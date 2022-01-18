إذا استخدمت مكنسة كهربائية عادية وممسحة تقليدية من قبل، فستعتاد بسرعة كبيرة على استبدال كلتيهما بالمكنسة الكهربائية اللاسلكية للتنظيف الجاف والرطب. يزن الجهاز 4 كجم فقط، على عكس معظم المكانس الكهربائية مع كيس التي قد تزن أكثر من 5 كجم. ستستمتع أيضًا بعدم وجود دلو ثقيل للتمسيح وعدم اتخاذ وضعيات صعبة قد تسبب لك مشاكل صحية أثناء المسح! بفضل السهولة الاستثنائية لاستخدام الجهاز وتصميم الفوهة، ستنزلق المكنسة على أرضياتك بسهولة من دون الحاجة إلى رفعها. بالإضافة إلى ذلك، تقلل المكنسة من الجهد المستخدم في التنظيف بشكل عام، إذ لا توجد حاجة إلى المسح أولاً والتكنيس بعد ذلك، بما أن المكنسة اللاسلكية AquaTrio من Philips تقوم بالمهمتَين كلتيهما في وقت واحد.



- إعداد التكنيس والمسح = 4,2 كجم

- إعداد التكنيس فقط = 3 كجم

