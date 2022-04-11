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  • تصميم مبهر وألوان زاهية تصميم مبهر وألوان زاهية تصميم مبهر وألوان زاهية

    Monitor شاشة بدقة 4K UHD

    27E1N5800E/89

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    تصميم مبهر وألوان زاهية

    ارتقِ بتجربة المشاهدة إلى المستوى التالي للعمل واللعب. تقدّم شاشة IPS بدقة UltraClear 4K ألوانًا دقيقة وإعادة إنتاج للصور من أي زاوية. شاشة مريحة بإطار رفيع مع ميزة إدارة الكبلات، لتحسين مساحة العمل لديك بشكل أنيق.

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    Monitor شاشة بدقة 4K UHD

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    تصميم مبهر وألوان زاهية

    • سلسلات 5000
    • 27 بوصة (68,6 سم)
    • 3840‏ × 2160 (4K UHD)
    دقة UltraClear 4K UHD ‏(3840x2160) لتفاصيل دقيقة

    دقة UltraClear 4K UHD ‏(3840x2160) لتفاصيل دقيقة

    تستخدم شاشات Philips هذه لوحات عالية الأداء لتوفير صور واضحة للغاية بدقة 4K UHD ‏(3840 x‏ 2160). سواء أكنت محترفًا متطلبًا وتريد الحصول على صور تفصيلية جدًا لحلول التصميم بمساعدة الحاسوب، باستخدام تطبيقات رسوميات ثلاثية الأبعاد، أم عبقريًا ماليًا يعمل على جداول بيانات كبيرة، فستضمن شاشات Philips أن تجعل صورك ورسوماتك البيانية تنبض بالحياة.

    تقنية IPS ‏LED للعرض العريض لتوفير صور وألوان دقيقة

    تقنية IPS ‏LED للعرض العريض لتوفير صور وألوان دقيقة

    تستخدم شاشات IPS تقنية متطورة تمنحك زوايا عرض عريضة جدًا تبلغ 178/178 درجة، ما يمكّنك من رؤية الشاشة من أي زاوية تقريبًا. فبعكس ألواح TN المعيارية العادية، توفر شاشات IPS صورًا واضحة جدًا مع ألوان زاهية، وهي مناسبة بشكل خاص للصور والأفلام وتصفّح الويب والتطبيقات الاحترافية التي تتطلب دقة في الألوان ومستوى سطوع ثابتًا في كل الأوقات.

    وضع الألعاب SmartImage المحسّن للاعبين

    وضع الألعاب SmartImage المحسّن للاعبين

    تتميّز شاشة Philips الجديدة المخصصة للألعاب بلوحة تحكم محسنة للاعبين، تظهر على الشاشة ويمكن الوصول إليها بسرعة، لتزويدك بخيارات متعددة. فوضع "FPS" (الشخص الأول الذي يطلق النار) يحسّن النسق الداكنة في الألعاب، ما يتيح لك رؤية العناصر المخفية في المناطق الداكنة. أما وضع "Racing" فيعمد إلى تكييف الشاشة إلى أسرع وقت استجابة ومستوى ألوان مرتفع بالإضافة إلى تعديلات الصورة. ويتميّز وضع "RTS" (الإستراتيجية بالوقت الحقيقي) بوضع SmartFrame خاص، يسمح بتمييز مناطق محددة، وإجراء تعديلات على الحجم والصورة. أما ميزتا "Gamer 1" و"Gamer 2" فتتيحان لك حفظ إعداداتك الشخصية المخصصة بالاستناد إلى ألعاب مختلفة، لضمان الحصول على أفضل أداء.

    وضع LowBlue ومشاهدة خالية من الوميض ومريحة للعينين

    وضع LowBlue ومشاهدة خالية من الوميض ومريحة للعينين

    تم تطوير وضع LowBlue والتقنية الخالية من الوميض للحد من إجهاد العين والتعب الناجمَين بشكل عام عن الساعات المطوّلة أمام الشاشة.

    تسمح MultiView بإجراء توصيل ثنائي والمشاهدة في الوقت نفسه

    تسمح MultiView بإجراء توصيل ثنائي والمشاهدة في الوقت نفسه

    وبفضل الدقة العالية جدًا التي تتميّز بها تقنية MultiView من Philips، أصبح بإمكانك الآن اختبار عالم من الاتصالات. إذ تسمح تقنية MultiView بإجراء توصيل ثنائي نشط والمشاهدة لتتمكن من العمل باستخدام أجهزة متعددة مثل الكمبيوتر شخصي والكمبيوتر الدفتري في الوقت نفسه، لإنجاز مهام متعددة ومعقّدة.

