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4K، شاشة رفيعة، تلفزيون مشغّل بواسطة Android TV™‎

49PUT6801/56
التصنيف الإجمالي / 5
  • دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، تلفزيون LED مشغّل بواسطة Android TV دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، تلفزيون LED مشغّل بواسطة Android TV دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، تلفزيون LED مشغّل بواسطة Android TV
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    4K، شاشة رفيعة، تلفزيون مشغّل بواسطة Android TV™‎

    49PUT6801/56
    التصنيف الإجمالي / 5

    دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، تلفزيون LED مشغّل بواسطة Android TV

    يتميّز 6800 Series من Philips بتصميم يتماشى مع الأداء القوي. فهو مركّب على حامل بشكل مبسّط ويزوّدك بصور تنبض بالحياة بدقة 4K Ultra HD وبجودة صور Pixel Plus Ultra HD. بالإضافة إلى ذلك، يسمح لك Android TV الاستمتاع بخيارات ترفيه غير محدودة تقريبًا إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    4K، شاشة رفيعة، تلفزيون مشغّل بواسطة Android TV™‎

    دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، تلفزيون LED مشغّل بواسطة Android TV

    يتميّز 6800 Series من Philips بتصميم يتماشى مع الأداء القوي. فهو مركّب على حامل بشكل مبسّط ويزوّدك بصور تنبض بالحياة بدقة 4K Ultra HD وبجودة صور Pixel Plus Ultra HD. بالإضافة إلى ذلك، يسمح لك Android TV الاستمتاع بخيارات ترفيه غير محدودة تقريبًا إكتشف كلّ المميزات

    دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، تلفزيون LED مشغّل بواسطة Android TV

    يتميّز 6800 Series من Philips بتصميم يتماشى مع الأداء القوي. فهو مركّب على حامل بشكل مبسّط ويزوّدك بصور تنبض بالحياة بدقة 4K Ultra HD وبجودة صور Pixel Plus Ultra HD. بالإضافة إلى ذلك، يسمح لك Android TV الاستمتاع بخيارات ترفيه غير محدودة تقريبًا إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    4K، شاشة رفيعة، تلفزيون مشغّل بواسطة Android TV™‎

    دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، تلفزيون LED مشغّل بواسطة Android TV

    يتميّز 6800 Series من Philips بتصميم يتماشى مع الأداء القوي. فهو مركّب على حامل بشكل مبسّط ويزوّدك بصور تنبض بالحياة بدقة 4K Ultra HD وبجودة صور Pixel Plus Ultra HD. بالإضافة إلى ذلك، يسمح لك Android TV الاستمتاع بخيارات ترفيه غير محدودة تقريبًا إكتشف كلّ المميزات

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      دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، تلفزيون LED مشغّل بواسطة Android TV

      • 123 سم (49 بوصة)
      • دقة 4K Ultra HD، تلفزيون LED
      • DVB-T/T2
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      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        شاشة عرض
        دقة 4K Ultra HD مع إضاءة LED
        حجم الشاشة القطري ( قياس متري)
        123  سم
        حجم الشاشة القطري (بوصة)
        49  بوصة
        دقة اللوحة
        3840‏x‏2160
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        السطوع
        300  cd/m²
        تحسين الصورة
        • Natural Motion
        • Micro Dimming Pro
        • Ultra Resolution
        • Pixel Plus Ultra HD

      • الصوت

        قوة الإخراج (RMS)
        20 واط (2 x ‏10 واط)
        تحسين الصوت
        • صوت واضح
        • صوت DTS متميّز
        • الصوت الذكي
        • صوت محيطي مذهل

      • إمكانية الاتصال

        عدد توصيلات HDMI
        4
        عدد كبلات component في (YPbPr)
        1
        عدد USB
        3
        توصيلات أخرى
        • الهوائي IEC75
        • خرج سماعة الرأس
        • دخل الصوت يسار/يمين
        • إخراج الصوت الرقمي (ضوئي)
        • Ethernet-LAN RJ-45
        • إدخال الصوت (DVI)
        EasyLink ‏(HDMI-CEC)
        • التشغيل بكبسة زر واحدة
        • المرور عبر جهاز التحكم عن بعد
        • التحكم في صوت النظام
        • وضع الاستعداد في النظام
        HDCP 2.2
        • نعم على HDMI1
        • نعم على HDMI2
        ميزات HDMI
        • 4K
        • قناة إرجاع الصوت
        اتصالات لاسلكية
        • نطاق مزدوج
        • Wi-Fi 11n 2x2 مدمج

      • تطبيقات الوسائط المتعددة

        تنسيقات تشغيل الفيديو
        • الحاويات: AVI وMKV
        • H264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-1
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • WMV9/VC1
        • HEVC
        تنسيقات تشغيل الموسيقى
        • AAC
        • MP3
        • WAV
        • WMA (الإصدار 2 حتى الإصدار 9.2)
        • WMA-PRO ‏(الإصدار 9 و10)
        تنسيقات تشغيل الصورة
        JPEG
        تنسيقات الترجمات المعتمدة
        • ‎.SMI
        • ‎.SRT
        • ‎.SUB
        • ‎.TXT

