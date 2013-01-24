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- 14 إعداد طول (1مم - 16مم)
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- 10 إعداد طول (1مم - 16مم)
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- الشعر واللحية والشارب وشعر الأنف والجسم
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- الشعر واللحية والشارب وشعر الأنف والجسم
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- الشعر واللحية والشارب وشعر الأنف
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- اللحية والشارب وشعر الأنف
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- استخدام لاسلكي
- 120 دقيقة / ساعة
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- استخدام لاسلكي
- 80 دقيقة / 16ساعة
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- استخدام لاسلكي
- 70 دقيقة / 16ساعة
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- استخدام لاسلكي
- 60 دقيقة / 16ساعة
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- أمشاط للحية الطويلة، أمشاط للحية الخفيفة، أمشاط للشعر، أمشاط لشعر الجسم، وحقيبة تخزين
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- أمشاط للحية الطويلة، أمشاط للحية الخفيفة، أمشاط للشعر، أمشاط لشعر الجسم، وحقيبة تخزين
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- أمشاط للحية الطويلة، أمشاط للحية الخفيفة، أمشاط للشعر، وحقيبة تخزين
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- أمشاط للحية الطويلة، أمشاط للحية الخفيفة، أمشاط للشعر، وحقيبة تخزين