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المكنسة اللاسلكية AquaTrio سلسلة 9000 من Philips

XW9383/03

حلّ التنظيف الصحي* المتكامل أصبح متوفرًا

مكنسة AquaTrio سلسلة 9000

*الحلّ اللاسلكي الوحيد مع 3 إعدادات (التكنيس فقط، التكنيس والمسح النشط، الحمل باليَد)؛ إزالة أنواع متعددة من الأوساخ من الجهتَين الأمامية والخلفية بما في ذلك الانسكابات، والحرص على نظافة الفُرش باستمرار.

نظام 3 في 1 بأداء متقدم للفوضى والانسكابات في حياتنا اليومية المعاصرة

التكنيس والمسح

التكنيس والمسح جيدًا في وقت واحد


تقوم فوهة AquaSpin بالتكنيس والتنظيف الرطب النشط للأرضيات الصلبة لإزالة ما يصل إلى 99,9% من البكتيريا بفعالية*،وعلى دفعة واحدة.

 ويضمن التدفق المستمر للمياه النظيفة واثنتين من الفراشي القوية الناعمتَين جدًا والمصنوعتَين من الألياف الدقيقة اللتين تدوران بسرعة عالية جدًا معالجة كل جزء من الأرضية بشكل صحي بالمياه النظيفة فقط.

*تم الاختبار مع البكتيريا العنقودية الذهبية، في إعداد التكنيس والمسح (الإعداد المكثف)، باستخدام المياه فقط.

التكنيس فقط

إعداد التكنيس فقط المتقدم

التقاط ما يصل إلى 98% من الغبار والأوساخ مع كل تمريرة**

وقت التشغيل الطويل/وقت التشغيل في السرعة القصوى: الحد الأقصى: 90 دقيقة***

سهولة استخدام ورؤية استثنائيتان مع وصول عميق، حتى أسفل الأثاث المنخفض

أضواء LED المتواجدة على الفوهة التي تعمل لتسليط الضوء على الأوساخ المخفية التي يصعب اكتشافها أو الخفية سابقًا

**في إعداد التكنيس فقط وعلى الأرضيات الصلبة. اختبار داخلي لالتقاط الأوساخ الخشنة
***90 دقيقة: ينطبق في الوضع العادي، إعداد التكنيس فقط، عند استخدام البطارية الثانية المشمولة.

محمولة باليد

جهاز محمول باليَد قابل للفك لمزيد من الراحة


يمكن بسهولة تحويل إعداد التكنيس فقط من عصا التكنيس الجاف إلى جهاز مريح محمول باليَد لتنظيف المفروشات والرفوف وأسطح الطاولات بسهولة. وقد يكون مفيدًا بشكل خاص للمناطق التي يصعب الوصول إليها واللمسات الأخيرة السهلة في كل أرجاء منزلك وفي سيارتك.

كنس وامسح جيدًا في وقت واحد

المكنسة اللاسلكية AquaTrio سلسلة 9000 من Philips
تقنية فرشاة الدوران عالية السرعة الحاصلة على براءة اختراع

تقنية فرشاة الدوران عالية السرعة الحاصلة على براءة اختراع مع تدفق مستمر للمياه النظيفة لتفعيل الفُرش القوية الذاتية التنظيف.

AquaSpin

تقوم فوهة AquaSpin بالتكنيس والتنظيف الرطب النشط للأرضيات الصلبة بفعالية لإزالة ما يصل إلى 99,9% من البكتيريا*، وعلى دفعة واحدة.

إظهار الكل
تدفق مستمر للمياه النظيفة

تدفق مستمر للمياه النظيفة من خزان مخصص للمياه النظيفة على الأرض والتقاطها على الفور مرة أخرى من قبل فرشاتَي طاقة. لن تحتاج أبدًا إلى جرّ دلو ثقيل للتمسيح أو استخدام مياه التنظيف المتسخة مرة أخرى!

نظام نشر المياه (Aqua)

نظام نشر المياه (Aqua) يعمل فورًا على حجز المياه المتسخة ويمكن تفريغه من دون الحاجة إلى لمس مياه التمسيح المتسخة.

مكنسة AquaTrio سلسلة 9000 3 في 1

مرونة استثنائية  موفرة عن طريق المكنسة اللاسلكية المحمولة باليَد 3 في 1: بدّل بسهولة ما بين إعداد التكنيس والمسح إلى إعداد التكنيس فقط.

فوهة بضوء LED

الإعداد المخصص للتكنيس فقط مع ضوء LED لالتقاط دقيق وقوي لما يصل إلى 98% من الغبار والأوساخ، مع كل تمريرة.

تخزين موفّر للمساحة

محطة ما بعد التنظيف والتخزين الموفّرة للمساحة لتخزين النظام بأكمله بشكل مرتّب وتوفير تنظيف ذاتي تلقائي للجهاز والفُرش القوية الخاصة به

شاشة LCD الرقمية

ترشدك شاشة LCD الرقمية الذكية من خلال تزويدك بكل المعلومات التي تحتاج إليها في أثناء التنظيف وبعده.

