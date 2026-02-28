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  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للجهة الأمامية من المنتج
  • صورة للعنصر الأساسي قيد الاستخدام
  • صورة للجهة الأمامية من المنتج
  • صورة جهاز التحكّم عن بُعد
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل

تم إيقافه

Monitorدقة 4K، شاشة HDR مع Ambiglow

559M1RYV/89

1 جائزة

أداء محسّن لألعاب الفيديو من الجيل التالي

لمحبّي ألعاب الفيديو الفعليين، تقدّم شاشة Momentum المصممة لـ Xbox حقبة جديدة من الألعاب. ارتقِ بالصوت مع التقنية التي يقدّمها خبراء الصوت Bowers & Wilkins وإضاءة Ambiglow الجديدة لمستوى أعلى من الانغماس وتجربة ألعاب رائعة بصورة إجمالية.

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أداء محسّن لألعاب الفيديو من الجيل التالي

  • مصممة لـ Xbox

  • Momentum

  • 55 بوصة (139,7 سم)

  • 3840‏ × 2160 (4K UHD)

مصممة لـ Xbox لتجربة ألعاب مثالية

مصممة لـ Xbox لتجربة ألعاب مثالية

أطلق العنان لألعاب الفيديو. لقد أقمنا شراكة مع فريق Xbox لتطوير هذه الشاشة المصممة لـ Xbox والمعتمدة لتزويدك بأداء Xbox Series X البصري المثالي فور توصيلها.

ألعاب فيديو سلسة بدقة 4K / ‏120 هرتز

ألعاب فيديو سلسة بدقة 4K / ‏120 هرتز

تمكّن من تشغيل الألعاب بدقة 4K الواضحة جدًا مع معدل تحديث سلس يبلغ 120 هرتز عند توصيل Xbox Series X وغيرها من وحدات التحكّم بالألعاب من الجيل التالي عبر إحدى وصلات HDMI 2.1 المتعددة. يضمن معدل التحديث الأسرع عددًا أقل من الإطارات التي يتم تخطيها، لعرض تحركات العدو في حركة سلسة وواضحة جدًا بحيث يمكنك استهدافه بسهولة.

ألعاب الكمبيوتر بدقة 4K / ‏144 هرتز على الشاشة الكبيرة

ألعاب الكمبيوتر بدقة 4K / ‏144 هرتز على الشاشة الكبيرة

أصبح بإمكان لاعبي الكمبيوتر الذي يريدون الحصول على تجربة ألعاب بدقة 4K فعلية مع أسرع معدل تحديث يبلغ 144 هرتز الاستمتاع بأسلس أداء مع الوصلات المضمّنة.

المواصفات التقنية

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الجوائز

  • صورة لـ AWARD-7185171

المراجعات

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إخلاء المسؤولية

  1. تغطية BT. 709 ‏/ DCI-P3 استنادًا إلى CIE1976

  2. نطاق NTSC استنادًا إلى مساحة الألوان CIE1976

  3. نطاق sRGB استنادًا إلى CIE 1931

  4. تعمل الدقة القصوى مع إدخال HDMI أو DP.

  5. للحصول على أفضل أداء إخراج، يرجى الحرص دائمًا على أن تكون بطاقة الرسوميات قادرة على تحقيق الدقة القصوى ومعدل التحديث الأقصى لشاشة Philips هذه.

  6. تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse

  7. في ما يتعلّق بوظيفة الطاقة والشحن لكبل USB-C، يجب أن يدعم الكمبيوتر الدفتري/الجهاز مواصفات تسليم الطاقة القياسية لـ USB-C. يرجى التحقق من ذلك في دليل المستخدم أو شركة التصنيع للكمبيوتر الدفتري للحصول على مزيد من التفاصيل.

  8. لنقل مقاطع الفيديو عبر USB-C، يجب أن يدعم الكمبيوتر الدفتري/جهازك وضع USB-C DP Alt

  9. قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.