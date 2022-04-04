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Gaming Monitor

دقة Full HD، شاشة LCD مقوّسة

322M8CP/89
التصنيف الإجمالي / 5
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    Gaming Monitor دقة Full HD، شاشة LCD مقوّسة

    322M8CP/89
    التصنيف الإجمالي / 5

    عِش اللحظة

    تجمع شاشة momentum المقوّسة هذه من Philips ما بين معدل تحديث يبلغ 240 هرتز وAMD FreeSync Premium. كذلك، تأتي مزوّدة بميزات مخصصة للألعاب لمرئيات شبيهة بالواقع وألعاب من دون تمزّق الصورة وبمعدل تأخير منخفض، مع تزويدك بزوايا مشاهدة عريضة. مثالية للألعاب الأكثر تشويقًا. إكتشف كلّ المميزات

    Gaming Monitor دقة Full HD، شاشة LCD مقوّسة

    عِش اللحظة

    تجمع شاشة momentum المقوّسة هذه من Philips ما بين معدل تحديث يبلغ 240 هرتز وAMD FreeSync Premium. كذلك، تأتي مزوّدة بميزات مخصصة للألعاب لمرئيات شبيهة بالواقع وألعاب من دون تمزّق الصورة وبمعدل تأخير منخفض، مع تزويدك بزوايا مشاهدة عريضة. مثالية للألعاب الأكثر تشويقًا. إكتشف كلّ المميزات

    عِش اللحظة

    تجمع شاشة momentum المقوّسة هذه من Philips ما بين معدل تحديث يبلغ 240 هرتز وAMD FreeSync Premium. كذلك، تأتي مزوّدة بميزات مخصصة للألعاب لمرئيات شبيهة بالواقع وألعاب من دون تمزّق الصورة وبمعدل تأخير منخفض، مع تزويدك بزوايا مشاهدة عريضة. مثالية للألعاب الأكثر تشويقًا. إكتشف كلّ المميزات

    Gaming Monitor دقة Full HD، شاشة LCD مقوّسة

    عِش اللحظة

    تجمع شاشة momentum المقوّسة هذه من Philips ما بين معدل تحديث يبلغ 240 هرتز وAMD FreeSync Premium. كذلك، تأتي مزوّدة بميزات مخصصة للألعاب لمرئيات شبيهة بالواقع وألعاب من دون تمزّق الصورة وبمعدل تأخير منخفض، مع تزويدك بزوايا مشاهدة عريضة. مثالية للألعاب الأكثر تشويقًا. إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل الترفيه والألعاب

      عِش اللحظة

      • Momentum
      • 32 (31,5 بوصات / 80 سم قطري)
      • 1920 x ‏1080 (Full HD)
      تصميم شاشة مقوّس لتجربة غامرة أكثر

      تصميم شاشة مقوّس لتجربة غامرة أكثر

      تقدّم شاشات سطح المكتب تجربة مستخدم شخصية، تتناسب تمامًا مع التصميم المقوّس. فتقدّم الشاشة المقوّسة تأثيرًا غامرًا جدًا، يركّز عليك في محور مكتبك.

      AMD FreeSync™ Premium؛ من دون تمزّق الشاشة أو تأثير التلعثم لتجربة ألعاب سلسلة

      AMD FreeSync™ Premium؛ من دون تمزّق الشاشة أو تأثير التلعثم لتجربة ألعاب سلسلة

      ليس من الضروري أن يكون تشغيل الألعاب متقطعًا أو يتضمن أطرًا متقطعة. تقوم تقنية AMD FreeSync™ Premium بتزويد اللاعبين الجادين بتجربة لعب سلسة من دون تمزّق الشاشة وبأداء عالٍ. استمتع باللعب بثقة تامة بدون مساومات، بفضل معدل التحديث المرتفع وتعويض معدل الإطارات المنخفض وزمن الانتقال منخفض.

