثر من 500 وضفة ونصيحة وتوصيات مخصصة

إلهام يومي لاكتشاف وصفات شهية

إرشادات مفصّلة لصقل مهاراتك في الطهي

متجر App store
متجر Google
رمز QR لتطبيق NutriU
شاشات تطبيق NutriU

انضمّ إلى عائلة جهاز الطهو المتكامل


يتيح لك تطبيق NutriU الانضمام إلى مجتمع* من الطهاة حول العالم لمشاركة النصائح والإرشادات. بالإضافة إلى مناقشة وصفات ومقالات NutriU مع مستخدمين آخرين. يمكنك التواصل مع طهاة شغوفين آخرين، أو مشاركة طرق جديدة للطهي، أو ببساطة الاطلاع على ما تطبخه عائلتك وأصدقائك.

 

*متوفر في أسواق محددة

مجتمع مستخدمي NutriU

اللأسئلة الأكثر تداولاً

كم تبلغ سعة الجهاز؟

تبلغ سعة جهاز الطهو المتكامل 5 لتر، مما يجعله مثاليًا لتخضير وجبة تشبع جميع أفراد العائلة.

هل يشمل جهاز الطهو المتكامل ملحقات؟

يتضمن جهاز الطهو المتكامل من Philips ملعقة ثلاثة بواحد وكوب قياس.

ماذا يمكنك التحضير باستخدام جهاز الطهو المتكامل؟

يقدم جهاز الطهو المتكامل من السلسلة 3000 من Philips تجربة طهي سريعة بالضغط، من اللحم البقري إلى البودينغ ومن الحساء إلى اليخنة. ويوفر تحريرًا تلقائيًا للضغط في 7 دقائق فقط، أي أسرع بنسبة 50% من الطهي على الموقد. *


* يُطهى لحم البقر في 30 دقيقة من مرحلة التسخين حتى تحرير الضغط، مقارنةً بـ 60 دقيقة عند طهيه على سطح الفرن.

كم طريقة طهي يقدم جهاز الطهو المتكامل؟

يوفر جهاز الطهو المتكامل من Philips 35 برنامجًا للطهي معد مسبقًا لخيارات متنوعة لوجبات الطعام بلمسة زر واحدة بالإضافة إلى خيار ثلاثة برامج طهي مخصصة لطهي أطباقك المفضلة.

ما فائدة استخدام تطبيق NutriU؟

يعد NutriU بمثابة مساعدك الماهر في المطبخ، حيث يدعمك في تجربة الطهي بأكملها حتى تتمكن من تحقيق نتائج مضمونة بثقة. استقِ الإلهام من مئات الوصفات، وحضرها بالمكونات المحددة واتيع الإرشادات خطوة بخطوة لتصبح طباخًا أفضل.

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