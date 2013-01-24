بطاطس مقرمشة بالروزماري

SPLIT>تأكدي من تركيب ذراع التحريك في الوعاء ثم اضبطي درجة الحرارة على 250 درجة مئوية. بمجرد أن يتم تسخين الوعاء، أضيفي زيت الزيتون والبطاطس. اطحني أوراق الروزماري أو الزعتر في الهون مع قليل من الملح ثم أضيفيها إلى الوعاء مع الثوم المهروس والفلفل الأسود. اضبطي المؤقت لمدة 70 دقيقة حتى يتحول لون البطاطس إلى الذهبي ولتصبح مقرمشة. اغرفي البطاطس في طبق التقديم وتمتعي بها إلى جانب اللحم البقري المحمر
والخضار الموسمي الرائع
نصيحة: جرب إضافة شرائح البصل الأحمر المقشر أو أنصاف المشروم في منتصف عملية الطهي حتى تمتزج مع البطاطس ولإضفاء مذاق مختلف. يمكن كذلك استخدام أعشاب مختلفة أو حتى قليل من الفلفل الأحمر الحار إذا كنت تفضل الأكلات الحارة.