لا مزيد من الفوضى

نظف كل شيء

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*متوفرة فقط مع الطراز XW9385.

المكنسة الكهربائية اللاسلكية الوحيدة للتنظيف الرطب والجاف مع فرشاتَين تعملان بسرعة عالية، نظيفتَين باستمرار وحاصلتَين على براءة اختراع.

الآراء

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مكنسة AquaTrio سلسلة 9000 من Philips

الآراء

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الأسئلة المتداولة

هل يمكن للجهاز التقاط الأوساخ وشفط الانسكابات في الوقت نفسه؟

تقوم فوهة AquaSpin الفريدة من نوعها بتكنيس الأرضيات الصلبة وتنظيفها بشكل رطب في الوقت نفسه، حيث تلتقط كل أنواع الأوساخ، بما في ذلك السوائل، وتعالج البقع بشكل فعال لإزالة ما يصل إلى 99,9% من البكتيريا* وعلى دفعة واحدة. تعمل تقنية التنظيف الرطب ذات الفُرش المزدوجة عند كل من الجزء الأمامي والخلفي للفوهة لجعل كل تمريرة فعالة، وتقوم بإلتقاط الأوساخ من كلا الجانبين.
*تم الاختبار مع البكتيريا العنقودية الذهبية، في إعداد التكنيس والمسح (الإعداد المكثف)، باستخدام المياه فقط

هل يجب استخدام التكنيس الجاف أولاً قبل التنظيف الرطب؟

يمكنك الجهاز من تكنيس ومسح الأرضيات الصلبة في وقت واحد باستخدام إعداد التكنيس والمسح، حيث تقوم الفوهة بالتكنيس والتنظيف الرطب لالتقاط كل أنواع الأوساخ، بما في ذلك السوائل والبقع. ما من حاجة إلى التكنيس قبل ذلك! إذا كانت الأرضيات الصلبة لا تحتاج إلى مسح، فاستخدم ببساطة إعداد التكنيس فقط الذي يتميز بأضواء LED وتقنية PowerCyclone 12 لالتقاط الأوساخ الدقيقة والقوية.

ما هي أنواع الأرضيات المناسبة للجهاز؟

تُعد المكنسة اللاسلكية AquaTrio السلسلة 9000 من Philips للتنظيف الرطب والجاف نظام 3 في 1 بأداء متقدم. تم تصميم المكنسة لمعالجة الفوضى والانسكابات في حياتنا اليومية المعاصرة ولتوفير تنظيف كامل وصحي في كل أرجاء المنزل وعلى أنواع مختلفة من الأرضيات*.

  1. إعداد التكنيس والمسح لتكنيس الأرضيات الصلبة وتنظيفها بشكل رطب ونشط في الوقت نفسه باستخدام فوهة AquaSpin الفريدة مع اثنتين من الفراشي القوية.

  2. إعداد التكنيس فقط المتقدم مصمم للتنظيف الدقيق من دون استخدام المياه. غيّر النظام بسهولة إلى إعداد التكنيس فقط لإزالة الأوساخ عن كل الأرضيات الصلبة والناعمة مثل السجاد والبسط.

  3. جهاز محمول باليَد قابل للفك مثالي لتنظيف المفروشات والرفوف وأسطح الطاولات بسهولة، بالإضافة إلى اللمسات النهائية السريعة أو تنظيف السيارة بشكل مثالي.

*الأرضيات الخشبية: مناسبة للأرضيات التي لا تمتص السوائل فقط

هل يمكنني استخدام المكنسة اللاسلكية AquaTrio من Philips على الأرضيات الحساسة؟

إذا كنت تقوم بتنظّيف الأرضيات الصلبة حاليًا بشكل منتظم باستخدام ممسحة رطبة من دون أي مشاكل، فإن المكنسة اللاسلكية AquaTrio من Philips ستفي بالغرض أيضًا. يتضمن إعداد التكنيس والمسح الفُرش المصنوعة من الألياف الدقيقة لإزالة الأوساخ والبقع والانسكابات بشكل فعال ولطيف أيضًا. إذا كنت غير متأكد مما إذا تمت معالجة الأرضية لجعلها مقاومة للمياه، فيرجى مراجعة الشركة المصنعة لمعرفة ما إذا كان بإمكانك استخدام المياه لتنظيفها.

هل يمكنني استخدام سائل تنظيف الأرضيات مع المكنسة اللاسلكية AquaTrio من Philips؟

يتمتع خزان المياه النظيفة بسعة 450 مل، وبالتالي لن تحتاج إلا إلى إضافة بضع قطرات (10 مل لكل استخدام) فقط من سائل تنظيف الأرضيات إلى المياه.

