معدلات تحديث تبلغ 165 هرتز لصور سلسة جدًا وزاهية

إذا كنت مهتمًا بالألعاب الحماسية والتنافسية، فأنت بحاجة إلى شاشة تعرض صورًا سلسة جدًا وخالية من أي تأخير. تُعيد شاشة Philips هذه رسم صورة الشاشة لغاية 165 مرة في الثانية، ما يجعلها أسرع من الشاشة القياسية. يُظهر معدل الإطار الأدنى الأعداء وكأنهم يقفزون من مكان إلى آخر على الشاشة، ما يجعلهم أهدافًا تصعب إصابتها. ولكن، بفضل معدل إطار يبلغ 165 هرتز، يمكنك رؤية تلك الصور المفقودة المهمة على الشاشة، لعرض تحركات العدو في حركة سلسة جدًا بحيث يمكنك استهدافه بكل بسهولة. تشكّل شاشة Philips هذه شريكك المثالي في الألعاب بفضل مدة تأخر منخفضة جدًا في الإدخال وانعدام تمزّق الشاشة.