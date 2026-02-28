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شاشة LCD مع SmartControl Lite

273V5LHAB/89

صور LED رائعة بألوان زاهية

استمتع بصور LED زاهية على شاشة Philips الكبيرة هذه، فقد تم تزويدها بميزة HDMI وبمكبرات صوت استيريو وهي تُعدّ خيارًا رائعًا!

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مع مكبرات صوت استيريو

صور LED رائعة بألوان زاهية

  • V Line

  • 27 بوصة (68,6 سم)

تصميم صغير الحجم لا يحتل مساحة كبيرة

توفر دعامة التثبيت VESA المرونة

شاشة بدقة Full HD بنسبة عرض إلى ارتفاع 16:9 لأفضل تجربة مشاهدة

تتمتّع الشاشة بدقة Full HD بدقة الشاشة العريضة التي تبلغ 1920 x‏ 1080p. وهي أعلى دقة يمكن أن تقدّمها مصادر دقة HD لتوفير أفضل جودة صور. فهي قابلة للتكيّف تمامًا مع التغييرات المستقبلية، كونها تدعم إشارات بدقة 1080p من كل المصادر، بما فيها الأجهزة المزوّدة بتقنية Blu-ray ووحدات التحكم بالألعاب المتطورة بدقة HD. فقد تمت ترقية معالجة الإشارات بشكل شامل وكبير لدعم مستوى أعلى من جودة الإشارات والدقة. وهي تنتج صورًا متقدّمة وخالية من الوميض بسطوع وألوان استثنائية.

المواصفات التقنية

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