    ضبط الإمالة والتدوير والارتفاع للحصول على زاوية مشاهدة مثالية

    ضبط الإمالة والتدوير والارتفاع للحصول على زاوية مشاهدة مثالية

    تقدّم Philips قاعدة الشاشة Ergo الصغيرة السهلة الاستخدام. وهي قاعدة يمكن إمالتها وتدويرها وضبط ارتفاعها، ليتمكّن كل مستخدم من ضبط وضعية الشاشة لأعلى مستوى من الراحة والفعالية أثناء المشاهدة.

    يؤدي تنظيم الكابلات إلى التخفيف من الفوضى الناجمة عنها للحصول على مساحة عمل مرتّبة

    يؤدي تنظيم الكابلات إلى التخفيف من الفوضى الناجمة عنها للحصول على مساحة عمل مرتّبة

    إن إدارة الكبلات عبارة عن تصميم يحافظ على مكان العمل مرتّبًا من خلال تنظيم الكبلات والأسلاك الضرورية لتشغيل جهاز عرض.

    مفتاح تشغيل القائمة بخاصية EasySelect لوصول سريع إلى قائمة الشاشة

    مفتاح تشغيل القائمة بخاصية EasySelect لوصول سريع إلى قائمة الشاشة

    يسمح لك مفتاح تشغيل القائمة بخاصية EasySelect الموجود بشكل خفي بالقيام بتعديلات سريعة وسهلة في إعدادات الشاشة في قائمة العرض على الشاشة.

    SmartContrast لتفاصيل غنية للّون الأسود

    SmartContrast لتفاصيل غنية للّون الأسود

    SmartContrast هي تقنية من Philips تحلل المحتويات التي تعرضها وتعدّل الألوان تلقائيًا وتتحكّم بقوة الإضاءة الخلفية لتعزز التباين بشكل ديناميكي بهدف الحصول على أفضل الصور ومقاطع الفيديو الرقمية، أو أثناء ممارسة الألعاب التي تعرض تدرجات اللون الأسود. عند تحديد وضع التوفير، يتم ضبط التباين والإضاءة الخلفية لعرض مناسب تمامًا لتطبيقات المكتب اليومية المعتادة وللتخفيف من استهلاك الطاقة.

    1,07 مليار لون، لألوان مذهلة وتدرجات دقيقة

    1,07 مليار لون، لألوان مذهلة وتدرجات دقيقة

    تقدّم الشاشة عمق ألوان مذهلاً مع 1,07 مليار لون، وأدق التدرجات، لإعادة ابتكار صور سلسة ودقيقة وزاهية. استمتع بمرئيات دقيقة وشبيهة بالواقع، سواء أكنت تشغّل الألعاب أم تشاهد مقاطع الفيديو أو تعمل على تطبيقات رسوميات دقيقة من حيث اللون.

    وضع EasyRead لتجربة شبيهة بقراءة كتاب

    وضع EasyRead لتجربة شبيهة بقراءة كتاب

    المواصفات التقنية

    • الصورة/الشاشة

      حجم اللوحة
      27 بوصة / 68,6 سم
      نسبة العرض إلى الارتفاع
      16:9
      نوع لوحة LCD
      تقنية IPS
      نوع الإضاءة الخلفية
      نظام W-LED
      دقة البكسل
      0,1554 x ‏0,1554 مم
      السطوع
      350  cd/m²
      ألوان الشاشة
      دعم اللون، 1,07 مليارات لون
      سلسلة الألوان (نموذجية)
      NTSC ‏106,4‏%*، sRGB:‏ 125,7‏%*
      نسبة التباين (نموذجي)
      1000:1
      SmartContrast
      نسبة التباين الديناميكي Mega Infinity DCR
      زمن الاستجابة (النموذجي)
      4 مللي ثانية (رمادي إلى رمادي)*
      زاوية العرض
      • 178 درجة (أفقي) / 178 درجة (عمودي)
      • على معدل تباين > 10
      تحسين الصورة
      ألعاب SmartImage
      الدقة القصوى
      3840‏ × 2160 على 60 هرتز*
      منطقة مشاهدة فعالة
      596,736 (أفقي) x‏ 335,664 (عمودي)
      تردد المسح
      30 - 114 كيلوهرتز (أفقي) / 48 - 75 هرتز (عمودي)
      sRGB
      نعم
      Delta E
      < 2 ‏(sRGB)
      خالية من الوميض
      نعم
      كثافة البكسل
      163,18 بكسل لكل بوصة
      وضع LowBlue
      نعم
      غلاف شاشة العرض
      مقاومة للتوهّج، مستوى الصلابة 3H، غشاوة 25%
      SmartUniformity
      97 ~ 102%
      EasyRead
      نعم