      معدل تحديث سريع جدًا يبلغ 240 هرتز لألعاب خالية من أي تأخير تقريبًا

      معدل تحديث سريع جدًا يبلغ 240 هرتز لألعاب خالية من أي تأخير تقريبًا

      عند تشغيل الألعاب الأكثر تشويقًا والمليئة بالحركة، يحسّن معدل التحديث السريع جدًا الذي يبلغ 240 هرتز تجربة الألعاب السلسة جدًا والخالية من التأخير. تقوم شاشة Philips هذه بإعادة رسم صورة الشاشة لغاية 240 مرة في الثانية، أي أسرع بشكل فعال من الشاشة القياسية. كذلك، يمنحك معدل التحديث 240 هرتز حركة فائقة ومرئيات واضحة، لاسيما للألعاب السريعة مثل FPS وألعاب السباق. بفضل شاشة Momentum من Philips بمعدل 240 هرتز، استمتع بمشاهد حركة في اللعبة خالية من الاهتزاز والصور الثانوية المعتّمة. ستختبر انغماسًا أكبر وستشعر وكأنك في قلب أحداث اللعبة.

      يقلل التأخير المنخفض في الإدخال التأخير الزمني بين الأجهزة والشاشة

      يقلل التأخير المنخفض في الإدخال التأخير الزمني بين الأجهزة والشاشة

      تأخير الإدخال هو الوقت بين تنفيذ إجراء مع أجهزة متصلة ورؤية النتيجة على الشاشة. يقلل التأخير المنخفض في الإدخال التأخير الزمني بين إدخال أمر من أجهزتك إلى الشاشة ويحسّن بشكل كبير تشغيل ألعاب الفيديو التي تتطلب ردود فعل سريعة، ويُعدّ مهمًا بشكل خاص لهواة الألعاب التنافسية والسريعة الحركة.

      وضع الألعاب SmartImage المحسّن للاعبين

      وضع الألعاب SmartImage المحسّن للاعبين

      تتميّز شاشة Philips الجديدة المخصصة للألعاب بلوحة تحكم محسنة للاعبين، تظهر على الشاشة ويمكن الوصول إليها بسرعة، لتزويدك بخيارات متعددة. فوضع "FPS" (الشخص الأول الذي يطلق النار) يحسّن النسق الداكنة في الألعاب، ما يتيح لك رؤية العناصر المخفية في المناطق الداكنة. أما وضع "Racing" فيعمد إلى تكييف الشاشة إلى أسرع وقت استجابة ومستوى ألوان مرتفع بالإضافة إلى تعديلات الصورة. ويتميّز وضع "RTS" (الإستراتيجية بالوقت الحقيقي) بوضع SmartFrame خاص، يسمح بتمييز مناطق محددة، وإجراء تعديلات على الحجم والصورة. أما ميزتا "Gamer 1" و"Gamer 2" فتتيحان لك حفظ إعداداتك الشخصية المخصصة بالاستناد إلى ألعاب مختلفة، لضمان الحصول على أفضل أداء.

      وقت استجابة سريع جدًا يبلغ 0,5 مللي ثانية، لصور واضحة وألعاب سلسة

      وقت استجابة سريع جدًا يبلغ 0,5 مللي ثانية، لصور واضحة وألعاب سلسة

      تتميّز شاشة Momentum من Philips بوقت استجابة MPRT يبلغ 0,5 مللي ثانية، للقضاء على التشويش والحركة الضبابية بفعالية، وتزويدك بمرئيات أوضح ودقيقة بهدف تحسين تجربة اللعب. استمتع بحركة سريعة وعمليات انتقال دراماتيكية بكل سلاسة. الخيار الأفضل لتشغيل الألعاب الحماسية والتي تتطلب ردود فعل سريعة.

      مجموعة ألوان أوسع تقدّمها تقنية Ultra Wide-Color لتوفير صورة زاهية

      مجموعة ألوان أوسع تقدّمها تقنية Ultra Wide-Color لتوفير صورة زاهية

      تقدّم تقنية Ultra Wide-Color طيفًا أوسع من الألوان للحصول على صورة أكثر إشراقًا. وتنتج "سلسلة ألوان" Ultra Wide-Color الأوسع تدرجات أخضر أكثر طبيعية وتدرجات أحمر زاهية وتدرجات أزرق أعمق. استمتع بإضفاء حيوية وألوان زاهية على الصور ووسائط الترفيه والإنتاجية حتى بفضل تقنية Ultra Wide-Color.

      سيخف تعب العينين بفضل التقنية الخالية من الوميض

      سيخف تعب العينين بفضل التقنية الخالية من الوميض

      يختبر بعض المستخدمين الوميض على شاشاتهم بسبب الطريقة التي يتمّ من خلالها التحكّم بالسطوع على الشاشات ذات إضاءة LED خلفية، ما يتعب عيونهم. ولكن بفضل التقنية الخالية من الوميض التي تستخدمها Philips، نقدّم لك حلاً جديدًا يعدّل السطوع ويخفف الوميض لتتمكن من المشاهدة براحة أكبر.

