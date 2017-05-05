العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
- جهاز تحكم عن بُعد
- كتيّب الضمان
- سلك الطاقة
- حامل التثبيت على الطاولة
32HFL3011W/12
أبهر ضيوفك
أوصل الرسالة الصحيحة إلى ضيوفك مع جودة صور عالية الدقة وإمكانية عرض صفحات الفندق التفاعلية مع العلامة التجارية.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تسمح ميزة CMND & Control بتكوين التلفزيون وتثبيته عن بعد من موقع مركزي، من دون الحاجة إلى زيارة أي غرفة. اعمد إلى تحديث كل الشاشات وإدارتها، بأدنى مستوى من المجهود، كل ذلك من دون إزعاج ضيوفك.
تسمح لك ميزة CMND & Create بعرض المعلومات التي تريدها، في الوقت الذي تريده. وتسمح لك وحدة إدارة المحتويات الخاصة بـ CMND بإنشاء صفحات ويب تفاعلية خاصة بالفندق وتتضمن علامة تجارية وتوزيعها. خصص محتويات التلفزيون لتزويد ضيوفك بأحدث المعلومات وآخر التطورات في الفندق لديك، كل ذلك بالوقت الحقيقي.
توفر ميزة MyChoice طريقة بسيطة ومنخفضة التكلفة لتقديم قنوات تلفزيونية عالية الجودة للضيوف. في الوقت نفسه، توفر هذه الميزة مصدر دخل جديد إضافي يسمح لك بتغطية الاستثمار الأولي في التلفزيون.
تظهر صفحة ترحيب في كل مرة يتم فيها تشغيل التلفزيون. يمكن وضع العلامة التجارية على هذه الصفحة وتخصيصها بسهولة في وقت التثبيت من خلال صورة ترحيب بسيطة بتنسيق .png
كل الميزات المطلوبة للاستخدام المهني، في البيئات التي تتطلب ميزات أكثر من تلك المطلوبة في غرفة المعيشة. بدءًا من ميزة قفل مستوى الصوت والقائمة ووصولاً إلى اختبار المواد بشكل أكثر صرامة، والتوفير في استهلاك الطاقة وعناصر التحكم بمكافحة السرقة وميزات مخصصة لبيئات الراعية الصحية والسجن، للسماح بالاستخدام في الأسواق المتخصصة.
يجعل التوافق مع نظام الاتصال بالممرضة/الممرض من أجهزة تلفزيون Philips الخاصة بالرعاية الصحية أداة متكاملة توفر ليس فقط خيارات ترفيه للمستخدم/المريض بل أيضًا وصولاً ملائمًا إلى المساعدة في الحالات الصحية الطارئة.
بفضل ميزة عرض الساعة على الشاشة الجديدة، أصبح بإمكان الضيوف الوصول بسهولة إلى الوقت الحالي. ويتم عرض الساعة على شاشة التلفزيون بمجرد الضغط على أحد الأزرار، ممّا يجمع بين الرؤية المحسّنة واستهلاك أقل للطاقة.
اعرض المحتوى الذي تريده، في الوقت الذي تريده بفضل أداة الجدولة المضمنة. يمكنك برمجة ما يصل إلى 7 جداول مختلفة لعرض أي نوع تريده من المحتويات. كرر العملية كل يوم، أو عيّن الجدولة لأيام محددة مثل عطل نهاية الأسبوع، فالخيار بين يديك.
تسمح لك ميزة SmartInfo بتوفير معلومات حول الفنادق أو المدن لضيوفك بواسطة SmartUI. ويمكن لضيوفك الوصول إلى صفحة ويب التفاعلية هذه حتى عندما لا يكون التلفزيون متصلاً بإنترانت أو إنترنت. يمكنك أيضًا تغيير المعلومات بشكل منتظم وبسهولة لإبقاء ضيوفك على اطلاع على أحدث التطورات التي تجري في الفندق.
يمكن توصيل التلفزيون بأجهزة تشفير ومجموعات فك تشفير خارجية من جميع مزودي الأنظمة التفاعلية الكبرى، من خلال Serial Xpress Protocol (SXP).
لمنع الوصول غير المصرّح به إلى إعدادات التثبيت والتكوين، ولضمان راحة الضيوف التامة وتجنب تكاليف إعادة التثبيت غير الضرورية.
يتضمن نظام مكبرات الصوت توصيلة سماعة رأس إضافية. قم بتوصيل سماعة الرأس الخاصة بك للحصول على تجربة استماع شخصية مميزة كلما أردت ذلك.
الصورة/الشاشة
جهاز الموالفة/الاستقبال/النقل
الميزات
ميزات الضيافة
ميزات الرعاية الصحية
الوسائط المتعددة
الصوت
الطاقة
الملحقات
جهة الاتصال
جزء خلفي مخصص للاتصال
تحسين الاتصال
تصميم
الأبعاد
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