      • دقة الشاشة المعتمدة

        إدخالات الكمبيوتر على HDMI1/2
        دقّة 4K UHD تصل إلى 3840x2160 على تردد 60 هرتز
        إدخالات كمبيوتر على HDMI3/4
        • دقّة 4K UHD تصل إلى 3840x2160 على تردد 30 هرتز
        • دقّة FHD تصل إلى 1920x1080 على تردد 60 هرتز
        إدخالات مقاطع الفيديو على HDMI1/2
        دقّة 4K UHD تصل إلى 3840x2160 على تردد 60 هرتز
        إدخالات مقاطع الفيديو على HDMI3/4
        • دقّة 4K UHD تصل إلى 3840x2160 على تردد 30 هرتز
        • دقّة FHD تصل إلى 1920x1080 على تردد 60 هرتز

      • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

        تلفزيون رقمي
        DVB-T/T2
        تشغيل الفيديو
        • NTSC
        • PAL
        • SECAM
        دليل برامج التلفزيون*
        دليل البرامج الإلكتروني لمدة 8 أيام
        دعم HEVC
        نعم
        دعم MPEG
        • MPEG2
        • MPEG4
        تلتيكست
        1000 صفحة تشعبية
        مؤشر قوة الإشارة
        نعم

      • الطاقة

        مأخذ كهربائي رئيسي
        تيار متردد 110-240 فولت، 50‏/60 هرتز
        درجة الحرارة المحيطة
        من 5 إلى 35 درجة مئوية
        استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
        < 0.5 واط
        ميزات توفير الطاقة
        • مؤقت إيقاف التشغيل التلقائي
        • مستشعر الضوء
        • كتم صوت الصورة (للراديو)

      • الأبعاد

        عمق العلبة
        165  ملليمترًا
        ارتفاع العلبة
        758  ملليمترًا
        عرض العلبة
        1207  ملليمترًا
        تعيين العمق
        89  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع
        646  ملليمترًا
        تعيين العرض
        1099  ملليمترًا
        تعيين العمق (مع الحامل)
        259  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع (مع الحامل)
        697  ملليمترًا
        تعيين العرض (مع الحامل)
        1099  ملليمترًا
        وزن المنتج
        10,78  كلغ
        وزن المنتج (مع الحامل)
        11,1  كلغ
        الوزن مع التغليف
        14,7  كلغ
        دعامة متوافقة للتثبيت بالحائط
        400 x ‏200 مم
        دعامة تثبيت بالحائط متوافقة مع معيار VESA
        400 x‏ 200 ملم

      • الملحقات

        الملحقات المتضمّنة
        • جهاز تحكم عن بُعد
        • بطاريتان AAA
        • حامل التثبيت على الطاولة
        • دليل البدء السريع
        • كتيّب المسائل القانونية والأمان
        • سلك الطاقة

      • ميزات Smart TV

        تفاعل المستخدم
        • وظيفة MultiRoom لبث المحتوى بين جهاز عميل وجهاز خادم
        • SimplyShare
        تطبيقات SmartTV*
        • YouTube
        • متاجر الفيديو عبر الإنترنت
        • مستعرض الإنترنت المفتوح
        • التواصل الاجتماعي على التلفزيون
        • TV on Demand
        سهولة التجهيز
        • أجهزة الكشف التلقائي من Philips
        • معالج توصيل الأجهزة
        • معالج تثبيت الشبكة
        • معالج الإعدادات المساعد
        سهولة الاستخدام
        • زر القائمة الذكية الشامل
        • دليل الاستخدام على الشاشة
        برنامج ثابت قابل للترقية
        • معالج الترقية التلقائية للبرنامج الثابت
        • برنامج ثابت قابل للترقية بواسطة USB
        • ترقية برنامج ثابت عبر الإنترنت
        التلفزيون التفاعلي
        HbbTV
        تطبيق TV Remote app من Philips*
        • التطبيقات
        • القنوات
        • التحكم
        • NowOnTV
        • دليل التلفزيون
        • فيديو عند الطلب
        البرنامج
        • Pause TV
        • تسجيل USB*
        تعديلات تنسيق الشاشة
        • متقدّم - نقل
        • أساسي - تعبئة الشاشة
        • الاحتواء ضمن الشاشة
        • تكبير/تصغير، تمديد

      • Android

        حجم الذاكرة
        • 8 غيغابايت
        • قابل للتمديد من خلال التخزين على جهاز USB
        نظام التشغيل
        Android™ 5.1 ‏(Lollipop)
        تطبيقات مثبتة مسبقًا
        • أفلام Google play*
        • موسيقى Google play*
        • بحث على Google
        • YouTube
        حجم الذاكرة لتثبيت التطبيقات
        4 غيغابايت

      • المعالجة

        قوة المعالجة
        رباعي النواة

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • جهاز تحكم عن بُعد
      • بطاريتان AAA
      • حامل التثبيت على الطاولة
      • دليل البدء السريع
      • كتيّب المسائل القانونية والأمان
      • سلك الطاقة

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          • يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.
          • يدعم التلفزيون استقبال DVB من أجل بث "غير مشفّر". وقد لا يتم اعتماد مشغّلي DVB معينين. يمكن إيجاد قائمة محدّثة في قسم الأسئلة الشائعة من موقع دعم Philips على ويب. ويكون الوصول والاشتراك المشروطان مطلوبين لبعض المشغّلين. اتصل بالمشغّل التابع لك للحصول على مزيد من المعلومات.
          • نحيطك علمًا أنه يمكن دعم وظيفة Netflix HDR في التلفزيون حاليًا عبر HDMI وUSB فقط. أما بث Netflix HDR عبر الإنترنت/DLNA فسيصبح متوفراً بالكامل عبر دفع برنامج IP.