      وضع LowBlue لإنتاجية سهلة ومريحة للعينين

      وضع LowBlue لإنتاجية سهلة ومريحة للعينين

      أظهرت الدراسات أنّ الضرر الذي يصيب العينين والناتج من الأشعة ما فوق البنفسجية مساوِ للضرر الناتج من أشعة الإضاءة الزرقاء القصيرة الموجات الناتجة من شاشات LED وهذا الأمر يؤثر في النظر مع الوقت. إلا أن إعداد وضع LowBlue الذي طورته Philips حفاظًا على رفاهك وصحتك يستخدم تقنية البرنامج الذكي ليخفف الإضاءة الزرقاء القصيرة الموجات المؤذية.

      توفر لك شاشة VA صورًا مذهلة مع زوايا عرض واسعة

      توفر لك شاشة VA صورًا مذهلة مع زوايا عرض واسعة

      تستخدم شاشة VA LED من Philips تقنية محاذاة عمودية متطورة ومتعددة المجالات، فتقدم لك معدلات تباين ثابتة إلى حد كبير لصور زاهية ونقية للغاية. في حين أنه يمكن معالجة التطبيقات القياسية بسهولة تامة، تم تصميم هذه الشاشة بشكل خاص لتتوافق مع الصور وتصفّح الويب والأفلام والألعاب والتطبيقات الأكثر تتطلبًا من ناحية الرسوميات. وهي مزوّدة بتقنية محسنة لإدارة البكسل، فتمنحك زاوية عرض عريضة جدًا بنسبة 178/178 درجة، للحصول على صور نقية جدًا.

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        نوع لوحة LCD
        VA LCD
        نوع الإضاءة الخلفية
        نظام W-LED
        حجم اللوحة
        31,5 بوصات / 80 سم
        غلاف شاشة العرض
        مقاومة للتوهّج، مستوى الصلابة 3H، غشاوة 25%
        منطقة مشاهدة فعالة
        698,4 (أفقي) x‏ 392,9 (عمودي) مم - على درجة تقوّس تبلغ 1500R*
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        الدقة القصوى
        1920 x‏ 1080 على 240 هرتز*
        كثافة البكسل
        70 بكسل لكل بوصة
        زمن الاستجابة (النموذجي)
        4 مللي ثانية (رمادي إلى رمادي)*
        MPRT
        0,5 مللي ثانية
        تأخير منخفض في الإدخال
        نعم
        السطوع
        250  cd/m²
        SmartContrast
        نسبة التباين الديناميكي Mega Infinity DCR
        نسبة التباين (نموذجي)
        4000:1
        دقة البكسل
        0,364 × 0,364 مم
        زاوية العرض
        • 178 درجة (أفقي) / 178 درجة (عمودي)
        • على معدل تباين > 10
        سلسلة الألوان (نموذجية)
        NTSC ‏100‏%*، sRGB ‏ 120‏%*
        ألوان الشاشة
        16,7 مليون
        تردد المسح
        30 - 255 كيلوهرتز (أفقي) / 48 - 240 هرتز (عمودي)
        خالية من الوميض
        نعم
        وضع LowBlue
        نعم
        sRGB
        نعم
        تقنية AMD FreeSync™‎
        Premium

      • إمكانية الاتصال

        إدخال الإشارة
        • DisplayPort (عدد 1)
        • HDMI عدد 2
        إدخال المزامنة
        فصل المزامنة
        الصوت (إدخال/إخراج)
        إخراج الصوت

      • الراحة

        راحة المستخدم
        • زر التشغيل/إيقاف التشغيل
        • القائمة/موافق
        • السطوع/للأعلى
        • الإدخال/للأسفل
        • ألعاب SmartImage/رجوع
        لغات عرض OSD
        • البرتغالية البرازيلية
        • التشيكية
        • الهولندية
        • الإنكليزية
        • الفنلندية
        • الفرنسية
        • الألمانية
        • اليونانية
        • الهنغارية
        • الإيطالية
        • اليابانية
        • الكورية
        • البولندية
        • البرتغالية
        • الروسية
        • الأسبانية
        • الصينية المبسطة
        • السويدية
        • التركية
        • الصينية التقليدية
        • الأوكرانية
        تسهيلات أخرى
        • قفل Kensington
        • دعامة التثبيت VESA ‏(100x100 مم)
        توافق التوصيل والتشغيل
        • DDC/CI
        • Mac OS X
        • sRGB
        • Windows 10 ‏/ 8.1 / 8 / 7