    • إمكانية الاتصال

      إدخال الإشارة
      HDMI 2.0 (عدد 2)، DisplayPort 1.2 (عدد 1)
      إدخال المزامنة
      فصل المزامنة
      الصوت (إدخال/إخراج)
      إخراج الصوت

    • الملاءمة

      توافق التوصيل والتشغيل
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 10 ‏/ 8.1 / 8 / 7
      راحة المستخدم
      • زر التشغيل/إيقاف التشغيل
      • القائمة
      • السطوع
      • الإدخال
      • ألعاب SmartImage
      لغات عرض OSD
      • البرتغالية البرازيلية
      • التشيكية
      • الهولندية
      • الإنكليزية
      • الفنلندية
      • الفرنسية
      • الألمانية
      • اليونانية
      • الهنغارية
      • الإيطالية
      • اليابانية
      • الكورية
      • البولندية
      • البرتغالية
      • الروسية
      • الصينية المبسطة
      • الأسبانية
      • السويدية
      • الصينية التقليدية
      • التركية
      • الأوكرانية
      تسهيلات أخرى
      • قفل Kensington
      • دعامة التثبيت VESA ‏(100x100 مم)
      MultiView
      • وضع صورة في صورة/ صورة بعد صورة (PIP/PBP)
      • جهاز عدد 2

    • الحامل

      ضبط الارتفاع
      130  ملليمترًا
      محوري
      -/+ 90 درجة
      الإمالة
      -5‏/20  درجة

    • الطاقة

      مصدر الإمداد بالطاقة
      • داخليًا
      • 100-240 فولت بتيار متردد، 50-60 هرتز
      وضع إيقاف التشغيل
      0,3 واط (نموذجي)
      وضع التشغيل
      37 واط (نموذجي)
      وضع الاستعداد
      0,5 واط (نموذجي)
      مؤشر LED للطاقة
      • التشغيل - أبيض
      • وضع الاستعداد - أبيض (وميض)

    • الأبعاد

      الغلاف بالملليمتر (عرض x ارتفاع x عمق)
      780 ‏x‏ 525‏ x‏ 186  ملليمترًا
      المنتج بدون الحامل (مم)
      613 x‏ 365‏ x‏ 53  ملليمترًا
      المنتج مع الحامل (الارتفاع الأقصى)
      613 ‏x‏ 510‏ x‏ 212  ملليمترًا

    • الوزن

      المنتج مع الغلاف (كجم)
      10,38  كلغ
      المنتج مع الحامل (كلغ)
      6,30  كلغ
      المنتج بدون الحامل (كجم)
      4,40  كلغ

    • شروط التشغيل

      الارتفاع
      لدى التشغيل: +12000 قدم (3658 م)، لدى عدم التشغيل: +40000 قدم (12192 م)
      نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
      من 0 إلى 40  درجة مئوية
      متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
      50000 ساعة (بدون الإضاءة الخلفية)  ساعة (ساعات)
      الرطوبة النسبية
      20%-80  %
      نطاق درجة الحرارة (التخزين)
      من -20 إلى 60  درجة مئوية

    • الاستدامة

      البيئة والطاقة
      • RoHS
      • خالية من مادة الزئبق
      مادة تغليف قابل لإعادة التدوير
      100  %

    • التوافق والمعايير

      الموافقات التنظيمية
      • CB
      • علامة CE
      • هيئة الاتصالات الفيديرالية، الفئة B
      • ICES-003

    • الحاوية

      اللون
      أسود
      إنهاء
      غير مالس

    Badge-D2C

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    • تنتمي ملكية علامة الكلمة / العلامة التجارية "IPS" وبراءات الاختراع ذات صلة بالتقنيات لمالكيها المعنيين.
    • تعمل الدقة القصوى مع إدخال HDMI أو DP.
    • للحصول على أفضل أداء إخراج، يرجى الحرص دائمًا على أن تكون بطاقة الرسوميات قادرة على تحقيق الدقة القصوى ومعدل التحديث الأقصى لشاشة Philips هذه.
    • تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse
    • نطاق NTSC استنادًا إلى مساحة الألوان CIE1976
    • نطاق sRGB استنادًا إلى CIE 1931
    • قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.
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