كيف أقوم بتخزين المكنسة اللاسلكية AquaTrio من Philips وما هو حجمها عند التخزين؟

يمكن تخزين المكنسة اللاسلكية AquaTrio من السلسلة 9000 من Philips للتنظيف الرطب والجاف في محطة التخزين وما بعد التنظيف بشكل مناسب بحيث تكون دائمًا نظيفة ومشحونة وجاهزة لجلسة التنظيف التالية.

الأبعاد: 
- قاعدة التخزين وما بعد التنظيف = 48 (طول) × 34,5 (عرض) × 52 (ارتفاع) سم 
- إعداد التكنيس والمسح = 25 (طول) × 27 (عرض) × 114 (ارتفاع) سم 
- إعداد التكنيس فقط = 30 (طول) × 26 (عرض) × 118 (ارتفاع) سم

هل يمكنني استخدام إعداد التكنيس والمسح على السجاد والبسط أيضًا؟

على السجاد والبسط، استخدم إعداد التكنيس المتقدم فقط. لا تستخدم إعداد التكنيس والمسح، إذ إنه يتضمن فوهة AquaSpin المناسبة فقط للأرضيات الصلبة.

ما مدى ثقل المكنسة اللاسلكية AquaTrio من Philips للتنظيف الجاف والرطب؟

إذا استخدمت مكنسة كهربائية عادية وممسحة تقليدية من قبل، فستعتاد بسرعة كبيرة على استبدال كلتيهما بالمكنسة الكهربائية اللاسلكية للتنظيف الجاف والرطب. يزن الجهاز 4 كجم فقط، على عكس معظم المكانس الكهربائية مع كيس التي قد تزن أكثر من 5 كجم. ستستمتع أيضًا بعدم وجود دلو ثقيل للتمسيح وعدم اتخاذ وضعيات صعبة قد تسبب لك مشاكل صحية أثناء المسح! بفضل السهولة الاستثنائية لاستخدام الجهاز وتصميم الفوهة، ستنزلق المكنسة على أرضياتك بسهولة من دون الحاجة إلى رفعها. بالإضافة إلى ذلك، تقلل المكنسة من الجهد المستخدم في التنظيف بشكل عام، إذ لا توجد حاجة إلى المسح أولاً والتكنيس بعد ذلك، بما أن المكنسة اللاسلكية AquaTrio من Philips تقوم بالمهمتَين كلتيهما في وقت واحد.

- إعداد التكنيس والمسح = 4,2 كجم
- إعداد التكنيس فقط = 3 كجم

هل وقت التشغيل طويل بما يكفي لتنظيف المنزل بأكمله؟

تضمّ المكنسة اللاسلكية AquaTrio من Philips بطارية ليثيوم أيون قوية بقدرة 25,2 فولت تنظف لمدة تصل إلى 45 دقيقة** وعلى دفعة واحدة. يمكن لعملية شحن واحدة كاملة للبطارية أن تغطي ما يصل إلى 185 متر مربع من الأرضية*** خلال جلسة التنظيف.

قم بمضاعفة وقت التشغيل حتى 90 دقيقة** على دفعة واحدة مع البطارية الإضافية (المضمنة في الطراز XW9385/01 أو المباعة بشكل منفصل).
**في الوضع العادي، تم احتساب التغطية في إعداد التكنيس فقط***استنادًا إلى سرعة اختبار 0,5 م/الثانية وفقًا لمعيار IEC

هل من الممكن استبدال البطارية أو شراء حزمة بطارية إضافية؟

نعم، تتضمن المكنسة اللاسلكية AquaTrio من Philips بطارية قابلة للاستبدال. يمكنك مضاعفة وقت تشغيل الجهاز مع حزمة بطارية ليثيون أيون إضافية المتوفرة كملحق (XV1797).

ما هو نوع الصيانة المطلوبة للحفاظ على الأداء الأمثل للجهاز؟

توفّر لك شاشة LCD الذكية الرقمية كل المعلومات التي تحتاجها أثناء وبعد كل جلسة تنظيف. ترشدك الشاشة بواسطة تحديثات مباشرة تتعلق بدعم الصيانة وأوضاع التنظيف وحالة طاقة البطارية والكثير غير ذلك.

محطة ما بعد التنظيف والتخزين
بمجرد اكتمال جلسة التنظيف، ضَع الجهاز على محطة ما بعد التنظيف والتخزين لبدء دورة التنظيف الذاتي الآلية التي تشطف الجهاز والفُرش القوية بالكامل. بمجرد الانتهاء من ذلك، يمكنك تخزين النظام بأكمله بما في ذلك الفُرش القوية معاً بحيث تكون كلها نظيفة وجاهزة للاستخدام التالي.

التنظيف الدائم والتخلص السهل من مياه التنظيف المتسخة
يمكنك إزالة خزان المياه المتسخة لتفريغ محتواه في أي وقت من دون الحاجة إلى لمس مياه التنظيف المتسخة.

استبدال الفلتر والفرشاة
للحفاظ على الأداء الأمثل للجهاز، نوصي باستبدال الفلتر والفُرش القوية كل 6 أشهر.

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