      • الحامل

        الإمالة
        -5‏/20  درجة

      • الطاقة

        وضع التشغيل
        40,72 واط (نموذجي)
        وضع الاستعداد
        0,5 واط (نموذجي)
        وضع إيقاف التشغيل
        0,3 واط (نموذجي)
        مؤشر LED للطاقة
        • التشغيل - أبيض
        • وضع الاستعداد - أبيض (وميض)
        وحدة تزويد بالطاقة
        • مضمّن
        • 100-240 فولت بتيار متردد، 50-60 هرتز

      • الأبعاد

        المنتج مع الحامل (الارتفاع الأقصى)
        709 ‏x‏ 526‏ x‏ 245  ملليمترًا
        المنتج بدون الحامل (مم)
        709 x‏ 425‏ x‏ 88  ملليمترًا
        الغلاف بالملليمتر (عرض x ارتفاع x عمق)
        790 ‏x‏ 619‏ x‏ 297  ملليمترًا

      • الوزن

        المنتج مع الحامل (كلغ)
        6,84  كلغ
        المنتج بدون الحامل (كلغ)
        5,93  كلغ
        المنتج مع الغلاف (كلغ)
        9,93  كلغ

      • شروط التشغيل

        نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
        من 0 إلى 40 درجة مئوية  درجة مئوية
        نطاق درجة الحرارة (التخزين)
        من -20 إلى 60 درجة مئوية  درجة مئوية
        الرطوبة النسبية
        20%-80  %
        الارتفاع
        لدى التشغيل: +12000 قدم (3658 م)، لدى عدم التشغيل: +40000 قدم (12192 م)
        متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
        50000 (بدون الإضاءة الخلفية)  ساعة (ساعات)

      • الاستدامة

        البيئة والطاقة
        RoHS
        مادة تغليف قابل لإعادة التدوير
        100  %
        مواد محددة
        • خالٍ من مادة الزئبق
        • إطار خال من الكلوريد المتعدد الفاينيل ومثبطات اللهب المُبَرْوَمة

      • التوافق والمعايير

        الموافقات التنظيمية
        • CB
        • علامة CE
        • هيئة الاتصالات الفيديرالية، الفئة B
        • ICES-003

      • الحاوية

        اللون
        أسود
        التشطيب
        غير مالس

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          الآراء

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          • قطر التقوّس الشاشة بالميلليمتر
          • تعمل الدقة القصوى مع إدخال HDMI أو DP.
          • للحصول على أفضل أداء إخراج، يرجى الحرص دائمًا على أن تكون بطاقة الرسوميات قادرة على تحقيق الدقة القصوى ومعدل التحديث الأقصى لشاشة Philips هذه.
          • تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse
          • يهدف وقت استجابة الصور المتحركة (MPRT) إلى ضبط مستوى السطوع لتخفيف الضبابية، فلا يمكن ضبط مستوى السطوع عندما يكون MPRT قيد التشغيل. لتخفيف الحركة الضبابية، ستومض إضاءة LED الخلفية بشكل متزامن مع معدل تحديث الشاشة، ما قد يتسبب بتغيير مستوى السطوع بشكل ملحوظ.
          • MPRT هو وضع محسَّن للألعاب. قد يؤدي تشغيل MPRT إلى وميض الشاشة بشكل ملحوظ. يوصى بإيقاف تشغيله عند عدم استخدام وظيفة الألعاب.
          • نطاق NTSC استنادًا إلى مساحة الألوان CIE1976
          • نطاق sRGB استنادًا إلى CIE 1931
          • ‎2020 Advanced Micro Devices, Inc.‎. كل الحقوق محفوظة. إن AMD وشعار AMD Arrow وAMD FreeSync™‎ وأي تركيب منها هي علامات تجارية لشركة Advanced Micro Devices, Inc.‎. أما أسماء المنتجات الأخرى الواردة في هذا المنشور فهي لأغراض التعريف فقط وقد تكون علامات تجارية لمالكيها المعنيين.
          • قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.
          © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2022. كل الحقوق محفوظة.

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